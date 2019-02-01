Финиш? Нет, только тайм-аут!

У российского спорта за рубежом больше недоброжелателей, чем друзей

22 января в шикарном особняке столицы Канады Монреале, где расположена штаб-квартира Всемирного антидопингового агентства, на заранее обещанной видеоконференции двенадцать членов исполкома этой влиятельной организации должны были решить судьбу Российского антидопингового агентства (РУСАДА)...

А судьи кто?

Вот и наступила пора, когда следует назвать, из кого состоит исполком ВАДА, в который входит двенадцать человек. Пятеро из них представляют олимпийское движение и столько же — государственные организации, плюс президент организации (до конца нынешнего года это будет «олимпиец») и вице-президент «государственник» (он придёт на место «олимпийца» в конце года и будет возглавлять организацию в последующие четыре года). Эти господа и дамы должны были решить: наказывать РУСАДА или нет за срыв сроков дедлайна по передаче данных Московской антидопинговой лаборатории за 2011-2015 годы. Это решение должны были принять: президент ВАДА шотландец Крэйг Риги, вице-президент норвежка Линда Хорстад Хеллепанд, «олимпийцы» — Иржи Канвал (Чехия), Данка Бартскова (Словакия), Франческо Риччи Битти (Италия), Патрик Бауманн (Швейцария), Угур Эрденер (Турция) и «государственники» — Амира эль Фадиль (Судан), Витольд Банка (Польша), Маркос Диас (Доминикана), Тошик Мизуоки (Япония), Грант Робертсон (Новая Зеландия).

Одиннадцать членов исполкома остались верны своему решению четырёхмесячной давности, когда проголосовали за возвращение частичных прав РУСАДА. И вот теперь члены исполкома вновь были за то, чтобы не наказывать Россию за срыв дедлайна, последовавшего из-за бюрократической неповоротливости наших чиновников. И комиссия по соответствию ВАДА, учитывая огромную помощь в этом вопросе со стороны РУСАДА, и в частности его президента Юрия Гануса и министра спорта РФ Павла Колобкова, рекомендовала продолжить сотрудничество с нашей страной, с чем исполком дружно согласился. Но вице-президент ВАДА, министр по равноправию и детству Норвегии Линда Хеллеланд голосовала против. Более того, она предложила оштрафовать россиян на миллион долларов за несоблюдение сроков дедлайна. Но предложение это провалилось.

Расслабляться не следует

Итак, российское агентство продолжает свою работу, что позволяет нашим спортсменам любых возрастов сохранять право выступать на международной арене, а федерациям по видам спорта не платить круглые суммы Английскому антидопинговому агентству, которое было куратором наших ведущих спортсменов, когда требовалось проходить допинг-контроль. Разумеется, россияне сохранили за собой право подавать заявки и на проведение крупных международных состязаний на своей территории, при условии, что заявку примет международная федерация по виду спорта.

И сразу же некоторые наши коллеги стали восхищаться «победой» россиян в битве с «вадовцами», не отдавая себе отчёта, что это не финиш в негативных отношениях между двумя организациями, а только тайм-аут. Ведь РУСАДА предстоит пережить ещё один дедлайн. До 30 июня россиянам необходимо передать в руки «вадовцев» для дополнительной проверки из той же арестованной Следственным комитетом страны Московской лаборатории замороженные с 2013 по 2015 годы допинг-пробы, которые могут быть объявлены подозрительными после тщательной проверки ныне поступивших данных. Ну, а выполнить эту работу будет в несколько раз труднее, чем это было ныне. Уже сейчас предстоит тщательно договориться по каждому пункту передачи, проверки и возвращения в страну этих проб, которые Россия обязана сохранять десять лет со дня их взятия.

Не случайно председатель комиссии по соответствию ВАДА Джонатан Тэйлор, честно относящийся к россиянам, предупреждает, что если сроки второго дедлайна (до него остаётся пять месяцев!) будут нарушены или отдел расследования ВАДА обнаружит желание «смухлевать» со стороны наших экспертов по поводу той или иной замороженной допинг-пробы, то РУСАДА полностью и навсегда исключат из рядов борцов с допингом. А это приведёт к полной изоляции, причём по всем параметрам международного спорта. Да и МОК тут же примет карательные меры. Его первым шагом станет отказ россиянам в приглашении участвовать в летних Олимпийских играх в Токио-2020. Как видите, несмотря на нынешний «подарок» из Монреаля, расслабляться не следует.

Не стоит забывать и о том, что сейчас у российского спорта за рубежом больше недоброжелателей, чем друзей. Не случайно же в ряде стран сочли, что нынешняя поддержка со стороны ВАДА россиян есть соглашение, имя которому — «предательство интересов чистого спорта», и не как иначе! Ведь и американцы, и европейцы мечтают стать владельцами наград, которые могут достаться (и регулярно достаются) нашим парням и девушкам на летних и зимних Олимпийских играх. И если, готовясь ко второму дедлайну, будет допущена даже малейшая осечка, то поднимется такой «вой», что уже не устоит не только президент ВАДА, но и президент МОК Томас Бах.

Давайте будем смотреть правде в глаза. Можно не сомневаться, что отдел расследования ВАДА «накопает» в документах и пробах из Московской антидопинговой лаборатории немало негатива. Надо быть готовыми к тому, что 50-60, а то и больше наших мастеров будут дисквалифицированы за грехи прошлых лет. А это приведёт к тому, что страна в общекомандном зачёте чемпионата мира по лёгкой атлетике в Москве-2013 и зимних Олимпийских игр в Сочи-2014 с призовых мест откатится в середину или конец первого десятка. Конечно же, печально. Но за отступление от правил приходится нести наказание. Тем более что оно будет касаться индивидуально «допингёров», но не будет, так обещают «моковцы», как прежде, коллективной ответственности. Необходимо учесть и тот факт, что сохранение сотрудничества с ВАДА поможет Российскому паралимпийскому комитету успешно провести переговоры с Международным паралимпийским комитетом по восстановлению своих прав в его рядах. А там, смотришь, наступит время наладить рабочие отношения с Международным союзом легкоатлетических федераций, который стремится получить с ВФЛА контрибуцию в миллионы долларов за якобы внеурочную работу по допуску россиян к участию в состязаниях в нейтральном статусе.