Аттракцион неоправданной щедрости

«Крымский ТелеграфЪ» проверил, как чиновники распоряжаются казёнными деньгами

Уже не первый год бюджет Крыма характеризуется властями как социально ориентированный. Это значит, что основные денежные потоки направляются не на подъём промышленности, например, а в сферы образования и здравоохранения. Миллиарды казённых рублей идут на повышение качества жизни граждан. Во всяком случае, чиновники без конца это декларируют. А на деле получается как в анекдоте: " — Куда делись бюджетные деньги? — У вас нет специальных знаний, чтобы это понять».

Сфера денежных вливаний

Взять, к примеру, то, как расходуются средства в сфере здравоохранения. Мы заинтересовались именно ей, поскольку качество медицинского обслуживания в Крыму год за годом вызывает множество нареканий и жалоб со стороны граждан. Безусловно, все видят, что ремонтируются больницы, строятся новые фельдшерско-акушерские пункты и амбулатории, растёт количество проводимых высокотехнологичных операций и так далее. Однако уровень повседневного медицинского обслуживания в регионе остаётся удручающе низким. Между тем, денежные вливания в здравоохранение остаются стабильно высокими.

В прошлом году Министерством здравоохранения РК были предусмотрены расходы в общей сумме 16,456 млрд руб. Основное их направление — реализация программы оказания первичной медицинской помощи. Иными словами, деньги должны были потратить на повышение качества повседневного обслуживания населения, включающего проведение диагностики, лечение заболеваний и состояний, медицинскую реабилитацию и тому подобное. Но на что конкретно ушли эти деньги?

Всю информацию о государственных закупках можно найти на сайте zakupki.gov.ru — согласно требованиям закона, она находится в публичном доступе. Другое дело, что за обилием всевозможных цифр и сведений подчас теряется истинная суть заключаемых сделок. Как говорится, за деревьями не видно леса.

Но если всё-таки задаться целью, можно найти много интересного.

Втридорога

Для начала напомним, каков установленный механизм проведения закупок в сфере здравоохранения. Государственный заказчик (в случае с Минздравом — ГКУ РК «Крымздрав») собирает заявки медучреждений о том, какое оборудованием им нужно. Затем он объявляет тендер, прописывая в технических условиях обязательные характеристики требуемых товаров. Поставщики заявляют свои предложения и, согласно пресловутому федеральному закону 44-ФЗ, заказ получает тот, кто запросит меньше денег. После того, как услуга или товар были предоставлены, заказчик должен подтвердить, что не имеет претензий к качеству, подписав акт приёмки, и официально закрыть контракт.

Итак, вернёмся к нашему исследованию. На сайте госзакупок мы рассмотрели, к примеру, один лот, опубликованный крымским Минздравом, и обнаружили следующее. Крымздрав приобрёл для больниц республики медицинское оборудование. Однако указанная стоимость товаров по ряду позиций оказалась завышенной. Причём изрядно. Например, были приобретены автоматические шприцевые дозаторы лекарственных веществ (помпы шприцевые). Заявленная в контракте стоимость одного аппарата — 312,128 тыс. руб. При этом на сайте импортёра (по данным Федеральной таможенной службы) указана другая цена — 90 тыс. руб. Получается, госзаказчик купил прибор, в буквальном смысле, втридорога.

В три раза дешевле на деле оказался и электроотсасыватель хирургический с бактериальный фильтром. При реальной стоимости в 44,8 тыс. руб. Крымздрав почему-то заплатил за аппарат 132,466 тыс. То же самое касается волюметрической помпы: она стоит 48,38 тыс. руб., а была куплена за 170,024 тыс. И таких расхождений попадается немало — мы привели лишь несколько примеров. Причём каждый агрегат покупался не в единственном числе. В общей сложности весь указанный лот обошёлся государственной казне в 9,073 млн руб. Хотя реальная стоимость покупки — лишь около 3,667 млн.

Новые подробности

Чтобы убедиться в правильности нашего понимания обнаруженных сведений, мы попросили прокомментировать их представителя правоохранительных органов. Наш источник подтвердил факт неоправданного завышения стоимости государственным покупателем и сообщил, что уполномоченными структурами уже начаты разбирательства по данному вопросу.

Кстати, благодаря нашему источнику, выяснились дополнительные подробности компрометирующих покупок. Во-первых, руководители медицинских учреждений, в которые Крымздрав теперь пытается пристроить приобретённое оборудование, от него отказываются. Как оказалось, в купленной за шальные деньги аппаратуре нет реальной необходимости. Однако государственный закупщик упорно навязывает её больницам — надо же что-то делать с поступившей техникой. В то же время реально необходимое оборудование Крымздрав не купил.

Во-вторых, все контракты по рассматриваемому лоту уже закрыты (некоторые — буквально в последние дни прошлого года), хотя часть оборудования до сих пор не прибыла. Получается, чтобы успеть освоить казённые деньги до конца бюджетного года, Крымздрав на свой страх и риск завизировал акты приёмки и теперь в любом случае обязан принять оставшиеся аппараты, даже если они, например, не будут работать. И если оборудование вовсе не приедет, предъявлять претензии будет не к кому: по документам оно принято заказчиком.

Мы надеемся, что благодаря действиям правоохранительных органов недобросовестные сотрудники крымского Минздрава будут выведены на чистую воду и понесут заслуженное наказание. Со своей же стороны «Крымский ТелеграфЪ» продолжит следить за развитием этой истории.

Также мы отправили соответствующий информационный запрос в республиканское профильное министерство. Что же смогут ответить чиновники на вышеизложенное?..