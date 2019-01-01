Мы всем помогали, а о себе забывали

Телефонная связь в Севастополе: с дореволюционных времен до наших дней

Первая телефонная станция появилась в Севастополе в 1891 году. Она обслуживала всего 300 абонентов, соединение между которыми происходило ручным способом, благодаря телефонисткам. Автоматизация же телефонной сети произошла уже в 1934 году. Тогда «Красная заря» могла обслуживать до 2500 номеров абонентов...

Сегодня же сфера связи, пожалуй, самая быстро изменяющаяся отрасль нашего времени. В эпоху мобильной связи стационарные телефоны уходят в прошлое, многие отказываются от когда-то столь значимой услуги. А ведь ещё совсем недавно люди стояли в очередях и платили колоссальные деньги для того, чтобы прямо из дома произнести в трубку долгожданное: «Алло!»

«Крымский ТелеграфЪ» выяснял, как изменялась связь в Севастополе и что ожидает её в будущем.

Связь в период ВОВ

Именно с донесения, полученного посредством телефонной связи с поста, расположенного на мысе Тарханкут, для Севастополя и началась Великая Отечественная война. Сообщение было передано ночью 22 июня, и в нем говорилось о гуле самолетов, движущихся в направлении города. К этому моменту здесь работало семь отделений связи (13 с учетом сельских зон), было 3500 абонентов и около 7000 радиоточек. Кроме АТС, в городе находились: телеграф, почта, междугородная телефонная станция, радиостанция и радиотрансляционный узел. Но уже первые сброшенные бомбы повредили телефонный кабель. Благодаря монтерам-связистам к утру авария была устранена. В дальнейшем для того, чтобы защитить телефонную сеть, в подвале школы на Пушкинской площади был оборудован узел связи, а все линейные монтеры и станционный персонал были переведены на казарменное положение. Кроме того, было принято решение о строительстве бомбоубежища для защиты связистов, которое выбивали прямо в скале.

Но, несмотря на все предосторожности, к ноябрю 1941-го были разрушены основные кабельные выходы из АТС. Для возобновления работы в домах горожан, на улицах города связисты установили розетки, к которым подвели телефонные провода. Патрульные, милиция, пожарные, аварийные службы были снабжены специальными трубками со штепселями и номеронабирателями, с помощью которых можно было включаться в городскую телефонную сеть на любой улице города. И всё же, несмотря на все старания сотрудников, с ноября 1941 года радио стало единственным средством связи для защитников города с центром страны и кораблями флота. Летом 1942-го АТС пришлось уничтожить. Бои шли уже в районе Малахова кургана, на Куликовом поле, вдоль Лабораторного шоссе. Гитлеровцы были на расстоянии одного километра от АТС и обстреливали ее из пулеметов. Часть оборудования станции пришлось демонтировать, остальное же было уничтожено и сожжено. В течение последующих трех дней работники АТС принимали участие в боях на мысе Херсонес. Узлом связи была перехвачена последняя радиограмма всем кораблям и подводным лодкам, идущим в Севастополь. Им предлагалось сбросить груз и боеприпасы, подойти к 35-й батарее и забрать оставшихся там защитников.

Когда город был освобожден от немецко-фашистских захватчиков, 10 мая 1944 года, вместе с воинами-освободителями сюда вернулись и связисты. Севастополь был почти полностью разрушен, но среди немногих уцелевших строений сохранилось здание конторы связи на Володарского, 19. Связисты начали восстанавливать телефонную сеть. В здании почтамта на Большой Морской улице начались работы по монтажу из трофейного оборудования автоматической телефонной станции, которая была введена в эксплуатацию в апреле 1949 года.

Послевоенный период

Уже весной 1959 года объем станции был увеличен до 3000 номеров, из которых: 1177 обслуживали Черноморский флот; 793 — городские организации; 890 — домашние телефоны военнослужащих и 93 номера предназначались для горожан.

