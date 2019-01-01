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СоциумПотребитель

Ниже пояса

В Европе склонны мифологизировать сексуальность, а у россиян интим зависит от политики и денег

Людям, увы, свойственно выдавать желаемое за действительное. Объективная оценка себя и окружающих — сложно достижимая высота. Особенно, если речь идет о сексуальной сфере. Это ведь настоящий полигон для фантазий. Собственно, на ней, на этой самой фантазии, всё и держится.

Больше разговоров, меньше дела

Как, где и сколько... Где взять правильные цифры, чтобы, соотнеся с ними свои собственные достижения, не ударить в грязь лицом перед друзьями/подругами? Кто расскажет правду? Найдутся ли такие? Уже нашлись. Выяснить, насколько в действительности сексуально активны мужчины и женщины, решили социологи.

Так, недавний соцопрос в Британии и США показал, что женщины в среднем занимаются сексом реже, чем предполагают мужчины. В ходе опроса представители сильного пола высказали догадку, что женщины наверняка имеют свыше двадцати (!) половых контактов ежемесячно. Дамы были уверены, что другие представительницы их пола имеют около 12 сексуальных контактов в месяц. В то время как на самом деле женщины вступают в половую близость каждый месяц всего-то 5-6 раз. Кроме того, опрошенные мужчины пребывают в полной уверенности, что женщина с момента полового созревания до начала менопаузы успевает переспать с 27 партнерами. Хотя правда состоит в том, что количество партнеров даже активных дам за этот временной период не превышает чертовой дюжины.

Мужчины думают, что другие представители сильного пола занимаются сексом от 13 до 15 раз ежемесячно, в то время как на самом деле это число в среднем колеблется от 4 до 5 раз. Правда, и мужчины, и женщины попали в точку, догадавшись, что за жизнь среднестатистический джентльмен успевает переспать с 19-20 партнёршами.

Какой из всего этого следует вывод? Однозначный. В целом, как мужчинам, так и представительницам прекрасного пола свойственно преувеличивать чужую сексуальную активность.

Сексуальные электорат и силовые структуры

ВЦИОМ тоже спрашивал россиян о сексе, причем неоднократно. Правда, вопросы были не столь откровенными. А некоторые даже имели политический подтекст.

Так, 50% мужчин и 33% женщин заявили о том, что в их жизни секс является важной составляющей. Не важным секс назвали 7% мужчин и 16% женщин. Интересно, что наиболее сексуально активными оказались респонденты, поддерживающие политику нынешнего президента В. В. Путина. Среди таковых 47% признали секс очень важным, не важным — только 11%. А вот у противников путинской политики показатели оказались похуже: 31% признали секс очень важным, не важным — 18%.

И еще несколько весьма интересных нюансов.

Во-первых, как оказалось в России сексуальная активность человека напрямую зависит от его уровня образованности — чем лучше было образование респондентов, тем более важным считают они наличие секса в своей жизни. О важности секса говорили 48% людей с незаконченным высшим образованием, 42% — со средним специальным, 40% — со средним, 18% — с начальным.

Во-вторых, социологи выяснили, что сексуальность зависит и от денег, вернее их количества. Всего 22% бедняков признали секс важным. А вот среди тех, кто может позволить себе купить автомобиль, таковых набралось целых 55%. Еще лучше с тягой к противоположному полу обстоит дело у бизнесменов. Среди них подавляющее большинство (63%) ставят радости интима на первое место, а тех, для кого постельные удовольствия не имеют значения, вообще не имеется. Правда, когда денег у человека становится еще больше, и он приобретает стабильный статус долларового миллионера, тяга к сексу начинает идти на спад. Другой статус, другие игры.

Примечательно, что сегодня никто из россиян не заявляет о том, что секс является причиной его несчастий или страданий. Хотя несколько лет назад в этом признавалось 2% респондентов. В настоящий момент 21% мужчин и 16% женщин считают себя счастливыми в интимной жизни, сексом удовлетворены 47% мужчин и 34% женщин.

Однако, при всем вышесказанном, 48% женщин и 24% мужчин признались, что могли бы с легкостью отказаться от секса на длительное время. Лишь военные, включая офицеров ФСБ и полиции, оказались не готовы к подобному испытанию. 48% из них уверены, что физически и физиологически не способны обходится без регулярного и качественного интима.

Евгения ПРИЙМАК
Фото warnet.ws, Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 513 от 25 января 2019 года

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Просмотров: 123 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 12:09

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