Мёртвый рынок

Элитное жильё на полуострове дешевеет, но не продаётся

Многие российские эксперты рынка недвижимости сейчас замечают: самое дорогое жильё в Крыму не пользуется спросом. Причём уже довольно продолжительное время. Продавцы «элиток» снижают цены, идут на уступки, устраивают разные акции, готовы торговаться, но рынок стоит. Почему так происходит? «Крымский ТелеграфЪ» сделал подборку информации по этой теме.

Упали вдвое

Первым делом, говоря о рынке недвижимости в Крыму, стоит отметить, анализируя картину рынка в целом, — это место не для бедных. Цены на жильё выше почти всех регионов страны (об этом «Крымский ТелеграфЪ» не раз рассказывал прежде в специальных тематических обзорных материалах). Что уж тут говорить о недвижимости так называемой элитной! Но тут, похоже, и кроется причина провала рынка элитного жилья на полуострове — у среднестатистических россиян просто нет денег на это, а богачи не хотят (или не спешат) вкладываться в крымскую недвижимость. Даже в самую лучшую, самую престижную, в «царских» местах с великолепными видами и природой.

Говоря кратко: эксперты рынка недвижимости уверяют, что элитные апартаменты на ЮБК, да и в целом по Крыму, не продаются. Причём годами. И ситуация лишь усугубляется. Пик продаж элитных квартир и вилл пришелся на 2014 и 2015 годы — на патриотической волне. Плюс распродажа вилл, которые украинские политики и бизнесмены строили для себя. Но уже в 2016 году был отмечен спад интереса к элитным апартаментам.

Потом некоторые продавцы в надежде на открытие Крымского моста умудрились даже поднять цены, однако ожидаемого эффекта не получили. «Продажи упали: за последние несколько лет я не продал ни одну дорогостоящую виллу в ценовом сегменте свыше 60 миллионов, — сетует предприниматель. — Покупателей на такие объекты практически нет. Спрос на дома идет до 20 миллионов, квартиры ищут в пределах 6 миллионов, а элитными особо не интересуются».

При этом на ЮБК ещё не все так плохо со спросом — в других регионах Крыма ситуация хуже. Также, как говорят эксперты, квартиры с ремонтом продаются в Крыму быстрее, чем под чистовую отделку. В основном их приобретают жители материковой России, у которых нет времени находиться здесь на стадии ремонта.

А к 2018 году продажи фактически сошли на нет. Некоторые застройщики, уверяют эксперты, по сравнению с 2016-2017 годами умерили сейчас свои аппетиты чуть ли не вдвое, но продажи всё равно не сдвинулись с мёртвой точки.

Средний же бюджет сделки в сегменте элитной недвижимости, по информации риелторов, на конец прошлого года составил $552 тыc. за апартаменты, что на 20% ниже показателя трехлетней давности — $690 тыс. А за весь 2018 год на рынок элитных новостроек Крыма не вышло ни одного нового проекта. Кроме того, по прогнозам экспертов, в 2019 году на рынке элитной крымской недвижимости её стоимость продолжит снижаться.

Один из крупных застройщиков на полуострове, возводящий, в том числе, апартаменты на ЮБК, рассказал журналистам, что в 2018 году продажи элитных квадратных метров свелись к минимуму. Причины — покупательная способность упала, а застройщикам необходимо вернуть вложенные деньги. «Сначала застройщики, привязанные к доллару, подняли цену, — рассказывает застройщик. — Но рынок простоял несколько лет. Когда они увидели, что продаж нет, то стали опускать цены». Но и падение цен не привлекло покупателей. «Сейчас продаж квартир, цена в которых стартует от 300 тысяч рублей за метр квадратный без ремонта, нет, — рассказывает эксперт. — И это с учетом того, что ранее они стоили около 600 тысяч рублей за метр. Уже вводятся и рассрочки и акции, но рынок стоит. Люди готовы торговаться, но продаж всё равно нет. Аналогичная ситуация и у коллег из других агентств».

Или вот ещё пример. От другого крупного крымского застройщика. «У нас есть элитные дома на продажу в Симеизе в 100 метрах от моря, которые мы сами построили, — сетует глава фирмы. — Мы вложили в них огромные деньги, а теперь, чтобы хотя бы вернуть свое, продаем по 30 миллионов, но никто не покупает. Просмотры идут, а сделок нет».

