Автономный город

В Севастопольском музее-бункере планируется открытие учебного класса и музея 3D

Чуть больше полугода назад в Севастополе, на территории ранее заброшенного противоатомного убежища С-2, был открыт подземный музей. Его организовали члены Севастопольского отделения Русского географического общества совместно с МЧС и Гражданской обороной, а также некоммерческой организацией туристического и культурного развития Севастополя «Равелин». Сегодня, помимо представленной экспозиции, на территории бункера ставят спектакли, показывают фильмы и проводят квесты. В планах же организаторов создать учебный класс, а также музейный зал с функциями 3D-поглощения.

Дом атомной культуры

Противоатомное убежище С-2 было создано в Севастополе в 1952 году по прямому приказу Сталина. Оно расположено в центральной части города и занимает общую площадь в 2700 кв. м, экспозициям же отведено примерно 2000 кв. м. Одновременно пребывать в убежище могли до 2500 человек. Бункер представляет собой два параллельных тоннеля длиной в 450 метров. Они соединены между собой коридорами и имеют два выхода: на улицу Ленина за памятником Суворову и на Большую Морскую, напротив Покровского собора. Вход в тоннель был сооружен перед Великой Отечественной войной для того, чтобы пустить трамвай под центральным городским холмом. При этом убежище ни разу не использовалось по назначению, а было законсервировано, хотя всегда находилось в так называемой «12-часовой готовности».

Пространство здесь является полностью автономным, тут есть свой дизель-генератор, система очистки воздуха, канализация, водопровод, артезианская скважина и радиосвязь. Температура в убежище в любое время года держится на отметке в 14-15 градусов. Изначально планировалось, что в случае ядерного удара здесь может укрываться руководство города и командование флота. Кроме того, тут смогут развернуться несколько заводов и детских школ. По сути это «город», который может жить автономно до трех суток.

Алексей Тихонов, научный руководитель экспозиции «Холодная война» Музея гражданской обороны Севастополя, кандидат исторических наук:

«Этот проект мы условно называем Дом атомной культуры. Речь идет о современном городском пространстве, которое будет включать в себя музей, медиацентр, учебный класс... Все пространства за исключением музея будут бесплатными, по крайней мере для тех, кто хочет что-то организовать. То есть если кто-то хочет провести выставку или спектакль, то мы им предоставляем это пространство бесплатно».

Историк пояснил, что единственным требованием для проведения мероприятий является смелость, экспериментальность и уникальность задуманного проекта.

«В настоящее время у нас есть самостоятельная творческая группа „За театр“, которая у нас уже показывала один спектакль, сейчас ставит второй, и мы надеемся, что сможем организовать модель такого иммерсивного театра. Еще я хочу привлечь группу театралов, которые выиграли президентский грант и организуют пространство в сквере Ленинского комсомола. Мы открыты для всех и не подменяем творческий процесс. У нас нет задачи получать деньги за использование площадки», — говорит он.

«Главное, чтобы выгодоприобретателем было общество»

Историк рассказал, что пространство убежища поделено на залы, которые будут выполнять разные функции. В настоящее время работает музейное, квестовое и театральное пространство. «Сейчас мы готовим залы еще для двух вещей. В первом зале я хочу сделать учебный класс для того, чтобы переделать в городе занятия по ОБЖ, создать новую модель и показывать то, как можно учиться. При поддержке сотрудников МЧС мы будем подавать этот проект на получение президентского гранта. В еще одном зале мы хотим одновременно развивать площадку для иммерсивного театра и в то же время использовать его для 3D-музея. Основная проблема здесь в программном обеспечении. Мы хотим сделать так, чтобы, надев шлем, человек мог оказаться внутри ядерного взрыва или внутри охваченного чумой средневекового города. И тогда у нас получится сочетание театрального, эмоционального опыта и, как ни странно, гражданской обороны», — рассказывает Алексей Тихонов.

О том, насколько данный проект актуален для Севастополя и возможно ли включить в него другие заброшенные объекты, мы поинтересовались у члена «Союза архитекторов России», члена «Союза дизайнеров России» Александра Измоденова: «Я думаю, что это очень полезный проект и крайне ценный для Севастополя. Об использовании подземного пространства нужно не просто помнить, а выработать принципы, обсуждать, тогда и внедрять повсеместно. Самое главное, нужно избежать келейности и излишней коммерциализации».

Архитектор пояснил, что в этом вопросе не должно быть «тупо-дискотечной и барной составляющей», всё воссоздаваемое должно быть основано на любви к Севастополю и его славной истории.

Александр Измоденов:

«Тут только пробудите интерес молодёжи и детей, а уж дальше... их не остановишь! Для этого сценарий простой — „коллективный разум“, обсуждение и дорога общественным инициативам. Подключение властей и реальная помощь в виде софинансирования этих объектов! Вспомните, сколько заброшенных помещений и зданий по городу — и за пять лет с 2014 года они только разрушаются? Одноэтажные здания, иногда полуразрушенные и откровенно забытые, никому не приносящие пользы? И на этом этапе нужна помощь и архитекторов, и юристов, и разного рода других более узких специалистов. Именно для этого нужно подключать открытые общественные организации некоммерческого плана. Чтобы максимально точно понять, как сейчас принято говорить — „сформировать социальный запрос“, надо сделать на базе имеющегося сайта „Подземный Севастополь“ в отдельной графе о перспективах — „Будущее“: что бы вы видели в качестве замыслов, их суть и смысл?.. А инициативу и проекты, которые могут родиться на базе имеющихся пространств — воспользуйтесь идеей рождения „Дино“-парка, и тогда, когда будут учтены „все шишки, набитые при его реализации“, будет толк и для Севастополя, и для молодежи, и для детей, и для будущих туристов. Может быть и рок-клуб, и интернет-бар с исторической подоплёкой. Просто надо помнить, что это не объект для зарабатывания денег. Главное, чтобы выгодоприобретателем было общество...»