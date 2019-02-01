В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... крымчанам дают сдачу деньгами-пустышками Говорят, в последнее время участились случаи обмана покупателей и потребителей услуг – при расчете к сдаче мелочью добавляют «железки». Правда, не обычные, а размером и весом похожие на 5-рублевые монеты. Металлические кружочки дают в надежде, что человек не станет пересчитывать мелочь. Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 514 от 1 февраля 2019 года Еще статьи: В маршрутках торгуют наркотой? Кого заставляют воевать на Украине? Куплю багаж оптом Отстрел в Евпатории «Детские» деньги исчезают?