На этой неделе проректор по развитию приоритетных проектов КФУ им. В. И. Вернадского, директор Института развития Сергей Додонов во время пресс-конференции «Инновационные технологии в решении актуальных проблем Крыма» сообщил, что полуостров сейчас вступает в «череду засушливых, маловодных лет», поэтому решение вопроса водообеспечения Крыма и изучение новых запасов пресной воды является одной из приоритетных целей Института развития Крыма. При этом «становится актуальным вопрос технологий». О многочисленных водных проблемах Крыма после перекрытия Украиной Северо-Крымского канала, дававшего прежде днепровскую воду на нужды республики, мы рассказывали неоднократно. Многие специалисты, эксперты давали свои оценки происходящему, зачастую отнюдь не радужные. Теперь вот ещё и череда засушливых лет в перспективе…

Впрочем, учёные не сидят сложа руки, пытаясь найти способы выхода из сложной ситуации. В частности, как сообщил Додонов, институт поддерживает идею, которую выдвигает Российская академия наук. А именно – поиск неразведанных местонахождений запасов пресной воды за счет космоснимков. Кроме этого, Додонов отметил, что в вопросах сельского хозяйства усилия крымских ученых сейчас направлены на то, чтобы «найти засухоустойчивые культуры».