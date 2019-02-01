Повод «подхалтурить»

Чем занимаются рабочие, занятые на гособъекте?

В симферопольском микрорайоне Залесье, больше известном среди горожан как «верхняя Пневматика», возобновлено строительство дома для сирот. В нём дети, лишённые родительского попечения, смогут получить однокомнатные квартиры и таким образом будут обеспечены жильём. Поскольку строительство здания идёт с нарушением запланированных сроков сдачи, сейчас работы движутся в ускоренном темпе. Но, несмотря на плотный график, рабочие, похоже, всё-таки успевают нарушать закон.

Начали и бросили

Земля под строительство многоэтажки, предназначенной для расселения симферопольских детей-сирот, была выделена ещё при Украине — в 2013 году. После того как Крым стал российским, на одной из встреч с новым руководством города общественники подняли вопрос о необходимости всё-таки использовать отведённый участок по изначально запланированному назначению. Очередь детей-сирот на получение государственных квартир росла, а расселений было явно недостаточно, несмотря на финансовую поддержку из федерального бюджета. При этом в задуманной многоэтажке для детей-сирот предусматривалось сразу 180 квартир.

«Это очень актуально для города, поскольку на сегодняшний день у нас больше 360 сирот стоят на квартирном учёте. Соответственно, квартиры в новостройке позволят закрыть 50% очереди, — говорит председатель правления КРОО „Жизнь в твоих руках“ Екатерина Горелкина. — Остальную потребность, я думаю, мы закроем за счёт федеральной субсидии, которая выделяется каждый год. Благодаря ей в 2015 году было куплено двенадцать квартир для детей-сирот, в 2016-м — девять, в 2017-м — семь, в 2018-м — ещё двенадцать».

Убедительная аргументация в пользу дома для детей-сирот принесла плоды, и работа над социальным объектом закипела. К 2016 году была сделана проектно-сметная документация, а в 2018 году началось строительство. Общая стоимость контракта составила свыше 370 миллионов рублей. Заказчиком строительно-монтажных работ выступил Департамент капитального строительства администрации Симферополя.

Тендер по итогам конкурса получила фирма «Карат». Заявленный подрядчиком срок исполнения контракта — ноябрь 2019 года. То есть к этому времени многоэтажка должна быть полностью достроена.

Однако из-за того, что в прошлом году строительство на объекте практически не велось, дом по сей день катастрофически далёк от завершения. Сейчас строители только выпускают секции пятого этажа. Очевидно, что закончить здание до осени они никак не успеют. Согласно оценке Министерства строительства и архитектуры РК, отставание от первоначально заявленного подрядчиком графика составляет шесть месяцев.

Работы оживились

Итак, довольно долгое время стройплощадка пустовала вовсе, несмотря на попытки общественников «разморозить» проект. Ситуация, по словам Екатерины Горелкиной, сдвинулась с мёртвой точки только после вступления в должность новой главы Симферопольской горадминистрации Натальи Маленко. Градоначальница организовала встречу с застройщиком и представителями крымского Минстроя. По итогу переговоров подрядчик пообещал, что до апреля строители нагонят график, и дом всё-таки будет готов в срок, указанный в контракте, — в ноябре текущего года. Насколько это реально, покажет время, но сейчас строительство действительно идёт полным ходом. А первому заместителю главы горадминистрации было поручено посещать объект три раза в неделю в целях более пристального контроля.

«За прошедшую неделю я осуществил два выезда на объект. Могу сказать, что отставание на ноябрь 2018 года составляло шесть-семь месяцев, — комментирует заместитель главы Симферопольской администрации Якуб Зейтулаев. — Сейчас работы на объекте оживились, и подрядная организация сократила отставание до двух месяцев. Наблюдается положительная динамика. На строительной площадке работы не останавливаются, техника на объекте есть, люди есть, необходимые стройматериалы также имеются. На данный момент производятся монолитные работы — возводится каркас жилого дома. Уже есть пятый этаж. Параллельно проводятся работы по остеклению, установке дверей».

Кстати, во время встречи с представителями городской и республиканской власти застройщик сообщил, что строительство так долго не велось по объективным причинам. В частности, утверждённый проект не предусматривал наличие инженерных сетей на выделенном участке — подрядчику пришлось переносить их за свой счёт. Кроме того, в течение восьми месяцев фирма не могла подключить стройплощадку к электросетям, и рабочим приходилось пользоваться генераторами, что также сильно замедляло многие процессы. Сейчас все организационные вопросы наконец решены.

Всё, что плохо лежит

Однако следует сказать, что общественность, интересующуюся судьбой дома для детей-сирот, волнует далеко не отставание хода строительства от графика. Жители домов, расположенных недалеко от стройки, обратили внимание, что на площадке творится что-то неладное.

«Один из местных жителей возводит гараж, и мы регулярно видим, как рабочие, занятые на социальном объекте, тащат оттуда стройматериалы для частного строительства: две стройплощадки находятся совсем рядом, — рассказывает жительница микрорайона Пневматика Алла Петронко. — Вот, например, несколько дней назад они выносили арматуру. Раньше перебрасывали материалы через забор, а сейчас просто открывают проход в ограждении, проносят что надо и закрывают обратно. Эти же люди подрабатывают на строительстве гаража. Обычно получается так, что человек двадцать рабочих заняты на многоэтажке, а пять-шесть «халтурят».

По информации местных жителей, официально земля под гараж не выделялась, так что это, судя по всему, очередной самострой. Причём сооружённый из казённых материалов. Получается, имеют место сразу два вида нарушения закона. И ещё вопрос: на каком основании часть строителей уходит с государственного объекта для того, чтобы подработать на стороне? В общем, отставание от графика, очевидно, не единственная проблема многострадального дома для детей-сирот. Возможно, руководству фирмы «Карат» следует пристальней следить за своими работниками и строительным материалом?