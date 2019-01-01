Человек с бульвара Франко

Что осталось в крымской столице от писателя Тренёва?

Так уж получилось, что у крымской столицы сохранилась лишь точечная память о писателе и драматурге, лауреате Сталинской премии Константине Тренёве, который более 20 лет провел на полуострове и именно здесь подглядел сюжеты для своих хрестоматийных пьес...

Подозрительная личность

Константин Андреевич Тренёв приехал в Симферополь осенью 1909 года. Не потому, что ему очень хотелось. И не в поисках новых впечатлений. Тренёв прибыл в Крым из города Волчанска Харьковской губернии. Формально он был «перемещен» согласно «прошению», фактически же был вынужден срочно уехать из Волчанска. Причина: местные жандармы раскрыли революционный кружок студентов-семинаристов, с которыми Тренев был близок, будучи преподавателем семинарии. Правда, ему, педагогу-словеснику высокой квалификации, в Симферополе все же разрешили вести преподавательскую деятельность, но первое время «не пустили дальше женской гимназии» (имеется в виду женская гимназия Станишевского). На этот профессиональный коллапс Тренёв сетовал в письме к Максиму Горькому: «Педагог-то ведь я опальный, в свое время по какой-то непонятной причине удержавшийся и теперь только терпимый. Невзирая на мои некоторые в этой области положительные качества, держат меня в черном теле: дальше частной женской гимназии не пускают. Свежая иллюстрация: просился я недавно в городскую гимназию, так мне отказали, а взяли кого-то не то из банка, не то из акциза...» Да, наверное, любая кандидатура была лучше писаки, рубившего пером, как топором, во время революции 1905-го.

Кстати, именно Горький стал «крестным отцом» Тренёва-литератора. «Не будь Горького, я прошел бы мимо литературы», — вспоминал Константин Андреевич десятилетия спустя.

Вдохновение — мать учения

Несмотря на то, что симферопольский период жизни (1910-32 гг.) считается наиболее плодотворным в жизни и творчестве Тренёва, в кратких и общедоступных биографиях литератора — к примеру, в Википедии — это никак не отражено. Про Симферополь и Крым там ни слова, будто авторы боятся быть наказаны за указание связи Тренёва с Крымом, как за санкционный продукт. Тем не менее, обходить стороной симферопольский период творчества — значит забыть о его литературной деятельности вообще. Ведь помимо преподавания (сначала в женской гимназии Станишевской, располагавшейся по нынешней улице Ленина, 17, затем в частной мужской гимназии Волошенко на ул. Долгоруковской, 42, и в реальном училище на нынешнем проспекте Кирова, 62/2) Тренёв активно писал, причем, отнюдь не в стол.

С 1910 по 1914 годы, то есть в первые годы жизни в Симферополе, он создавал и публиковал в газете «Южные ведомости» фельетоны и рассказы о крымских культуре и искусстве, а также на темы, казавшиеся ему злободневными — с разоблачениями реакционности местного духовенства. Да, духовенство Тренёв не любил, потому в 1912-м (некоторые литературоведы датируют ее 1915 годом) появилась антиклерикальная повесть «Владыка», которая вскоре подверглась запрещению цензурой «за воинствующий критицизм».

В Симферополе Тренёв написал и прославившую его «насквозь крымскую», навеянную событиями гражданской войны на полуострове пьесу «Любовь Яровая», удостоенную впоследствии Сталинской премии. Краеведы указывают: «полуостров узнается в действиях пьесы», а «измененные географические названия Крыма рассыпаны по всему произведению: „Усень“ — Узень, „Жегловский мост“ — Камышловский мост, „Зеленая горка“ — Красная горка».

И, конечно же, активно сотрудничал с Симферопольским театром. Ведущая актриса труппы Павла Вульф в своей книге мемуаров «В старом и новом театре» вспоминала: «...вошел большой, неуклюжий, мрачный на вид человек, застенчиво представился и протянул мне клеенчатую тетрадь. „Вот пьесу написал, уж вы извините, хочу просить вас прочитать“, — сказал Константин Андреевич глуховатым голосом с мягким южным говором. Это была его „Грешница“. Не решаясь... отдать пьесу прямо в театр на обсуждение всего коллектива, он хотел узнать о ней мнение режиссера и некоторых ведущих актеров. Тренев пригласил нас в свою очень скромную квартирку в старой части города Симферополя...»

Вспомнить всё

Памятник Тренёву появился в Симферополе в 1960 году, тогда же в его честь назвали и сквер (где установили памятник), хотя изначально это место именовалось куда как поэтичнее — Парк Цветов. Есть в городе и улица Тренёва.

Сам он вместе с семьей на первых порах снимал в Симферополе комнату на окраине, где-то в районе нынешнего

Москольца. Но дольше всего он пребывал в сохранившемся по сей день особнячке по нынешнему адресу: бульвар Франко, 45. Это по поводу дома уже маститый и знаменитый Тренёв был вынужден написать самому Сталину: «Глубокоуважаемый Иосиф Виссарионович! Я, драматург

К. Тренев, обращаюсь к Вам в тяжелый момент своей жизни. По состоянию здоровья своего и семьи я уже свыше двадцати лет живу в Крыму, в г. Симферополе, лишь по временам выезжая, в связи с постановкой моих пьес, в Москву. В данное время я в течение нескольких месяцев работаю над постановкой в Малом театре моей новой пьесы на тему колхозного строительства. К несчастью, в высшей степени напряженная и ответственная моя работа нарушена тяжелым сообщением моей семьи из Крыма: по неизвестным мне причинам в доме у меня произведен обыск. При обыске абсолютно ничего не взято, но предложено мне по приезде в Симферополь явиться в ГПУ. Прежде чем просить Вас, Иосиф Виссарионович, о чем бы то ни было, я считаю нужным дать Вам честное слово советского гражданина и писателя, что политическая совесть моя чиста. С первых же дней советской власти в Крыму и до сей минуты я все силы и литературные способности отдал на честное служение ей. Результатом моих работ была сначала „Пугачевщина“ в МХАТ-е 1-м, потом „Любовь Яровая“ в Малом театре. Я надеюсь, что и готовящаяся в Малом театре новая моя пьеса послужит делу социалистического строительства, изображая его с тем же воодушевлением и напряжением творческих сил моих, с каким я стремился отразить великие моменты гражданской войны... В настоящее же время я позволяю обратиться к Вам с просьбой облегчить мою жизнь и работу, оградив меня и семью мою от незаслуженных тревог и волнений...»

Свой симферопольский дом Тренёв действительно любил. И в виду чистоты своей политической совести и максимального напряжения творческих сил для утверждения правильной идеологии наверняка мечтал, что в этом самом доме будет музей. Но не судьба. Хотя в интернет-поисковиках дом в Симферополе, на бульваре Франко, 45, частенько выскакивает в топе продаж недвижимости. Да, сегодня 74-метровый кусочек памяти о Тренёве (одна из квартир дома, превращенного в многоквартирный) стоит чуть дороже пяти миллионов рублей. В объявлении указано: «Здесь, на тогдашнем бульваре Крым-Гирея, с 1926 года жили Тренёвы — Константин Андреевич, Лариса Ивановна, их дети Виталий и родившаяся в Симферополе Наталья. Дом, кстати, куплен на гонорар за двухтомник произведений, среди них и созданные к тому времени в Крыму «Владыка», «Любовь Бориса Николаевича»...