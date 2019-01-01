Самый долгожданный проект года

Как будут «реанимировать» Салгир и его набережную в Симферополе

В этом году среди намеченных планов по благоустройству Симферополя едва ли не главным является реконструкция набережной и очистка русла Салгира (вернее очистка сразу трёх рек в пределах города, включая Малый Салгир и Славянку). Последний раз Салгир чистили почти десятилетие назад, и главная река главного города республики уже давно выглядит далеко не лучшим образом, мягко говоря. Так же, как и её брега, воспетые некогда Пушкиным. И уже второй год постоянно идут разговоры (увы, пока только разговоры!) о том, что ситуацию нужно менять. Что ж, уже скоро у симферопольцев будет возможность увидеть, как изменится ситуация. «Крымский ТелеграфЪ» собрал общую картину и некоторые детали грядущей «реанимации» набережной.

Суммы и сроки

Вопрос реконструкции набережной Салгира поднимается в Симферополе с 2015 года. Сначала специалисты оценили благоустройство этой территории в 790 млн рублей, затем сумма возросла до 1,5 млрд, затем ещё на 500 млн. Цифры эти, озвученные высокопоставленными чиновниками, как можно судить по комментариям под новостями того времени, шокировали общественность. Но то были, как позже выяснилось, предварительные расчёты, проговаривание каких-то общих, далёких перспектив, да и предлагавшиеся к реализации проекты с тех пор не раз поменялись и откорректировались. Теперь, согласно озвученной под занавес прошлого года властями информации, речь идёт о сумме в 550 миллионов рублей на реконструкцию и благоустройство набережной. «Уже выделено, лимиты доведены — 550 миллионов рублей из республиканского бюджета. Мы договорились с главой города Натальей Маленко, она уже создала рабочую группу, определились, что они выходят на торги до 15 января — это разработка проектно-сметной документации. И до апреля проводим торги по строительно-монтажным работам. Срок окончания ремонта набережной в дорожной карте стоит 5 сентября 2019 года», — сказал тогда глава Крыма Сергей Аксёнов. Также Сергей Аксёнов сообщил, что изготовление ограждений для набережной обойдется ориентировочно в 89 млн рублей. Но это — только на изготовление. «Перед Натальей Федоровной (Маленко. — Ред.) и ее администрацией стоит задача по приведению в порядок набережной Салгира. Первые шаги в этом направлении уже были сделаны: городу выделено 25 млн рублей из республиканского бюджета на установку ограждений. Тем не менее предстоит много работы, в том числе по укладке тротуарной плитки, установке освещения, скамеек и так далее. При этом

102 млн рублей, необходимые, по последним подсчетам, на расчистку русла реки Салгир, будет выделено из федерального бюджета. Река должна стать украшением города, а набережная — полноценным местом для прогулок, по которому не страшно ходить ни днем, ни ночью», — заявил Аксёнов, комментируя основные задачи новой симферопольской горадминистрации. Упоминаемая сумма в 102 миллиона рублей на очистку русла реки, кстати, тоже была пересмотрена в сторону уменьшения. Прежде на это планировалось потратить около 147 миллионов рублей.

Что же касается установленных сроков реализации задуманного, то реконструкцию набережной Салгира в Симферополе планируют начать весной 2019 года. При этом благоустраивать будут не только набережную, но и ещё несколько «знаковых» симферопольских объектов. «Очень бы хотелось, чтобы мы с вами весной увидели цветущие кольца Симферополя и ту набережную реки Салгир, которой она должна быть. На реконструкцию восьми километров набережной по решению главы Республики Крым были выделены средства: будет заменено ограждение, установлен свет и плитка. Также будет зона пешеходных прогулок. Это хотелось бы увидеть до лета», — сообщила крымским журналистам глава администрации Симферополя Наталья Маленко. И, так сказать дополняя информацию главы республики, глава городской администрации сообщила, что до первого марта должны завершиться все процедуры закупок. «Время с первого марта до первого сентября. А до этого нужно успеть еще очистить русло реки Салгир», — добавила Наталья Маленко.

Восстановить старое, создать новое

В самом деле, состояние и вид Салгира приводят сейчас горожан в уныние. Такой запущенной, такой грязной река в городе, пожалуй, ещё не была со времён начала 80-х годов прошлого века, когда и начали, собственно, сооружать набережную. На некоторых участках находятся скопления огромных объемов мусора — свыше десятка тонн, по оценкам коммунальщиков. Все эти завалы нужно разгрести, транспортировать на полигон и утилизировать. И власти обещают, что положение изменится к лучшему. Причём не только для Салгира, но и для Малого Салгира и Славянки, которые тоже попадают в план очистки (во всяком случае, об этом заявлялось ещё недавно, озвучивалась даже общая протяжённость — 12 километров) и оснащения там разнообразных зон отдыха. Вероятно, что параллельно с очисткой начнут и замену ограждений.