«Элитная и дорогая недвижимость сильно просела, и процесс необратим. Тем более что сейчас, по итогам 2018 года, всем придут налоги за недвижимость, и многие от своих вилл начнут избавляться и снижать цены и дальше», — заключают эксперты.

Золотая тройка

Какая же недвижимость сейчас является самой дорогой на полуострове? Это — объекты на южном берегу. Рекордсменами, судя по рейтингу российских агентств по продаже недвижимости, являются пентхаусы — в Ялте и в Алуште. Первый стоит 182,41 млн рублей, второй — 169 миллионов. Объявление о продаже ялтинского пентхауса гласит: площадь объекта составляет более 320 квадратов; интерьер выполнен в классическом стиле; кроме всего прочего, есть три террасы и место для парковки.

Также в лидерах ялтинская «Вилла Елена». Это — исторический комплекс 1912 года, часть (судя по всему) которого и продаётся. Площадь продаваемого помещения — 255 квадратов. А цена — 165 млн рублей. Также говорится, что «помимо интерьера в классическом стиле, дизайнеры украсили пентхаус эксклюзивной мебелью и художественной росписью».

Среди самой дорогой крымской недвижимости и апартаменты в жилом комплексе Алушты «Дача доктора Штейнгольца». Площадь около 580 квадратов. Цена 165,83 млн рублей. Там есть терраса, а «жилая площадь оборудована мебелью и бытовой техникой, которые входят в стоимость».

Могут, но не хотят

Безусловно, люди, имеющие возможность купить апартаменты за десятки миллионов рублей, смогут решить проблемы с документами на недвижимость — даже в таком рискованном месте, как Южный берег Крыма. Но на полуострове нет ни крупных банков, ни привычных для обладателей толстых кошельков торговых сетей, ресторанов, качественной медицины и сферы досуга. За последние три года на ЮБК и в Крыму в целом практически умерла ночная жизнь. Не говоря уже о том, что во многих райских с виду приморских поселках нет очистных — стоки попадают прямо в море, делая сомнительной перспективу купания в нем. Свыкнуться с тем, что в Крыму придется отказаться от многих элементарных для нее удобств, российская элита пока не готова.

«Средний» рынок

Что же касается ситуации на рынке недвижимости для, скажем так, среднестатистических граждан, то тут сейчас тенденция к снижению цен и падению интереса у покупателей к объектам, стоящим больше условной «высшей планки». «Квартира в новостройке, которая стоила 3 миллиона, сегодня ориентировочно стоит 2 млн 700 тысяч, — поясняют риелторы. — Среднестатистический покупатель в январе этого года готов отдать за недвижимость в Ялте от 2,5 млн до 5 млн рублей. Такие клиенты есть, и их достаточно для работы. Однако выше 5 миллионов рублей никто и не засматривается».

По мнению экспертов, на ситуацию влияют: падение курса доллара, затягивание принятия генерального плана, проблемы с документацией, с которыми сталкиваются застройщики, а также общий кризис.

Богачи в Крым не спешат

Между тем в Москве элитное жилье бьет рекорды, сообщает The Bell. 2018 год установил рекорд по числу сделок с высокобюджетной недвижимостью: только в Центральном округе Москвы за год была заключена почти 1000 сделок с элитными квартирами на сумму около 70 млрд рублей, подсчитала Kalinka Group. Это на треть больше показателей предыдущего года. Причина ажиотажа — грядущий рост цен на новостройки, объясняют эксперты: покупатели пытались запрыгнуть в уходящий поезд и по-прежнему считают недвижимость надежным способом сохранить деньги.

Бум в Москве показывает, что крымский обвал на рынке дорогой недвижимости связан не столько с покупательной способностью, сколько с общей непривлекательностью Крыма для богатых россиян.

Мост на спрос не влияет

После открытия для автотранспорта Крымского моста и запуска нового терминала аэропорта «Симферополь», туристический поток на полуостров существенно увеличился. В 2018 году Крым посетило почти 7 млн туристов, что на 20% выше показателей 2017 года. Вроде как регион стал более востребованным, но... «В 2018 году произошли весьма значимые изменения в экономике полуострова, но они в большей степени позитивно повлияли на туристическую отрасль региона, чем на рынок купли-продажи», — комментируют эксперты. По прогнозам экспертов, в 2019 году на первичном рынке элитной, дорогостоящей недвижимости полуострова стоимость сделки, скорее всего, продолжит снижаться, что «может привести к дефициту компактных востребованных лотов, если новое предложение на рынок так и не будет выходить».