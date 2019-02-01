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Говорят, что... коммунальщики оставляют «на память» строительный мусор

Житель Ялты Ян М. недоволен отношением городских служб к городу, за который они в ответе: «Сие мракобесие происходит вокруг территории дома № 67 на улице Свердлова с сентября-октября 2018 года. Проводился ремонт кровли, после чего всё ненужное осталось жильцам на память. Фото прилагаю».