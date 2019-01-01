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ПолитикаВласть

Живодёров – в «ежовые рукавицы»

Какое наказание будет достаточным за жестокое обращение с животными?

Крымские ветеринары с энтузиазмом отреагировали на подписание президентом закона об ответственном обращении с животными. Прежде всего специалистов радует перспектива появления того, чего так не хватает Республике Крым — специализированных питомников. Однако при всех положительных моментах, которые повлечет за собой появление закона, требования необходимо ужесточить, и ветеринары будут настаивать на этом. Речь, в первую очередь, касается наказания, которое должен понести провинившийся.

Увидел? Сообщай!

Одно из наиболее перспективных изменений в контроле за обращением с животными — создание общественного института. Любой неравнодушный может фиксировать контакт человека и питомца, будь то улица или придомовая территория. Затем фиксируемое отношение необходимо предоставить в контролирующие органы с тем, чтобы безответственные владельцы понесли наказание. Крымские ветеринары призывают записывать каждого, кто позволит себе жестокое обращение с животными. Такой механизм позволит, к примеру, пресечь эксплуатацию животных на пляжах в жару.

Валерий Иванов, председатель Государственного комитета ветеринарии РК:

«Они могут зайти, в том числе, в питомники. И эти свои видеоматериалы, фотоматериалы предоставлять в государственный контроль, надзорное ведомство для принятия соответствующих мер. Это существенно, думаю, изменит ситуацию на наших набережных, где используют животных, и иногда вы сами знаете в каких целях».

Кстати, про фотографов с животными, или фотоживодёров, как их ещё называют крымчане, на полуострове ситуация следующая: Крым стал одним из первых субъектов Российской Федерации, который принял закон, ужесточающий ответственность за жестокое обращение с животными, но, к сожалению, на улицах курортных городов каждый летний сезон мы видим большое количество дельцов, которые в коммерческих целях используют, калечат и содержат в ненадлежащих условиях животных. На сегодняшний день существует достаточное количество правовых механизмов, однако они не всегда применимы на практике, как признаются сотрудники контролирующих служб.

И ещё в прошлом году крымские чиновники создали комиссию, которая проводила рейды на пляжах и в популярных туристических местах с целью выявления нарушителей и привлечения их к ответственности. Толк от проверок, наверное, был. Но и коммерсанты с животными в целом остались непобеждёнными, если судить по их неизменному присутствию в основных курортных точках, от Феодосии до Севастополя.

Кстати, штраф за использование животных в коммерческих целях сейчас составляет 30 тысяч рублей, в 2019 году его сумму намерены значительно увеличить.

Полтысячи — не метод

Ещё одно существенное изменение, на котором настаивают ветеринары, — увеличение суммы штрафов за живодёрство. Для физических лиц сумма должна возрасти сразу в пять раз, поскольку именно они основные нарушители данного закона. Для бизнесменов штраф может возрасти в три раза, а для юридических лиц — вдвое. Поскольку нынешняя сумма в полтысячи рублей не позволяет оказывать влияния на обидчиков животных.

Валерий Иванов:

«Они готовы оплачивать с первого мая до конца года в один день. Сумма штрафа не кусается. Это никоим образом не подталкивает к тому, чтобы исполнить закон, где запрещается использовать животных. Мы надеемся, что общественный контроль и общественный надзор будут вместе с нами и дальше развиваться».

По существу вопроса

Президент России Владимир Путин подписал закон об ответственном обращении с животными в декабре прошлого года. Таким образом, глава государства внёс изменения в закон, разработанный парламентом в 2010 году. Новый закон включает сразу несколько запретов. В том числе на содержание диких животных в квартирах, создание контактных зоопарков в торговых центрах, избавление от животного без передачи новому хозяину или в приют.

Нина АРХИПОВА
Фото kafanews.com
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 513 от 25 января 2019 года

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Просмотров: 126 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 07:47

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