Подземелья, морские глубины и братские могилы

Самые интересные исследования Российского географического общества в Крыму

Пещера «Таврида», обнаруженная при строительстве одноимённой трассы, станет не только научной базой для крымских исследователей, но и объектом туристского посещения. Облагородить её и сделать доступной для всех желающих предстоит, в том числе, членам Российского географического общества в Крыму. И это, кстати, далеко не единственный яркий проект, над которым трудится республиканское РГО.

Начало прыжка

Сейчас уже успевшая стать знаменитой пещера «Таврида» дика, опасна и строптива. Большая часть её ходов до сих пор даже не открыта. На данный момент исследовано всего 1,3 тысячи метров подземных коридоров. Однако учёные уверены: в пещере осталось ещё множество не пройденных участков. С учётом её происхождения, общая длина ходов должна составлять минимум 5-10 километров (сами они, предположительно, распределены в виде сетки). Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского выделил достаточно большую сумму на покупку хорошего оборудования для мониторинга подземной среды. С его помощью учёные надеются обнаружить пока не найденные ходы.

Своды тоже вызывают много вопросов с точки зрения безопасности. Кроме того, сам воздух в пещере губителен для человека: содержание в нём углекислого газа в 100 раз превышает норму. Это объясняется тем, что подземные коридоры были запечатаны в течение многих тысячелетий. Сейчас для того, чтобы сделать пещеру доступной для посещения, планируется открыть в ней два входа и создать систему вентиляции, которая позволит наполнить подземелье пригодным для дыхания воздухом.

Со временем на базе пещеры будет создан научный стационар, а также спелео-туристический рекреационный комплекс — не только под землёй, но и на поверхности. Рядом проходит трасса «Таврида», по которой движутся потоки отдыхающих, так что объект наверняка будет пользоваться большой популярностью у туристов.

Геннадий Самохин, председатель Совета Российского союза спелеологов, учёный секретарь отделения РГО в РК:

«Планов у нас громадьё. На данный момент мы в стадии подготовки, в начале большого прыжка — научного и практического. Очень хотим, чтобы участок вокруг пещеры стал охраняемой природной территорией и чтобы именно КФУ занимался исследованиями и научно-образовательной деятельностью на её базе. Сейчас объект находится на государственной земле, и мы не можем просто так начать работы. Для этого нужно провести процедуру передачи участка из госфонда КФУ. Мы уже подали необходимые для этого документы. Идёт рабочий процесс согласования. Как только земля будет передана нам, начнётся масштабная работа по благоустройству и исследованию пещеры».

По мнению учёных, «Таврида» станет доступной для посетителей через год-полтора. За это время планируется решить вопрос землеотвода, оборудовать поверхностную часть спелео-туристического комплекса и, самое главное, провести мониторинг безопасности подземелья и устойчивости сводов. Кстати, в «Тавриде» нет сталактитов и сталагмитов, типичных для большинства крымских пещер — морфология этого уникального подземелья совсем иная и непривычная.

Как оживить море?

Ещё один важный проект крымского РГО — создание искусственных рифов в акватории полуострова. Мы уже писали о том, что Чёрное море за последние годы стало почти безжизненным. Добыча рыбы и моллюсков, промышленная разработка песчаных отмелей нанесли колоссальный вред. Один из способов исправить ситуацию, который предлагают учёные, — вырастить искусственные рифы.

Недавно прошли предварительные эксперименты, которые показали практическую доступность данного проекта. В районе акватории села Оползневого (городской округ Ялта) был затоплен самолёт АН-24. Машину предварительно вычистили, подвергли экологической экспертизе и опустили под воду на специальных подушках, чтобы она не утонула совсем, а плавала на глубине примерно 20 метров. Буквально через месяц самолёт оброс мидиями. Этот моллюск очень важен для Чёрного моря, поскольку отлично чистит воду. Каждая мидия фильтрует около 20 литров воды в сутки.

Геннадий Самохин:

«Сейчас появилась идея сделать искусственные рифы по всему Крыму. Мы уже много раз подавали эту идею и, надеюсь, всё-таки доведём её до реализации. Конечно, рифы будут наращиваться не на самолётах: машину мы использовали лишь в рамках эксперимента. Мы предлагаем взять за основу специальные бетонные конструкции. Они должны быть полыми, чтобы в них могли селиться также рыбы и ракообразные. Важно, чтобы рифы были подвешены в толще воды на специальных нитях — тогда по ним не сможет подниматься рапан, который поедает мидию. Все эти технологии уже отработаны — их можно использовать».

Создание рифов в Чёрном море крайне важно не только для крымской экологии, но и для рекреации. Подобные объекты, например, могут быть очень привлекательными для дайверов.

Кстати, если говорить о прикладном аспекте исследований, проводимых РГО республики, нужно вспомнить и о поисках способов ликвидации водного дефицита в Крыму.

Борис Вахрушев, председатель регионального отделения РГО в РК, декан географического факультета Таврической академии КФУ им. Вернадского:

«По решению крымского правительства и Академии наук, для развития народного хозяйства всё-таки будут использоваться, в основном, запасы подземной воды. Одно время обсуждалась возможность добычи воды из подземных „линз“, расположенных под Азовским морем. Их запасы якобы огромны. Действительно, при поиске нефти и газа нефтяники часто сталкивались с тем, что буровые скважины вскрывали подземные „линзы“ с водой. Возникла идея: почему бы не пустить её на водоснабжение? Но не всё так просто. Конечно, нужно ещё провести дополнительные изыскания, однако по опыту мы знаем, что дело это не очень перспективное, поскольку в действительности „линзы“ не обладают большими запасами».

Существует ещё одна полуфантастическая теория, которая настойчиво культивируется учёными с материка. Согласно ей, Северо-Крымский канал в течение тридцати лет давал утечку воды из русла, достигавшую 30-40%. Вся ушедшая таким образом вода осталась в недрах земли и ждёт, чтобы её использовали в народном хозяйстве. На самом деле, говорят крымские специалисты, никаких водных залежей, к сожалению, нет.

Вернувшиеся из забвения

Есть ещё один интересный проект, над которым члены крымского РГО работают уже почти два года. В руки учёных попали метрические книги времён Крымской войны, которые прежде находились в закрытом фонде России.

В метрических книгах содержится 2031 фамилия погибших во время войны бойцов, описано, как они умерли. Есть даже сведения о ближайших родственниках (жёнах и детях). С помощью студентов учёные перевели церковные записи в табличный вариант и самостоятельно напечатали книгу памяти. Теперь у тех, кто похоронен на братском кладбище в Симферополе (в районе Петровской балки), есть возможность наконец вновь обрести имена и вернуться из забвения. Аналогичные книги будут сделаны и по другим крымским регионам. В частности, по Бахчисараю и Севастополю.