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Говорят, что... коммунальщики оставляют «на память» строительный мусор
Житель Ялты Ян М. недоволен отношением городских служб к городу, за который они в ответе: «Сие мракобесие происходит вокруг территории дома № 67 на улице Свердлова с сентября-октября 2018 года. Проводился ремонт кровли, после чего всё ненужное осталось жильцам на память. Фото прилагаю».
Фома СЛУХАЧЁВ Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 514 от 1 февраля 2019 года
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