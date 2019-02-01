Потери имиджа не допустят?

Очередные керченские достопримечательности демонстрируют аварийное состояние

В Керчи за последнее время — сразу несколько информационных поводов, связанных с сохранением исторического и культурного наследия. Причём, поводов настораживающих, в большей или меньшей степени. Помимо затянувшегося восстановления знаменитой Митридатской лестницы, там в аварийном состоянии оказалась одна из главных достопримечательностей, а из старинной турецкой крепости начали вываливаться фрагменты каменной кладки.

Падающий Пританей

Одна из главных достопримечательностей древности в Керчи — так называемый Пританей на Митридатском холме, фрагмент античного общественного здания бывшей столицы Боспорского царства — Пантикапея. Очень растиражированная «визитная карточка» города. В середине января она накренилась и сейчас держится и не падает исключительно за счёт подпорок, сделанных, как кажется, на скорую руку. В настоящее время к памятнику невозможно подойти — вход в городище закрыт и охраняется. Как объяснили сотрудники музея, это было сделано в целях безопасности.

В Восточно-Крымском историко-культурном музее-заповеднике это происшествие объяснили давним аварийным состоянием Пританея, осадками и землетрясениями, которые нередки на Керченском полуострове. Директор музея-заповедника Татьяна Умрихина заявила журналистам, что по поводу сохранения и спасения этого объекта «огромное количество писем написано в различные инстанции», но процесс буксует из-за бюрократических проволочек. «Это того же поля ягоды, как наше обращение к президенту в 16-м году по поводу музеефикации Пантикапея, которое он поддержал. И если бы министерство культуры Российской Федерации и его министр господин Мединский отреагировали на это поручение президента, вместе с Митридатской лестницей у нас бы уже шла какая-то работа. Концепция создана, предпроектные предложения даны, научным консультантом является Владимир Толстиков, руководитель Пантикапейской экспедиции», — сообщила Татьяна Умрихина.

Короче говоря — в настоящее время у специалистов связаны руки. «Мы тут же не просто отреагировали письмами во все инстанции, мы обратились в организацию, которая имеет лицензию на реставрацию и работу по памятникам для проведения аварийных ремонтных работ. Мы готовы это делать за свои деньги. Но вопрос ещё в чем заключается? По законам нашим сегодняшним Госкомитет по охране культурного наследия не дает возможности даже деньги вложить, даже что-то сделать, пока не сделан так называемый „предмет охраны“. А деньги на эти предметы охраны, на охранные зоны за всё это время нам не выделялись ни одной копейки. Конечно, просим поддержки, прежде всего, своего министерства культуры и отношения государственного к тому, что произошло, госкомитета», — говорит Татьяна Умрихина.

«Процесс по сохранению памятника запущен давно. Изначально Пританей — это новодел, собранный из аутентичных древних камней, которые были обнаружены в Керчи. Мониторинг за состоянием Пританей осуществлял НИИ реставрации (1975 год), после распада Союза мониторинг исполнять перестали... Этой зимой из-за снега и естественных температурных процессов конструкция Пританея наклонилась. Мы уведомили о происходящем все заинтересованные инстанции, с нашей стороны были предприняты все меры», — сообщил по поводу происходящего заместитель заведующего отделом охраны памятников Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Арсений Михайлов.

При этом, необходимо отметить, что падающий нынче Пританей является центральной площадкой ежегодного крымского фестиваля «Боспорские агоны», который в этом году включили в и межрегиональный туристический проект «Золотое кольцо Боспорского царства». В фестивальные дни на горе Митридат выступают российские и зарубежные театры, в репертуаре которых различные античные пьесы. И если объект останется в аварийном состоянии, то потеря такой «сцены» нанесет серьезный имиджевый удар по проекту. Хотя руководство заповедника уверяет — потери объекта не будет, этого не допустят. Что-ж, будем надеяться...

Камни из Ени-кале и новый срок

Также в январе из Керчи пришло сообщение, что произошло частичное обрушение одной из главных достопримечательностей города — крепости Ени-Кале, которой присвоен статус памятника архитектуры, охраняемого государством (эта крепость находится на берегу Керченского пролива и была построена османами в начале XVIII века). Впрочем, как выяснилось вскоре, тут тот самый случай, когда «у страха глаза велики». «Есть небольшая трещина на Черноморских воротах в арке. Не в несущей ее части, а исключительно в облицовочной. Из-за чего выпало несколько камней», — пояснили в пресс-службе министерства культуры республики и заверили, что об угрозе значительного разрушения крепости речи не идет. Также сообщается, что «руководством Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника были предприняты меры по недопущению дальнейшего обвала камней». И тут, опять же, остаётся пока лишь надеяться, что ситуация действительно под контролем, а чиновники действительно не просто успокаивают общественность, а реально сохраняют наше культурное наследие.

Что же касается восстановления одного из главных символов Керчи — Митридатской лестницы («КТ» неоднократно прежде рассказывал о проблемах, связанных с этим объектом), то для неё установили наконец сроки начала реконструкции. Правда, пока ориентировочно — март этого года. «Рассчитываем, что уже в марте начнётся проведение строительно-монтажных работ по реконструкции. Это одни из главных достопримечательностей Керчи, их обновление, безусловно, улучшит привлекательность города для туристов», — заявил глава администрации Керчи Сергей Бороздин.

Напомним, 27 ноября Крымский филиал Главгосэкспертизы России одобрил проект реконструкции объекта культурного наследия федерального значения — Большой и Малой Митридатских лестниц, построенных в XIX веке и восстанавливаемых по программе ФЦП (1,2 млрд рублей из федерального бюджета). При этом, уже около 200 млн рублей потратили в 2017 году на разработку научно-проектной документации, проведение инженерных, геодезических изысканий и противооползневых работ.