Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
Говорят, что... за отопление приходится ...
По следам наших публикаций
Год Свиньи по-крымски
Говорят, что... Гагаринский парк станови ...
Больше бешенства
Мнение
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
СпецпроектИстория

Волшебная сказка про Феодосию

Лишь любимый город был в жизни легендарного крымского художника Константина Богаевского величиной постоянной...

Его жизнь изменила русско-турецкая война, взгляды на мир — извержение Везувия и трехлетнее пребывание в православном монастыре. Он избежал влияния самого чтимого феодосийца и принял в качестве наставника того, кого называли «мастером света». В итоге он оказался оригинален настолько, что все попытки классифицировать его творчество провалились.

Бег от реальности и обратно

Эта сказка начиналась вовсе не волшебно, а очень даже обыденно. 12 (24) января 1872 года в Феодосии, в семье мелкого служащего феодосийской городской управы на свет появился мальчик, не долгожданный наследник, не единственный сын, просто обыкновенный малыш. Поскольку отцу будущего художника, звавшемуся просто и незатейливо, Фёдор, не чуждо было тщеславие, сыновья его получали имена, чтоб «было, как в семье государей-императоров» — старший Александр, младший Константин (имеются в виду Александр II и его брат Константин Николаевич. — Ред.). Такой выбор имен, конечно, не прибавил Богаевским ни знатности, ни денег, однако перспективы казались очевидными.

Правда, вырисовываться эти самые перспективы начали много позже, а главное неожиданно.

Вначале была война. Косте было всего шесть лет, когда обстоятельства вынудили семейство бежать из родной Феодосии. Обстоятельства имели вполне конкретное воплощение — безлунной январской ночью в Феодосийский порт вошла турецкая эскадра. Макс Волошин в своей статье о приятеле упоминают эпизод, который, по его мнению, стал самым сильным из «впечатлений искусства» для Богаевского. Всё произошло той самой ночью. Волошин свидетельствует: «На соседней улице был пожар. Детей разбудили, одели и перенесли к соседям. Там в комнате висела итальянская олеография, изображавшая извержение Везувия. От всего этого эпизода в памяти Богаевского сохранилось не впечатление ночной тревоги, не зрелище пожара, а впечатление этой олеографии, которая потрясла его душу и заранее определила его грядущие пути в области земных катаклизмов».

Увы, описанное Волошиным впечатление никак не отнести к разряду биографических фактов. Оно скорее из области киммерийской мифологии и психоанализа. Как и следующее заявление Владимира Дергачева, сообщающего читателям: «Мать с двумя малолетними сыновьями, Александром и Константином... были отправлены под защиту древнего монастыря в Топлах, где прожили почти три года. Здесь шестилетний ребенок увидел другой мир с гостеприимными дубравами и солнечными полянами, наполненными пением птиц, с кристально чистой холодной водой в каменном фонтане монастыря. Как вспоминал впоследствии художник, эти детские впечатления положили отпечаток на его дальнейшее творчество».

Уйти, чтобы остаться

Итак, судьба с неизменным постоянством уводила Богаевского из родного города. А он с упрямством бумеранга в него возвращался.

В 1891 году Константин Богаевский поступил в Петербургскую Академию художеств. Но учеба в Академии, чуть не закончилась полным крахом. «Академия с ее натурным классом никак не соответствовала тем смутным чаяниям, — вспоминает Макс Волошин. — Натурщиков он писал скверно, но в тот самый критический момент, когда ему ввиду полной „бездарности“ было предложено „взять бумаги“ и он собирался махнуть рукой на академию и живопись, поступить в университет, Куинджи, увидав его летние этюды и не считаясь с постановлениями академического начальства, зачислил его в свой класс, тогда формировавшийся». Возможно, Куинджи увидел в молодом Богаевском себя, человека, который в отличие от десятков других молодых художников не позволил «богу крымского искусства» Айвазовскому творить себя по образу и подобию. Сам Архип Иванович, пребывая в мастерской Айвазовского, усвоил совсем не те принципы, что пытался внушить ему учитель. Он научился уважать свою и чужую индивидуальность. И теперь, став профессором, как свидетельствуют современники, «мало учил рисовать, зато учил видеть». Куинджи запрещал писать картины по этюдам, летом за свой счет вывозил учеников в Крым и писал с ними с натуры. Так Богаевский оказался в благоприятной для него среде.

Победоносная зрелость

В конце 1970-х годов в Феодосии, в галерее Айвазовского, проводили работы по разбору и систематизации части сохранившегося здесь архива Константина Богаевского. Это были письма самого художника к близким, друзьям и знакомым и корреспонденция, присланная в ответ. Тогда же здесь было обнаружено и небольшое открытое письмо с Сицилии с подписью Catania-Marina. Удалось установить, что написано оно было поэтессой Мариной Цветаевой, познакомившейся с четой Богаевских в мае-июле 1911 года. В апреле 1912 года из города Катании отправившаяся в свадебное путешествие Марина писала Богаевским: «Милые Жозефина Густавовна и Константин Федорович, из Палермо мы приехали в Катанию. Завтра едем в Сиракузы. Ах, Константин Федорович, сколько картин Вас ждут в Сицилии! Мне кажется, это Ваша настоящая родина. (Не обижайтесь за Феодосию и Коктебель!)...» Видимо, Марина Цветаева все же плохо знала Богаевского. Он бывал и в Италии, и в Германии, и в Греции. И хоть вдохновлялся там, но настоящее чувство полета фантазии обретал только в родной Феодосии. Только здесь он был по-настоящему счастлив. И это разглядела другая Цветаева, сестра Марины Анастасия. Благодаря написанным ею воспоминаниям, озаглавленным «Вечер у Богаевских», мы, сегодняшние, можем увидеть, как жил художник, ставший феодосийской легендой: «Высокая просторная мастерская. Огромные окна. По стенам, как упавшие книжные полки, ряды стоящих в скромной замкнутости этюдов — всех величин. Это заботливая рука жены художника учреждает порядок в бурном творчестве мужа, скромного, замкнутого. Дом Богаевского-Дуранте. Итальянский размах высот и размеров, света — тени — кисти! И германская чистота и гармония земного воплощения. Две крови в хозяйке дома — итальянская и немецкая — сама улица, где стоит дом, носит название Дуранте. Рано оставшийся сиротой встретил в юности золотоволосую — тосканское золото! — Жозефину, и в глазах ее — синих — был цвет утренней Адриатики. Детей у них нет; вдвоем идет жизнь. Но друзей у Богаевских — весь цвет Феодосии, Крыма и обеих столиц. И руками трудолюбивой хозяйки, бережливой, умелой, искусной — в скромном доме художника цветут гостеприимство и хлебосольство — два вечно благоуханных цветка...»

Конец истории

Богаевский остался в родной Феодосии во время гитлеровской оккупации, в 1941-м ему было почти 70 лет. 17 февраля 1943 года, за два месяца до освобождения города, художник погиб при бомбардировке Феодосии советской авиацией. Очевидцы писали: «19 февраля 1943 года. Пятница. Мы видели, как хоронили Богаевского... которому 17-го оторвало голову на базаре». Похоронен художник на старом городском кладбище.

Елена БОНДАРЮК
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 513 от 25 января 2019 года

Еще статьи:
Просмотров: 81 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 12:02

:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей

Календарь
«    Январь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив
Январь 2019 (46)
Декабрь 2018 (88)
Ноябрь 2018 (85)
Октябрь 2018 (88)
Сентябрь 2018 (81)
Август 2018 (85)

© 2008—2019, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: admin@ktelegraf.com.ru