Сама же реконструкция набережной в Симферополе будет проходить в несколько этапов. О деталях мы расскажем чуть ниже, а в целом работы будут включать замену тротуарной плитки, замену и восстановление ограждений, монтаж уличного освещения, а также установку скамеек и урн. Также нужно будет постричь траву, высадить цветы. То есть, хотят сделать длинную комфортную прогулочную зону вдоль реки. Скорее всего, при этом не обойдётся без сноса какой-то части деревьев, которые признают аварийными, или сухими, или гнилыми. Можно предположить, что многим горожанам «облысение» ландшафта не понравится, но взамен городские власти обещают высадить новые деревья.

Также в концепции благоустройства одно из главных мест занимает непрерывная велодорожка вдоль правого берега Салгира. Нечто прежде невиданное в Симферополе. Позаботиться о городских велосипедистах власти хотят уже давно, много лет пытаются создать для них более-менее комфортную среду. И это — весьма подходящий случай реализовать планы. Пусть даже и локально.

Насколько можно судить из заявлений городских властей и республиканских чиновников, скорее всего, первым участком симферопольской набережной, где будет происходить реконструкция, станет участок протяженностью порядка 1,2 км — от сквера Высоцкого до моста к Вечному огню (есть мнение, что первоочерёдность вызвана тем, что там определена зона застройки новыми многоэтажками, там уже строятся и построены дома — и этому месту побыстрее нужно придать привлекательный вид «в коммерческих целях»). В планы реконструкции и благоустройства там входит замена коммунальных сетей, оборудование детских площадок. И, конечно, здесь будет уже упоминавшееся восстановление ограждений, выделение велосипедных дорожек, установка нового освещения и дополнительное озеленение территории.

Что предложит молодёжь?

Кроме прочего, к работам по проектированию реконструкции набережной реки Салгир в Симферополе правительство Крыма намерено привлечь и молодых архитекторов. В частности, об этом несколько недель назад на заседании межведомственной комиссии по осуществлению контроля за ходом реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», где присутствовали молодые архитекторы — участники программы «Регенерация», сообщил крымский вице-премьер Михаил Селезнёв. «Мы весь ваш коллектив молодых архитекторов приглашаем при подготовке работ по реставрации набережной принять в этом активное участие, потому что мы должны сохранить исторический облик набережной, но в то же время внести что-то новое. Допустим, должна появиться Wi-Fi-зона, которая будет притягивать к себе молодежь. Велодорожки необходимо спроектировать так, чтобы велосипедисты не мешали пешеходам. Администрации Симферополя дано поручение, чтобы все проекты благоустройства обсуждались с общественностью, в том числе и с вами», — приводит слова Селезнёва управление информационной политики мининформа республики.

Набережная. Начало...

Набережная реки Салгир (а также Малого Салгира) в Симферополе появилась к 200-летию города, к 1984 году. До этого набережной как таковой не было. Но появилась, конечно, не в одночасье — строили её на протяжении 10 лет. В разработке проекта принимали участие специалисты «КрымНИИпроекта», «Крымводхоза», оригинальные ограждения из чугуна, теперь ставшие симферопольской классикой, сделали на заводе «Продмаш» специально по заказу администрации. Были проведены и масштабные ландшафтные работы, высажены сотни деревьев, перекинуты через реку десятки мостиков. Появилась и забытая нынче Дорожка здоровья (только чугунные плиты с обозначением расстояний кое-где выглядывают из-под мусора) на 5900 метров от моста по улице Гагарина до плотины водохранилища. Так в 1980-х годах Салгир получил красивейшую набережную, которой восхищались не только горожане, но и гости Симферополя.

Подумают и про фонтаны, и про собаководов

Проект реконструкции набережной реки Салгир в Симферополе учтёт обустройство в районе улицы Шмидта площадки для выгула и тренировки собак. «Площадка, о которой идет речь, ранее использовалась именно для этих целей. На данный момент она находится в ненормативном состоянии», — заметил, говоря о планах благоустройства этой территории, глава Крыма Сергей Аксёнов и поручил проработать вопрос включения проекта в общую концепцию реконструкции набережной реки Салгир.

Также, как рассказывают специалисты, в реке Салгир, в центральной части города, есть фонтаны, которые уже давно не работают, их тоже планируют восстановить.

А ещё, кроме восстановленных старых фонтанов, при реконструкции набережной могут появиться и новые. Например, известно, что симферопольские общественники обратились к главе администрации Симферополя с предложением построить возле Салгира фонтан в честь Александра Сергеевича Пушкина. Дескать, такого рода объект может стать достойным украшением города в преддверии 220-ой годовщины со дня рождения великого поэта. Впрочем, реакция городских властей на это предложение пока неизвестна.