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Говорят, что... в травмпункте установили травмоопасный пандус
Антон Б. из Симферополя негодует: «Хочу обратить внимание людей на данную поликлинику-травмпункт на ул. Гагарина. Кто это допустил? Как можно было оставить пандус открытым?! В холодное время года там появляется наледь, а печаль в том, что кабинет с гипсовочной выходит прямо на это место и врачи и санитары видят каждый день этих несчастных, также они мокнут в этом месте под дождем. А также другой вход, который в снег и дождь непроходим. Для пандуса обычно делают другой вход. И смех и грех и печально, что в здании, где спасают людей, ещё и издевательства такие на входе».
Фома СЛУХАЧЁВ Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 514 от 1 февраля 2019 года
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