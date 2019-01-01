Кто в доме хозяин?

Определение порядка пользования жилым помещением

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с жизнью Крыма в российском правовом поле. Сегодня расскажем про определение порядка пользования жилым помещением. Ваш юрисконсульт — Артём Шабанов.

Два главных способа

Между собственниками жилых помещений очень часто возникают разного рода споры.

В частности, разногласия возникают, когда собственники не могут мирно решить вопрос о пользовании квартирой или домовладением, находящимися в общей долевой собственности. Вопрос может усугубиться, если порядок пользования квартирой уже сложился, однако такой порядок нарушает права одного из сособственников, доля в праве собственности которого превышает фактически занимаемую площадь, или когда не все комнаты в квартире являются изолированными, соответственно, никто из собственников не желает занимать проходную комнату, в связи с чем возникает спор. Порядок пользования сособственники согласовывают между собой сами, как правило устно. В соответствии со

ст. 247 Гражданского кодекса РФ, при недостижении согласия собственники могут обратиться в суд.

Определение порядка пользования жилым помещением, на примере квартиры, возможно двумя способами:

. путем заключения соглашения об определении порядка пользования;

. при недостижении согласия сособственников — в судебном порядке.

Первый способ предполагает, что все сособственники договорились между собой, каким образом будут пользоваться и владеть квартирой, кому какая комната будет отведена для проживания, и всех все устраивает. Если в квартире фактически сложился какой-то порядок пользования комнатами и у сособственников нет претензий друг к другу, это уже говорит о том, что между ними существует устное соглашение о порядке пользования жильем, которое всех устраивает. Сособственники, желающие закрепить сложившийся порядок пользования жильем, могут сделать это путем заключения письменного соглашения. Каждый из сособственников должен подписать такое соглашение. В нем четко прописывается, какое помещение находится в пользовании каждого из сособственников, указываются метраж и другие характеристики комнат. Соглашения, составленного в простой письменной форме, вполне достаточно, но по желанию оно может быть заверено нотариально. В любом случае, если один из собственников будет игнорировать такое соглашение, спор должен быть передан на разрешение суда.

Порядок пользования жильем определяется судом при условии, что достижение мирного соглашения между участниками долевой собственности невозможно.

Также в суд можно обратиться с требованием об определении порядка пользования имуществом, если невозможно разделить общее имущество или выделить из него долю в натуре, в частности оборудовать отдельный вход, санузел, кухню и т.д., и при этом отсутствует соглашение с другими собственниками о порядке пользования общим имуществом.

В этой связи собственнику, который в судебном порядке намерен защищать свои права, до обращения в суд рекомендуется письменно предложить всем соседям заключить мирное соглашение о порядке пользования квартирой. Такие письма можно направить почтой (заказным письмом с описью вложения) или вручить каждому под подпись.

Это даст возможность избежать обращения в суд, а в случае возникновения спора вы сможете ссылаться на такое предложение как на доказательство невозможности определить порядок пользования жильем самостоятельно.

Если дошло до суда...

Если совладельцы откликнулись на ваше предложение, необходимо заключить письменное соглашение об определении порядка пользования жилым помещением, в котором зафиксировать достигнутые договоренности, в частности о том, какие комнаты в жилом помещении предоставлены в исключительное пользование каждого из сособственников, какие помещения находятся в общем пользовании.

Согласно статье 247 Гражданского кодекса РФ, при определении порядка пользования общим имуществом нужно учитывать, что участник долевой собственности имеет право на предоставление в его владение и пользование части общего имущества, соразмерной его доле, а при невозможности этого вправе требовать от других участников, владеющих и пользующихся имуществом, приходящимся на его долю, соответствующей компенсации.

Если договоренности с сособственниками достигнуть не удалось, для определения порядка пользования жилым помещением следует обращаться в суд с исковым заявлением.

Исковое заявление об определении порядка пользования жилым помещением подается мировому судье или в районный суд по месту нахождения этого имущества.

Если вы заявили только требование об определении порядка пользования жилым помещением, то дело подсудно мировому судье.

Если же дополнительно вы заявляете другие требования неимущественного характера, например о вселении в жилое помещение, о нечинении препятствий в пользовании им, об определении порядка несения расходов на общее имущество, то дело подлежит рассмотрению в районном суде.

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