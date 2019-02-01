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Говорят, что... дороги латают кирпичами и грязью В соцсетях всё чаще появляются посты о крымских ноу-хау в дорожном ремонте. Так, в поселке Мирном дорожные ямы не так давно отремонтировали при помощи бэушного кирпича, а в районе Марьино практикуют еще более экономичный способ. «Едем сейчас в Ялту. Делают латочный ремонт дороги в районе Марьино. Мне всё чаще кажется, что над нами просто издеваются. Дорогу латают какой-то грязью, – пишет в своем посте в ВК Елена Я. – Или уже не кажется, а на самом деле над нами издеваются... или испытывают терпение...» Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 514 от 1 февраля 2019 года Еще статьи: Говорят, что... дорогу чинят грязью Говорят, что... в Пожарском лежат дорожные знаки Говорят, что... скорые не могут проехать «Грязная» мечта Говорят, что... дорожники ждут трагедии