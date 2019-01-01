Капитальный бардак

Как на самом деле проходит программа капремонта?

В Крыму собираемость платежей за капитальный ремонт многоквартирных домов чуть ли не самая низкая по России — в 2018 году она составила всего 50%. То есть половина жителей полуострова попросту не платит положенных взносов. Но можно ли винить людей за нежелание отдавать деньги не пойми на что? На днях новый министр жилищно-коммунального хозяйства РК Дмитрий Черняев поставил неудовлетворительную оценку деятельности Регионального фонда капремонта республики, отмечая огромное количество жалоб и обращений от граждан по качеству и срокам выполнения работ.

На бумаге и на деле

Яркий пример того, как проходит программа капремонта в Крыму, «КТ» предложил читатель из Ялты Александр Лисовой. Он живёт в многоквартирном двухэтажном доме по улице Свердлова, 67. Это здание, кстати, имеет вековую историю, и за последние пятьдесят лет никаких ремонтных работ, даже косметических, здесь не проводилось. Крыша напрочь прогнила и начала течь ещё при Украине. На обращения по этому поводу в управление ЖКХ Ялты жильцам приходили бесконечные отписки: то нет денег, то погоды стоят неподходящие. Словом, полное игнорирование плачевного состояния старинной двухэтажки со стороны местных властей.

После перехода Крыма в состав России и запуска программы капитального ремонта многоквартирных домов, у жильцов появилась надежда на то, что здание, наконец, приведут в порядок. Тем более что постановлением Совета Министров РК в доме на Свердлова предусматривался целый комплекс работ: капитальный ремонт кровли (в 2016 году), фасада

(в 2017-м), подвала (в 2018-м) и фундамента (запланирован на этот год). Многообещающие планы воодушевляли. А на сайте крымского правительства ежегодно публиковались постановления о выделении средств на выполнение предусмотренных работ.

Увы, вскоре людям стало ясно, что вся деятельность кипит сугубо на бумаге — на деле дом год за годом оставался без ремонта. Наконец в середине минувшего лета на объекте появились двое рабочих. Они разобрали старую крышу (к слову, она и сейчас лежит возле дома) и... исчезли. Месяц здание простояло вообще без кровли. Жильцы стали звонить руководителю пропавшей без вести бригады, который объяснил прекращение работ празднованием Дня строителя. Тем временем, зарядили дожди, и дом, само собой, залило. Новая, усиленная волна возмущения граждан спровоцировала появление новой бригады ремонтников. Они привезли какой-то тонкий профнастил, накрыли им половину крыши и тоже пропали. С тех пор никаких рабочих больше не появлялось. Крыша в доме так и течёт, причём водой заливает не только второй этаж, но и первый.

«Налицо факт саботажа и вредительства, некомпетентности, — констатирует Александр Лисовой. — Я писал обращение в городскую администрацию — главе города Алексею Челпанову. В нём просил создать комиссию и выходом на место зафиксировать отсутствие над моей квартирой кровли как таковой. Кроме того, зафиксировать отсутствие каких-либо признаков капитального ремонта в нашем доме и выдать мне акт о наличии в здании первичных признаков разрушения. В частности, трещин в несущих стенах. Однако никакой реакции на моё обращение не последовало».

Что теперь?

С просьбой прокомментировать сложившуюся ситуация и принять необходимые меры мы обратились в некоммерческую организацию «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов РК». В ведомстве нам сообщили, что ремонт дома по улице Свердлова, согласно договору, выполняла подрядная организация ООО «Батилиман».

«Осуществлялись работы по капитальному ремонту крыши, однако подрядчиком они не были выполнены в полном объёме. В настоящее время объём невыполненных работ установлен. Фонд капитального ремонта также обратился к экспертной организации с целью определения качества проведённых подрядчиком работ», — сообщили нам в ведомстве. И добавили, что в данный момент Фонд капремонта ведёт претензионную работу по факту неисполнения подрядной организацией договорных обязательств, а именно некачественного выполнения работ и их невыполнения в полном объёме.

Иными словами, снова виноват недобросовестный подрядчик. Крыму с ними, как вы знаете, вообще категорически не везёт — какую госпрограмму ни возьми. Но что теперь остаётся жильцам ялтинской двухэтажки? Дожидаться окончания претензионной работы в здании с дырявой крышей, наблюдая, как от сырости постепенно портится имущество? Или Фонд капремонта всё-таки найдёт возможность решить хотя бы эту острую проблему? И что по поводу остальных видов запланированных работ? Будут ли они выполнены, и если да, то когда? Деньги то, согласно документам, уже выделены.

Каждый сам за себя

Между тем, ялтинская двухэтажка — далеко не единственный пример провала программы капремонта в Крыму. Судите сами. Краткосрочным планом на 2016-2018 годы собирались отремонтировать 504 многоэтажных дома. На деле рабочие побывали лишь в 69 зданиях. Причём качество выполненных работ оставляет желать лучшего. Видя всё это, граждане делают ежемесячные взносы всё менее охотно. И вместо того, чтобы повысить качество работ и пересмотреть график их выполнения, Фонд капремонта в виде стимулирующего фактора сначала ввёл пеню, а потом и вовсе начал подавать в суд на должников.

Как бороться с такой несправедливостью? В Госдуме жителям Крыма порекомендовали открывать спецсчета для своих многоквартирных домов в рамках реализации программы капремонта и не связываться с региональным фондом вовсе.

«Я была категорическим противником „общего котла“. Потому что, когда вы платите за ремонт чужого дома и будете платить много лет, может получиться так, что через какое-то время ситуация поменяется и вам скажут: на вас денег не хватило», — комментирует председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская. По её словам, в федеральном парламенте планируют усилить контроль за сохранностью уплаченных средств по капремонту в Крыму. А пока гражданам рекомендуют всерьёз рассмотреть возможность создания спецсчёта для своего дома. Законом это не возбраняется, а вы будете уверены в сохранности внесённых средств, сможете сами выбирать подрядчика и контролировать качество выполненного ремонта.