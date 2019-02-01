Устранение коллизии

В Севастополе создан аппарат Общественной палаты города

На минувшей неделе Правительство Севастополя приняло решение о создании государственного казённого учреждения «Аппарат Общественной палаты города Севастополя». При этом планируется, что сама исполнительная власть будет осуществлять администрирование за новым составом палаты, который должен быть избран до 8 февраля 2018 года.

За счёт городского бюджета

Сначала немного общей информации. Общественная палата, о которой идёт речь, — важная часть общественного контроля города, в том числе и за деятельностью властей. В соответствии с принятым законом предусматривается, что Общественная палата Севастополя состоит из 33 членов, треть из которых утверждается главой города, треть — Законодательным собранием, еще 11 представителей определяются членами Общественной палаты. Срок полномочий членов ОП — три года. Финансовое же обеспечение содержания аппарата Общественной палаты осуществляется за счёт средств бюджета города.

Сообщается, что кроме прочего ГКУ «Аппарат Общественной палаты города Севастополя» будет обеспечивать организационную, правовую, информационную, финансовую и прочую деятельность палаты.

Глеб Шагун, директор департамента общественных коммуникаций Правительства Севастополя:

«ГКУ „Аппарат Общественной палаты города Севастополя“ создаётся с целью организационного, правового, аналитического, информационного, документационного, финансового и материально-технического обеспечения деятельности Общественной палаты. Функции и полномочия учредителя будет осуществлять департамент общественных коммуникаций города Севастополя. Принятие данного распоряжения также позволит обеспечить правовое регулирование вопросов учреждения и его регистрации».

Чтобы было по закону

Прокомментировать ситуацию мы попросили бывшего заместителя председателя Общественной палаты Севастополя Олега Гасанова.

«Общественная палата это не единственный орган общественного контроля. Помимо самой палаты, таким контролем занимаются общественные организации и партии. Решение правительства о формировании нового состава является правильным, так как оно поможет устранить ту коллизию, которая существовала на протяжении последних трех лет», — рассказал он «Крымскому Телеграфу».

Также Олег Гасанов пояснил, что, согласно закону об Общественной палате Севастополя, который действовал по декабрь 2018 года, деятельность общественной палаты должна была быть обеспечена ее аппаратом, являющимся структурным подразделением аппарата законодательного собрания.

Олег Гасанов:

«К сожалению, на протяжении трех лет сам аппарат так и не был создан, вместо чего существовал некий отдел по обеспечению деятельности, который не мог, да и по большому счету не хотел исполнять те требования, которые предъявляются действующим законодательством. Также стоит добавить, что, находясь в прямой зависимости от аппарата законодательного собрания, данный орган и проводил соответствующую политику. Новый закон об общественной палате упомянутые коллизии устраняет».

Бывший член общественной палаты пояснил, что необходимость принятия закона была связана с принятием еще в 2017 году ФЗ об основных принципах формирования общественных палат РФ как независимого органа. Кроме того, палата является независимым коллегиальным органом, призванным обеспечить взаимодействие граждан и органов государственной власти, а сам аппарат должен быть независимым.

Олег Гасанов:

«Тогда было принято решение о создании государственного казенного учреждения аппарата общественной палаты. Формирование самого аппарата будет происходить с учетом мнения вновь избранного состава обретённой палаты. Кроме того будут расширены возможности самого аппарата. Руководитель аппарата общественной палаты будет входить в состав совета общественной палаты, что, несомненно, является позитивным решением. С моей точки зрения, это обеспечит более эффективную работу общественной палаты и обеспечит независимость общественной палаты от тех или иных органов государственной власти».

На вопрос «Планируете ли вы сами продолжить работу в общественной палате города?» Олег Гасанов ответил: «Я рассматриваю возможность участия в работе нового состава Общественной палаты города Севастополя. Хотя, честно говоря, документы пока еще не подал. У меня имеется ряд предложений как от местных, региональных, так и от общероссийских общественных палат. Я уже сейчас готов оказывать посильную помощь в работе таких организаций. Кроме того, сейчас я также рассматриваю возможность участия в предстоящих выборах в Законодательное собрание города. Пока окончательного решения, на чем сосредоточиться, я не принял».