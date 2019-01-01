Конца «сериала» приходится ждать

Какие ещё каверзы придумают против российского спорта?

В предыдущем номере нашего еженедельника мы рассказывали о своеобразном «сериале» об отношениях между Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Ведь вот уже на протяжении почти пяти лет, со времени исторической Крымской весны, в основу его «сценария» легли пока не доказанные обвинения со стороны первого в адрес второго в тотальном неприятии борьбы с допингом в России. Мы рассказали, в частности, о трёх первых «сериях» этой эпопеи. Теперь анализируем четвёртую...

Серия четвёртая

Итак, команда экспертов ВАДА под руководством испанского доктора наук Хосе Антонио (Тони) Паскуали прибыла в Москву 17 декабря, чтобы за три дня получить все интересующие их данные. Пятёрка экспертов была удовлетворена тем, как их встретили в российской столице. Они остались в восторге от новой лаборатории РУСАДА, но... задание не выполнили. Оказалось, что «вадовцы» привезли с собой аппаратуру для работы, не лицензированную в нашей стране, о чём, кстати, даже не поднималась речь прежде. А коль так, то они отбыли в Монреаль с пустыми руками.

После этого в адрес президента страны Владимира Путина поступило тревожное письмо от президента РУСАДА Юрия Гануса, в котором он обратил внимание главы государства, что нарушение сроков дедлайна может привести к тому, что на заседании Комиссии по соответствию ВАДА, а оно было запланировано на 14-15 января, в очередной раз потребуют немедленного закрытия РУСАДА. Однако из Кремля Ганусу ответили, мол, не стоит паниковать, так как Министерство спорта РФ смогло договориться с ВАДА о том, что эксперты вернутся в Москву.

И 9 января в Шереметьево действительно вновь встречали лайнер из Монреаля. Правда, на этот раз прилетело всего трое экспертов вместо пяти. А уже спустя два дня на сайте ВАДА появилось сообщение, что Комиссия по соответствию вынесет рекомендацию по статусу РУСАДА не позднее 17 января. Ну, а затем в режиме видеоконференции за это решение или против него проголосуют 22 января члены исполкома.

Но, увы, 14 и 15 января в Монреале состоялось заседание Комиссии по соответствию ВАДА, но, о чём на ней говорилось, осталось тайной. Причём поразили её причины. Оказывается, в интересах безопасности экспертов, находящихся при «исполнении» в Москве, о решениях Комиссии будет сообщено лишь после того, как они вернутся в Канаду в штаб-квартиру ВАДА, но не позднее, как было оговорено, 17 января. Именно к этому сроку эксперты успели завершить работу в нашей стране, целыми и невредимыми вернувшись в свои страны. Но единственное, что удалось узнать в Монреале, так это то, что видеоконференция членов исполком ВАДА перенесена с 22 на 24 января. Но, как говорят помощники руководителей этой общественной организации, ещё нет гарантии, что и в этот день мир станет свидетелем дальнейшей судьбы РУСАДА. И на момент вёрстки этого номера «КТ» мы не можем успеть рассказать, закончилась ли нынешняя «четвёртая серия» этого «сериала». И не будет ли следующей. Тем более что нам известны имена сценаристов из Монреаля, которые уже не первый год находятся под сильным влиянием североамериканских спортивно-развлекательных медиакланов. А для них само по себе наличие денег в чужих карманах, в конкретном случае в карманах Международного олимпийского комитета, выглядит как преднамеренное оскорбление. В общем, эти «милые люди» с их гигантскими, по нашим меркам, «деньгами из воздуха» — никуда не делись, как и прежде встречая успехи россиян во всех областях жизни в штыки, в том числе и в спорте.

«Милые люди»

Возьмём бесконечно вещающую о «злобной России», не желающей признавать пункты ВАДА, госпожу Линду Хеллеланд. Бывшая министр правительства Норвегии, поборница трансгендерного равенства и терапевтических исключений, прежде всего для норвежских лыжников и биатлонистов, почти поголовно «астматиков», она, оказавшись волей судеб в кресле первого вице-президента ВАДА, против любых контактов, а тем более компромиссов, с русскими. Линда поощряет деятельность Международного легкоатлетического союза (IAAF) и Паралимпийского международного комитета, которые находятся под влиянием Великобритании, и вот уже пятый год, образно говоря, водят за нос наших спортсменов, ставя перед ними беспрерывно те задачи, которые они просто-напросто не могут решить. И это делается для того, чтобы отстранить их от участия в Олимпийских играх и в чемпионатах мира.

Из числа этих «милых людей» и глава расследований ВАДА Гюнтер Юнгер. Он открыто заявляет, что дисквалификация РУСАДА «оказалась, к сожалению, не эффективной мерой», поскольку россияне продолжают успешно выступать на мировой арене. Он с грустью отмечает, что у его организации не было права на более жёсткие меры против Москвы, ведь полное отстранение спортсменов из России мог осуществить только МОК. В связи с этим было решено принять новое правило ВАДА, которое вступает в силу с 28 апреля нынешнего года. Согласно этим правилам, «дело России» не может быть закрыто, а должно быть передано в независимую комиссию, решению которой должен будет подчиняться, в том числе, и МОК. Если эта комиссия установит вину РУСАДА в срыве сроков дедлайна о передаче данных Московской антидопинговой лаборатории в ВАДА, то Российское антидопинговое агентство будет полностью и навсегда «исключено». Единственно, что сможет сделать Россия, — это попытаться обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде.

МОК и CAS

И об отношении этих двух известных организаций к российскому спорту можно тоже готовить очередной «фильм». Помните, как CAS реабилитировал 28 российских чемпионов и призёров зимних Олимпийских игр в Сочи-2014, которых МОК, по «наводке вадовцев», обвинил, абсолютно бездоказательно, в принятии допинга. Но CAS оправдал наших парней и девушек, вернув им завоёванные награды. «Моковцы» обиделись на арбитров и подали апелляцию на реабилитацию олимпийских чемпионов — лыжника Александра Легкова и биатлониста Александра Зубкова. Но если второй всё-таки отстранён от спорта, то первый полностью судом восстановлен в своих правах, но принял решение распрощаться с большим спортом. После этого чиновники из МОК заявили, что больше апелляций в CAS по поводу российских олимпийцев они подавать не будут.

Но в последние дни обнаружился новый аспект в этой проблеме. Оказывается (любители спорта, думаем, хорошо помнят этот момент), в канун зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане-2018 специальная комиссия не допустила к Играм ряд известных российских лыжников, конькобежцев, фигуристов, скелетонистов, мастеров шорт-трека и других дисциплин, подозревая их в различных махинациях с допингом. Однако МОК скрыл от общественности документы, полученные из Англии, свидетельствующие о кристальной «чистоте» наших кандидатов в олимпийцы «корейского» призыва. Так что? Возможно, следует подать апелляцию в суд на деятельность «моковцев»?!