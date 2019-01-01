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Спорт

Европа готовится к миру

Александр Третьяков

Расклад накануне февральских «сражений»

Хотя считается, что Крым не зимняя мекка, но интерес к зимним видам спорта у нас довольно высок, особенно после олимпийских событий минувшей зимы. К тому же, в феврале состоится ряд чемпионатов мира, перед которыми определяются чемпионы нашего континента, о них мы и расскажем сегодня.

Без Виктора Ана

В голландском Дордрехте завершился чемпионат Европы по шорт-треку. Впервые за последние годы сборная России отправилась на это первенство без своего легендарного капитана, шестикратного олимпийского чемпиона Виктора Ана. Выдающийся мастер гонок на льду в хоккейной коробке распрощался с большим спортом и вернулся к себе на родину в Южную Корею, разумеется сохранив за собой и российское гражданство.

Опытом россиян по привлечению талантливых иностранных мастеров в состав своей национальной сборной умело воспользовались в Венгрии, где появились «китайские венгры» Шаулинь Шандор Люиз и Лю Шаоань. Эти парни оказались не востребованными для сборной Китая, но зато уже задают тон в Европе. Шаулинь стал чемпионом континента — 2019 в многоборье, победил на дистанции 1500 м и в эстафете. А его земляк Лю выиграл «золото» в эстафете и в беге на

500 м, стал «серебряным» в многоборье.

С «венграми» на этот раз смогли сражаться только несколько гонщиков из России, Голландии, Италии. Лучшим среди них был экс-чемпион мира и континента Семён Елистратов. Он стал чемпионом Европы на дистанции 1000 м, завоевал три бронзовые медали: в многоборье, в беге на 1500 м, привёл на третью ступень пьедестала почёта своих друзей по эстафете — Дениса Айрапетяна, Александра Шульгинова, Павла Ситникова. Кстати, Паша и Денис тоже не остались без личной «бронзы»: Ситников завоевал медаль в беге на 500 м, а Айрапетян — на 1000 м. Парням, как и Елистратову, остаётся подтянуть бег на 3000 м, и они в силах блеснуть и на предстоящем чемпионате мира.

Есть у России и чемпионка Европы на той же дистанции 1000 м — Софья Просвирина. Лишь она смогла стать достойной соперницей достигшей великолепной формы голландке Сюзанне Шультинг. Хозяйка чемпионата стала чемпионкой континента в многоборье, на дистанциях 1500 и 3000 м, а четвёртое «золото» выиграла с подругами по сборной в эстафете. В активе у более молодой студентки из Москвы, кроме чемпионского титула на километр, ещё «серебро» в многоборье и в эстафете, в которой Софья выступала вместе с Екатеринами Ефременковой и Константиновой, Эминой Малагач, и «бронза» на дистанции 1500 м.

Елена Никитина

Лучшие берут тайм-аут

Когда стало известно, что на первенство Европы на открытый ледовый овал итальянского городка Колламбо не приедут сильнейшие российские мастера стального конька, чемпионы и рекордсмены мира Павел Кулижников и Денис Юсков, взявшие тайм-аут перед мировым первенством, — предстоящий чемпионат континента по спринтерскому и классическому многоборью стали именовать не иначе, как «открытое первенство Голландии». Ведь специалисты не сомневались, что голландцы станут сильнейшими в «классике» у мужчин и у женщин, да и в мужском спринте «оранжевых» вряд ли кто-нибудь обгонит. Ведь у нашей молодёжи, в основном отправившейся в Италию, ещё не хватит сил на все четыре дистанции, как одного, так и другого многоборья.

На практике всё так и произошло. У мужчин-«классиков» в десятый раз чемпионом Европы стал легендарный Свен Крамер, почти на один балл опередивший своего молодого товарища по сборной Нидерландов Патрика Реста. У нашего Сергея Трофимова пятое место. Причём «старичок» Крамер отлично пробежал 1500 м (1.45,914) и 5000 м (6.17,661), а Рёст — 10 000 м (13.26,458). С ещё большим преимуществом у дам первенствовала голландка Антуанетта Де Йонг, взявшая верх над опытнейшей чешкой Мартиной Сабликовой и красавицей итальянкой Франческой Лоллобриджидой. И у многоборок наша Наталья Воронина была только пятой.

Второй год подряд у спринтеров многоборье выигрывает голландец Кай Фербей, уверенно отразивший атаки со стороны олимпийского чемпиона норвежца Хаварда Лоретцена и россиянина Артёма Кузнецова, который из-за ошибки упустил бронзовую медаль.

Ну, а у женщин в спринте чемпионский титул достался австриячке Ванессе Херцог, которая дважды была лучшей на дистанции 500 м — 37,611 и 37,629. Впервые второе место досталось молодой россиянке Дарье Качановой, которая тоже дважды была лучшей, но на дистанции 1000 м — 1.15,792 и 1.15,219. А наша призёр Пхёнчхана Ольга Фаткулина стала обладательницей бронзовой медали.

Награды реальные и упущенные

Они достались в ледовом желобе скелетонной трассы в австрийском Иглсе, где проходил чемпионат Европы — 2019 среди отважных «спусковиков», нашим гонщикам. Среди женщин Елена Никитина уступила лишь хозяйке трассы австриячке Янине Флок, а среди мужчин олимпийского чемпиона Сочи Александра Третьякова смогли опередить в десятый раз ставший чемпионом континента латыш Мартин Дукурс и немец Аксель Юнгк.

На фоне имевшего оглушительный успех молодёжного чемпионата мира по хоккею с шайбой в канадском Ванкувере, где на пьедестал почёта поднялись сборные Финляндии, США, России, аналогичный чемпионат среди девушек в японском Обихиро особых сенсаций не принёс. В нём первых три места заняли: Канада, США, Финляндия. Но японцы отдавали предпочтение сборной России, которую возглавлял Евгений Бобарико, влюбившись в нашу атакующую тройку форвардов — Марину Пушкарь, Елизавету Шкалеву, Елену Проворову.

В предварительной группе уступив американкам (2:3) и канадкам (1:5), которым явно симпатизировали скандинавские арбитры, россиянки переиграли шведок (5:3). В четвертьфинале наши заставили капитулировать швейцарок — 2:1 и вновь, теперь уже в полуфинале, сошлись с канадками. Три периода не выявили победителя — 3:3, и только в добавочной пятиминутке девушки с родины хоккея смогли вырвать победу — 4:3.

Воодушевлённые этим успехом канадки на следующий день в финале отобрали титул чемпионок мира среди молодёжи у американок — 3:2, а наши девчата, удручённые незаслуженным поражением, уступили «бронзу» финкам — 0:3. Однако специалисты в один голос утверждают, что молодых россиянок должны на зимних Олимпийских играх в Пекине — 2022 остерегаться канадки и американки. Наши хоккеистки будут готовы сотворить самую громкую сенсацию.

Гарик ОРЛОВ
Фото vnet.lv, insidethegames.biz
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 513 от 25 января 2019 года

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Просмотров: 255 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 07:54

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