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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... в травмпункте установили травмоопасный пандус

Антон Б. из Симферополя негодует: «Хочу обратить внимание людей на данную поликлинику-травмпункт на ул. Гагарина. Кто это допустил? Как можно было оставить пандус открытым?! В холодное время года там появляется наледь, а печаль в том, что кабинет с гипсовочной выходит прямо на это место и врачи и санитары видят каждый день этих несчастных, также они мокнут в этом месте под дождем. А также другой вход, который в снег и дождь непроходим. Для пандуса обычно делают другой вход. И смех и грех и печально, что в здании, где спасают людей, ещё и издевательства такие на входе».

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 514 от 1 февраля 2019 года

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Просмотров: 213 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 18:53

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