Ветеран ВОВ Борис Косицын оборонял Севастополь в годы войны. У него ордена: Отечественной войны I степени, Красной Звезды, «За мужество» II степени, медали за оборону Севастополя и Кавказа. После освобождения города он решил в нем остаться и устроился работать на 13-й судоремонтный завод.

Борис Косицын:

«Я родился в Краснодаре и в 18 лет был призван на военную службу. Сначала обычным матросом попал в морские погранвойска НКВД. Затем окончил курсы моториста и к окончанию войны трудился механиком».

На севастопольскую телефонную станцию Борис Георгиевич пришел в 1965 году заместителем механика.

Борис Косицын:

«Когда я пришел в связь, город был уже восстановлен. Мы ставили опоры, рыли канавы, проводили и укрепляли кабеля. К этому моменту Севастополь был более или менее телефонизирован. Основная проблема заключалась в том, что поставок в город было очень мало, фонды были малы, и я ездил по различным заводам по всему Союзу и неофициально доставал с их помощью кабеля и различное необходимое оборудование. Благодаря этим доставкам в городе ускорялся процесс развития связи».

С 1963 по 1970 год в городе начали работать АТС-36 на Корабельной стороне, АТС-53 в Балаклаве, АТС-71 на Северной и АТС-57 на улице Силаева, также была расширена АТС-52 на Большой Морской, АТС-24 на Героев Подводников. Станционная емкость городской телефонной сети составила более 30 тысяч номеров.

Борис Георгиевич вышел на пенсию лишь в 85 лет. Сегодня он ведет здоровый образ жизни, много читает и пишет картины для потомков.

Шестизначные номера

Петр Мащенко, благодаря которому горожане стали использовать шестизначные телефонные номера, пришел в связь тоже в середине 60-х годов прошлого века. Родом из Ростова-на-Дону, в 1964-м он демобилизовался и переехал жить в Севастополь.

Петр Мащенко:

«Нужно было устраиваться на работу, но куда идти? Позвонил на ГТС, там люди всегда были нужны. Так и закрутилось. Через два года работы я уже стал начальником стационарного участка».

В городе тогда работала декадно-шаговая система АТС с пятизначными телефонными номерами. Количество абонентов постоянно росло, но для того, чтобы перейти на шестизначные цифры, необходимо было набрать более 100 тысяч абонентов, но такого их количества еще не было, город насчитывал лишь 60-70 тысяч телефонных номеров.

Петр Мащенко:

«Главным для нас тогда было сэкономить главную цифру для переключения „2“. На ней был центр города, Балаклава, и ее надо было спасать. Право же на переход к шестизначным номерам могло дать только Министерство связи СССР. Тогда я отправился туда и добился получения необходимого кода для переключения».

15 декабря 1985 года, минуя правила и порядки, Севастополь перешел на шестизначные телефонные номера.

Петр Мащенко:

«Финансирование было очень мало, и мы изыскивали средства как могли. Я лично ездил на различные заводы и договаривался о неофициальных поставках в Севастополь различного необходимого оборудования для развития городской телефонной сети. Нам очень помогли Белгород, Рига, Ленинград, Пермь. В итоге, благодаря шестизначной системе, всего за несколько лет количество абонентов в городе возросло до 120 тысяч. Мы сделали то, что обещали жителям нашего города. Мы всем помогали, а о себе забывали».

Настоящее время: продажа с молотка

Петр Мащенко проработал в телефонной сети 42 года и только в 2007 году ушел на заслуженный отдых, но даже тогда продолжал консультировать молодой персонал. От обычного монтера он дослужился до начальника производственной лаборатории, которая усовершенствовала старую технику, изготавливала новую и устраняла серьезные проблемы в телефонной сети.

Петр Мащенко:

«Сегодня горожане в огромном количестве отказываются от стационарных телефонов, и очень зря. Как их теперь найдут люди из других городов, ведь справочных по мобильным телефонам у нас нет?!»

Сегодня монополистом по связи в городе является АО «Севастополь Телеком». Оно было создано Правительством Севастополя в 2014 году. При этом городские власти уже не в первый раз пытаются продать его с молотка. Не дают же пока это сделать наши законотворцы, которые готовы расстаться лишь с частью акций компании, но при этом продолжать контролировать ее работу.

