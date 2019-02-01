Охота на памятники и похищение капитана

За Перекопом заинтересовались могилой сына экс-президента и исчезновением российского рыбака

На этой неделе украинские СМИ, рассказывающие о ситуации на полуострове, сообщали о вип-захоронении на Братском кладбище в Севастополе, о загадочном исчезновении капитана российского сейнера «Норд», о дерзком акте вандализма в Симферополе и о деньгах, которые хотят получить с российских банков «за Крым».

Вандализм для них — подвиг

Лучшего «топлива» для украинских пропагандистских ресурсов на прошлой неделе сложно было найти. А именно: вечером 28 января гражданин Украины, проживающий в Киеве и приехавший в Крым, облил красной краской памятник «Вежливым людям» в Симферополе. Его сразу же задержали, вызвали полицию, а сам памятник тут же очистили от краски — меньше чем за час. Но, как говорится, «круги на воде» пошли. На Украине пропагандистские сайты этот вандализм принялись подавать как некий подвиг. Что же касается вандала, то его поместили в изолятор временного содержания, а его права полностью соблюдаются, как сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По ее словам, задержанному обеспечено трехразовое питание, за медицинской помощью он не обращался, спальное место у него имеется.

140 миллионов долларов за Крым

Украинский сайт сообщает о том, что Верховный суд Украины согласился с решением Арбитражного суда в Гааге, разрешив арестовать активы российских банков на сумму около 140 миллионов долларов «для взыскания компенсации за утрату активов в Крыму». Это — последствия обращения в суд «18 юридических лиц и одного физического лица» (экс-владельцы ПриватБанка и связанные с ними компании) по делу «о взыскании с РФ компенсаций за активы в Крыму». Дескать, «на территории Украины есть имущество должника», вот и нужно арестовать именные акции Сбербанка РФ, Проминвестбанка и ВТБ банка. Разбирательство длилось несколько месяцев, и теперь на акции вышеперечисленных трех российских банков наложен арест. Вот и получается, что эти банки, хоть и не зашли на территорию российского полуострова, не работают здесь, но «платят за Крым», тем не менее. Причём по заявлению тех украинских дельцов и банкиров, которые в 2014 году беззастенчиво обокрали крымчан...

Что с могилой Януковича?

Украинский сайт, пользуясь информацией, полученной некими «украинскими журналистами в Крыму», сообщает, что «в шести_значную сумму обошлось семье недавно заочно осужденного за госизмену на 13 лет экс-президента Украины Виктора Януковича место на Братском мемориальном кладбище в Севастополе, где похоронены участники Крымской войны 1854-1855 годов». Речь идёт о могиле младшего сына бывшего президента Украины«.

Как сообщается на сайте, на этом кладбище, имеющем особый статус, «можно похоронить умершего, но только с личного разрешения протоиерея Георгия Полякова — настоятеля Свято-Никольского храма, духовника Черноморского флота РФ». Священник рассказал, что после гибели Виктора Януковича-младшего в 2015 году он якобы не мог отказать его семье, так как она была среди прихожан храма. «Но работники кладбища признались, для того чтоб там появилось современное захоронение человека, не имеющего отношения к храму (есть закрепленный за культовым сооружением участок, где хоронят его священников, служителей и членов их семей), нужно выложить сумму с пятью нулями». Также сообщается, что могила Януковича-младшего занимает огромное место. «Территория не просто ограждена, она спрятана от посторонних глаз за бетонным забором. Могила круглосуточно охраняется, она хорошо освещена, оснащена громкоговорителями, здесь есть собака», — пишет сайт.

Куда пропал капитан «Норда»?

Несколько дней назад на Украине исчез капитан судна «Норд» (о захвате этого судна и о дальнейших перипетиях его судьбы и судьбы команды «Крымский ТелеграфЪ» рассказывал неоднократно). Вот что сообщает по этому поводу сайт украинского телеканала: «Адвокат Максим Могильницкий, чья компания защищает интересы капитана рыболовного судна „Норд“ Владимира Горбенко, утверждает, что моряк пропал без вести. Родственники капитана „Норда“ ему сообщили, что с полудня в субботу, 26 января, после того как Горбенко вышел из дома, никто его не видел. Также он ни с родными, ни со своими защитниками на связь не выходит». Прежде капитан уже исчезал — в апреле прошлого года его похитили сотрудники СБУ. Тогда, правда, о его местонахождении адвокатам стало известно уже 5 часов спустя, да и Горбенко вскоре освободили. Сейчас тоже подозревают СБУ. «Горбенко сообщал нам о том, что за ним постоянно ведется скрытое наблюдение. То есть исчезнуть без ведома СБУ он просто не мог», — убеждает адвокат капитана. Также он считает, что под похищением сотрудники СБУ намеревались осуществить провокацию, цель которой — имитация попытки скрыться от суда и правоохранительных органов. По его словам, украинские правоохранители всё обставляют так, будто Горбенко скрывается, а позже это используют как повод взять под стражу. В Службе безопасности Украины причастность к исчезновению Владимира Горбенко опровергли...