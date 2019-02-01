Дойдут руки и до бомжей

Приют для бездомных обещают построить в 2020 году

Необходимость создания в крымской столице приюта для лиц без определённого места жительства, как говорится, перезрела ещё несколько лет назад. Прежде в городе на улице Училищной был такой приют, рассчитанный на ночное пребывание, но ещё при Украине он был ликвидирован. Сейчас в этом здании работает социальное общежитие для детей-сирот. И вот несколько дней назад стало известно, что в следующем году в Симферополе наконец обещают начать строительство приюта. А проектно-сметной документацией крымские власти займутся уже в 2019-м.

Пока в нестационарном режиме

Сейчас в Симферополе нет приюта для лиц без определённого места жительства, но работает организация, помогающая людям, попавшим в сложные жизненные обстоятельства, найти временный приют и восстановить документы. Понятно, что не всем, к сожалению, удаётся помочь в полной мере, но работа идёт. Вот что, в частности, рассказал нашим коллегам — журналистам телеканала «ИТВ» — руководитель этой организации.

Константин Бабак, директор ГКУ РК «Симферопольский дом помощи для лиц без определенного места жительства»:

«Мы работаем в нестационарном режиме. Специалисты выезжают в рейды, выявляем бездомных и оказываем помощь в восстановлении документов либо определением в какие-то другие стационарные учреждения, реабилитационные центры и общественные организации, которые могут оказывать такую помощь».

Что же касается социальных факторов — бомжами люди становятся по разным причинам. И далеко не всегда, вопреки распространённому стереотипу, из-за алкогольных проблем. Многие оказываются на улице из-за семейных конфликтов. Есть и такие, кто переезжает в другой город в поисках работы, а вернуться обратно не получается — теряются документы или не хватает денег на билет домой. А жизнь без крыши над головой оставляет на людях свои «отпечатки», в том числе и на состоянии их здоровья. И физического, и психологического.

Кстати, по европейским меркам, полноценным городом может считаться только такой город, в котором есть муниципальный приют для бездомных людей (а также и для животных).

И государство, и «тёмные дельцы»

Однако одного такого дома помощи лицам без определённого места жительства для Крыма, естественно, недостаточно. Как мы уже говорили, таким образом невозможно оказать помощь всем нуждающимся бездомным. Вот поэтому для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, в Симферополе в следующем году и начнут строительство полноценного приюта.

Сергей Аксёнов, глава Республики Крым:

«Приют нужен, то есть такое решение должно быть принято. В своё время, когда находились в процессе возвращения на историческую родину, просто не доходили руки. Тем не менее, политическая ситуация уже обозначена и деньги на проект в этом году будут выделены».

Каким будет этот приют? И какую функциональную обязанность он будет выполнять? Как выяснилось, в государственной программе социальной поддержки граждан, которая запланирована до 2020 года, предусмотрены деньги для строительства стационарного учреждения социального обслуживания для лиц без определённого места жительства.

Долгое время власти Симферополя не могли найти место для строительства приюта. Но когда место наконец было определено, возникли проблемы с межеванием территории. В свою очередь собственник земли и администрация города подали в суд. Последняя выиграла его и привела границы в соответствие.

Максим Теряев, заместитель министра труда и социальной защиты РК:

«Сразу бы хотелось отметить, что речь идёт не о ночлежке, не о приюте, в котором граждане смогут временно получать какие-то услуги. Это будет учреждение стационарного обслуживания, в котором по своему собственному желанию лица без определённого места жительства могут до шести месяцев проживать с основной целью: для восстановления своих социальных связей, которые по каким-либо причинам они утратили».

Во время проживания в учреждении специалисты будут работать над восстановлением документов бездомных, решать вопросы гражданства и трудоустройства, а также будут помогать в восстановлении социальных связей. После прохождения курса реабилитации в таком учреждении у человека появится возможность начать жизнь с чистого листа.

И ещё один «штрих» к общей картине. Бездомными живо интересуются и некие дельцы. На рынках, вокзалах, автостанциях, на окраинах Симферополя можно встретить объявления с разными названиями организаций, но однотипными по сути: бомжам предлагают ночлег, питание, пару сотен рублей в сутки и помощь в восстановлении документов, а за это они должны выполнять разные неквалифицированные работы. Можно только представить, что за каторга там ожидает.