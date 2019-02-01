В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... в травмпункте установили травмоопасный пандус Антон Б. из Симферополя негодует: «Хочу обратить внимание людей на данную поликлинику-травмпункт на ул. Гагарина. Кто это допустил? Как можно было оставить пандус открытым?! В холодное время года там появляется наледь, а печаль в том, что кабинет с гипсовочной выходит прямо на это место и врачи и санитары видят каждый день этих несчастных, также они мокнут в этом месте под дождем. А также другой вход, который в снег и дождь непроходим. Для пандуса обычно делают другой вход. И смех и грех и печально, что в здании, где спасают людей, ещё и издевательства такие на входе». Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 514 от 1 февраля 2019 года Еще статьи: Говорят, что... построили неприступный пандус Говорят, что... пандус для галочки Говорят, что... не оценили «умные» остановки Говорят, что... от инвалидов ожидают умения летать Говорят, что... в травмпункте нет бинта и теряют документы