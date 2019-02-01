Как фанера над... Берлином

Перипетии на пути к зимней Олимпиаде 2020 года

Мы продолжаем рассказ не только о чемпионатах Европы или розыгрышах Кубков мира по зимним дисциплинам, но и о чемпионатах мира, которые характеризуют подготовку российских спортсменов к зимним Олимпийским играм в Пекине-2022 и к летней Олимпиаде будущего года.

С кого брать пример

Мы уже рассказывали, как Россия при нарушении сроков второго дедлайна по передаче замороженных допинг-проб из Московской антидопинговой лаборатории в ВАДА (до 30 июня 2019 года) может быть лишена права участвовать в Играх XXXII Олимпиады в Токио-2020. Но на пути в Японию мы уже и сами теряем лицензии...

Произошло это на XXVI чемпионате мира по гандболу, который в минувшее воскресенье завершился в шести городах Дании и Германии — в Копенгагене, Хернинге, Берлине, Кёльне, Мюнхене и Гамбурге. В нём участвовали 24 сборных с пяти континентов. Наряду с медалями мужчины оспаривали и право участия в летних Олимпийских играх в Токио. Новый чемпион мира сразу же получал путевку в столицу Японии, а занявшие 2-8 места — на участие в квалификационном этапе этих Игр.

Сборная России продемонстрировала неплохую игру, несмотря на то что выступала без ряда ведущих игроков, которым травмы не позволили принять участие в чемпионате, пока не пролетела мимо стартов в основном раунде. Ведь все участники чемпионата были жребием распределены на четыре группы, по шесть сборных в каждой. Из группы в основной раунд пробивались лишь по три первых команды, а занявшая, например, четвёртое место сборная могла продолжать борьбу, в лучшем случае, лишь за тринадцатое место.

Наши парни угодили в группу A, где их соперниками были: действующие чемпионы мира французы, хозяева чемпионата немцы, бразильцы, сербы, объединённая сборная КНДР и Южной Кореи. Руководимые новым главным тренером, олимпийским чемпионом Эдуардом Кокшаровым, наши парни обыграли корейцев — 34:27, сыграли вничью со сборными Германии — 22:22 и Сербии — 30:30 и на последних секундах уступили французам — 22:23 и бразильцам — 23:25. В итоге места в группе, игравшей в Берлине, распределились следующим образом: Франция — 9, Германия — 8, Бразилия — 6, Россия — 4, Сербия — 3, Корея — 0 очков.

Оставшись четвёртыми в своей группе, наши парни вместе с македонцами, катарцами и чилийцами разыграли итоговые 13-16 места. В полуфинале потерявшая интерес к турниру команда Кокшарова переиграла македонцев — 30:29, а катарцы одолели чилийцев — 37:27, а затем отодвинули на итоговое четырнадцатое место россиян, сыгравших свой самый бледный поединок на площадках Германии и Дании — 28:34.

Ну, а в основном раунде первенства в полуфинал прорвались соперники россиян по группе немцы и французы, которым предстояло вступить в сражение с двумя лауреатами группы С — датчанами и норвежцами. Эти бои принесли успех норвежцам, переигравшим немцев — 31:25, и датчанам, развенчавшим французов — 38:30. В финале датчане во второй раз победили норвежцев — 31:22, впервые став чемпионами мира и завоевав путёвку на Игры в Токио-2020, норвежцам досталось «серебро», а «бронза» — французам, одолевшим немцев — 26:25. Норвегия, Франция, Германия, Швеция, Хорватия, Испания и Египет получили возможность принять участие в квалификационных турнирах, которые могут им открыть путь на Олимпийские игры в столицу Японии.

Вне конкуренции

Уже много лет в санном спорте вне конкуренции сборная Германии, которой лишь изредка бросают вызов саночники из России, Австрии, Италии, США. И хотя отныне разыгрывается не четыре, а семь комплектов наград (прибавился спринт), немцы остаются непоколебимыми. Вот и на минувшей неделе в ледовом желобе германского Винтерберга они смогли завоевать 12 медалей из 21 разыгрываемой, пять из которых были золотыми.

Двукратными чемпионами мира — 2019 стали: на одиночных санях Натали Гайзенбергер и на двухместных санях Тони Эггерт и Саша Бенеккен (они победили в классическом спуске и в спринте). Обладатель всех высших титулов в этом виде спорта немец Феликс Лох выиграл классическую гонку, но в спринте заработал только «серебро», уступив титул чемпиона мира австрийцу Йонасу Мюллеру. Две «бронзы» в активе россиянина Семёна Павличенко.

Ну, а самую большую сенсацию сотворила сборная России в смешанной эстафете, в которой специалисты заранее отдавали победу команде, как её величали, «чемпионов мира», то есть сборной хозяев трассы, за которую выступали Гайзенбергер, Лох и пара Эггерт и Бенеккен. Но уже Татьяна Иванова сумела опередить прославленную Натали, а её успех развили Павличенко и «двойка» Владислав Южаков и Юрий Прохоров, ставшие чемпионами мира с результатом — 2.24,116. Немцы, прошедшие эстафету за 2.24,647, настолько были «нокаутированы» результатом нашей команды, что пропустили на второе место ещё и австрийцев — 2.24,647.

Теперь саночников будет поджидать Сочи, где на олимпийской трассе состоится чемпионат Европы — 2019.

Россия против Европы

Так можно охарактеризовать состоявшийся в столице Белоруссии Минске чемпионат Европы по фигурному катанию — 2019, где только россияне получили право выставить на лёд во всех четырёх дисциплинах по три одиночника и по три пары. Высокое мастерство в соперничестве с фигуристами почти из сорока стран, причём не только нашего континента, позволило нашим мастерам (в своём подавляющем большинстве вчерашним юниорам) завоевать ровно половину разыгранных медалей: шесть из двенадцати возможных. Но, увы, уступить общекомандное первенство французам. В их командной копилке было всего две награды, но зато обе «золотые».

Их в упорной борьбе с молодыми россиянами Александрой Степановой и Иваном Букиным добились в танцах на льду Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон, установившие новые мировые рекорды в двоеборье — 217,96 и в произвольной программе — 135,19 балла. Заслуживает уважение и результат россиян, которым после прошлогодней «бронзы» на этот раз досталось «серебро» — 206,41. Увы, стремительно прогрессирующие в парном катании Ванесса Джеймс и Мортан Сипре, как и их земляки, тоже стали новыми рекордсменами мира в двоеборье (225,66) и в произвольной программе (149,11). Это позволило опытной паре впервые стать чемпионами Европы. Они оставили на втором и третьем местах наших двукратных чемпионов континента Евгению Тарасову и Владимира Морозова (218,82) и дебютантов первенства Александру Бойкову и Дмитрия Козловского (205,28).

После короткой программы у одиночников уверенно лидировали олимпийская чемпионка Пхёнчхана-2018 Алина Загитова и призёр этих Игр Михаил Коляда. Но не выдержали напряжения борьбы. Михаил в итоге стал пятым, уступив ставшему в седьмой раз чемпионом Европы 27-летнему испанцу Хавьеру Фернандесу — 271,59, с которым смог вступить в равную борьбу лишь наш молодой Александр Самарин — 269,84. Его специалисты считают европейской надеждой. Ведь Хавьер решил «повесить коньки на гвоздь», объявив в Минске о своём уходе из спорта.

В то же время Загитова, провалив произвольную программу, всё же завоевала «серебро» (198,14). А свои чемпионские полномочия в Европе сдала 16-летней подруге по сборной России Софье Самодуровой, великолепно проведшей весь чемпионат (213,84).