Александр Кулагин, зампредседателя Законодательного Собрания г. Севастополя:

«АО „Севастополь Телеком“ является монополистом, который не заинтересован в том, чтобы в город заходили новые провайдеры. Я сторонник приватизации, но считаю, что необходимо продавать не все акции предприятия. Можно продать лишь их часть для того, чтобы оставить за собой право на управление ею. Кроме того, представленная финансовая отчетность не раскрывает реального финансового положения дел акционерного общества».

О том, чего стоит ждать абонентам «Севастополь Телеком» в ближайшем будущем и как компания планирует собственное развитие, корреспонденту «Крымского Телеграфа» рассказал директор Коммерческого департамента АО «Севастополь Телеком» Владимир Борисов: «С приходом инноваций всё старое начинает отмирать. Это касается всех отраслей нашей жизни. Например, во Франции уже полностью отказываются от стационарных номеров и переходят на интернет-телефонию. И мы тоже движемся в этом направлении. От домашних телефонов отказываются в основном молодые люди. Старшее же поколение еще держится за них в силу привычки и недоверия к новым технологиям. В процентном отношении с каждым годом количество абонентов уменьшается от 6 до 15%».

Бесплатные таксофоны и видеонаблюдение на пляжах

Владимир Борисов также рассказал, что на материке отказов от городских номеров гораздо больше. В Севастополе люди больше верны традициям.

Владимир Борисов:

«Когда наши связисты уезжают в Европу на заработки, то, вернувшись, они рассказывают, что, например, на всю Германию работает один коммутатор. Мы тоже движемся по этому пути. Конечно, по качеству связи стационарный телефон лучше, чем мобильный, но это все издержки. Пути решения же по сохранению абонентов — это переход на Интернет. Сейчас мы работаем над модернизацией сетей и заменой медных проводов оптоволоконными. Первые кабеля уже заменяют в некоторых домах на проспекте Октябрьской Революции. Но не всё население адекватно на это реагирует. Многие считают, что мы предлагаем им другие условия телефонной связи. Но это решение безальтернативно. Медь покупать сложно и дорого. Кроме того, в городе лежит кабель еще 60-х годов и из-за этого в сети часто происходят аварии».

Владимир Борисов рассказал, что компания и абоненты страдают и от незаконных действий мошенников и воров. Есть, к примеру, в городе вор-рецидивист со стажем, который специализируется исключительно на телефонных кабелях и ни разу не задерживался за кражу каких-либо иных предметов. Такой человек может отрезать несколько сантиметров провода, но при этом нанести ущерб на миллион. Впрочем, сейчас он находится в местах не столь отдаленных.

Владимир Борисов:

«По сути, сегодня мы продаем три услуги в одном проводке: Интернет, телефон и телевидение».

Для модернизации всей сети городу требуются большие инвестиции и вливания. В настоящее время «Севастополь Телеком» ищет инвесторов, готовых включиться в работу. При этом городской и федеральный бюджет никак не участвует в модернизации. Всю работу компания выполняет своими силами, за свой счет и за счет найденных спонсоров.

Владимир Борисов:

«От Украины нам достались станции старого поколения, которые не подходят под российское законодательство, и устаревшее оборудование приходится менять».

Кстати, именно «Севастополь Телеком» оборудовал городские пляжи камерами видеонаблюдения, что в свою очередь предотвратило уже не одно возможное преступление.

Владимир Борисов:

«Люди знают, что есть видеокамеры, и ведут себя более цивилизованно. Был даже случай, когда на пляже у военных украли какие-то вещи и благодаря видеонаблюдению сотрудники полиции в самые короткие сроки смогли выйти на след преступников».

Кроме того, компания за собственный счет поддерживает работу более 300 городских таксофонов, благодаря которым горожане могут абсолютно бесплатно позвонить на любые городские номера, а также абонентам оператора СевМобайл.