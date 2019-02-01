Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
Говорят, что... Гагаринский парк станови ...
Говорят, что... пляж Омега пугает отдыха ...
Волшебная сказка про Феодосию
Говорят, что... газ может рвануть в любо ...
Говорят, что... парк у Георгиевского мон ...
Мнение
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
Байки, сонеты

Череда засушливых лет

На этой неделе проректор по развитию приоритетных проектов КФУ им. В. И. Вернадского, директор Института развития Сергей Додонов во время пресс-конференции «Инновационные технологии в решении актуальных проблем Крыма» сообщил, что полуостров сейчас вступает в «череду засушливых, маловодных лет», поэтому решение вопроса водообеспечения Крыма и изучение новых запасов пресной воды является одной из приоритетных целей Института развития Крыма. При этом «становится актуальным вопрос технологий». О многочисленных водных проблемах Крыма после перекрытия Украиной Северо-Крымского канала, дававшего прежде днепровскую воду на нужды республики, мы рассказывали неоднократно. Многие специалисты, эксперты давали свои оценки происходящему, зачастую отнюдь не радужные. Теперь вот ещё и череда засушливых лет в перспективе…

Впрочем, учёные не сидят сложа руки, пытаясь найти способы выхода из сложной ситуации. В частности, как сообщил Додонов, институт поддерживает идею, которую выдвигает Российская академия наук. А именно – поиск неразведанных местонахождений запасов пресной воды за счет космоснимков. Кроме этого, Додонов отметил, что в вопросах сельского хозяйства усилия крымских ученых сейчас направлены на то, чтобы «найти засухоустойчивые культуры».

Художник Артём Куркин
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 514 от 1 февраля 2019 года

Еще статьи:
Просмотров: 155 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 13:34

:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей

Календарь
«    Февраль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив
Февраль 2019 (6)
Январь 2019 (46)
Декабрь 2018 (88)
Ноябрь 2018 (85)
Октябрь 2018 (88)
Сентябрь 2018 (81)

© 2008—2019, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: admin@ktelegraf.com.ru