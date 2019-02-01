Наравне и по совести

Права и обязанности члена семьи владельца жилого помещения

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с жизнью Крыма в российском правовом поле. Сегодня расскажем о правах и обязанностях члена семьи владельца жилого помещения. Ваш юрисконсульт — Артём Шабанов.

Кто, как, когда

В Жилищном кодексе РФ члены семьи собственника или нанимателя жилого помещения занимают особое место. Собственник жилого помещения осуществляет права владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему на праве собственности жилым помещением в соответствии с его назначением и пределами его использования. Члены семьи собственника вправе пользоваться жилым помещением наравне с собственником, если между ними не заключено соглашения, предусматривающего иные права.

В соответствии со ст. 31 Жилищного кодекса РФ, к членам семьи собственника жилого помещения относятся проживающие совместно с данным собственником в принадлежащем ему жилом помещении его супруг, а также дети и родители данного собственника. Другие родственники могут быть признаны в судебном порядке членами семьи собственника, если они вселены собственником в качестве членов своей семьи. Это могут быть бабушки, дедушки, братья, сестры, дяди, тети, племянники, племянницы и др.; нетрудоспособные иждивенцы как самого собственника, так и членов его семьи; в некоторых случаях — иные граждане (например, лицо, проживающее совместно с собственником без регистрации брака). Все члены семьи обязаны использовать жилое помещение по назначению, обеспечивать его сохранность.

Для признания вышеуказанных лиц членами семьи собственника жилого помещения, суд должен установить не только юридический факт их вселения в жилое помещение, но и то, что лицо вселялось именно как член семьи собственника, а не по иным основаниям (например, по договору безвозмездного пользования или найма). Указанные обстоятельства определяются судом на основании объяснений сторон и третьих лиц, показаний свидетелей, письменных документов (например, договора о вселении в жилое помещение) и других доказательств. При этом наличие или отсутствие регистрации лица по месту жительства в жилом помещении не является определяющим обстоятельством для решения вопроса о признании его членом семьи собственника данного жилого помещения.

Как уже было сказано выше и закреплено в части 2 ст. 31 Жилищного кодекса РФ, члены семьи собственника жилого помещения имеют право пользования этим жилым помещением наравне с его собственником, если иное не установлено соглашением между ними. В частности, соглашением между собственником и членом семьи, за членами семьи собственника могут быть закреплены определенные комнаты в квартире, установлен порядок пользования общими помещениями, определен размер расходов члена семьи собственника на оплату жилищных расходов и коммунальных услуг.

В соответствии с пунктом 3 ст. 292 Гражданского кодекса РФ, если права членов семьи собственника нарушаются, то они вправе потребовать устранения нарушения своих прав на жилое помещение от любых лиц, включая собственника указанного помещения. При этом члены семьи собственника обязаны использовать жилое помещение по назначению и обеспечивать его сохранность.

Дееспособные и ограниченные судом в дееспособности члены семьи собственника жилого помещения несут солидарную с собственником ответственность по обязательствам, вытекающим из пользования данным жилым помещением, если иное не установлено соглашением между ними.

Права, обязанности и ответственность членов семьи собственника жилого помещения могут быть также установлены соглашением с собственником.

Когда прошли «семейные отношения»

В случае прекращения семейных отношений с собственником бывший член семьи утрачивает право пользования жильем, если иное не установлено законом или соглашением между ним и собственником. К примеру, при расторжении брака между супругами часто возникают конфликты относительно правомерности проживания в жилом помещении одного из супругов, который не является собственником данного жилого помещения. При несогласии освободить жилплощадь, собственник обращается с исковым заявлением в суд к бывшему члену семьи об утрате права пользования жилым помещением.

Право пользования жилым помещением может быть сохранено за бывшим членом семьи собственника на определенный срок на основании решения суда. В этом случае в течение указанного срока бывший член семьи собственника сохраняет все права и обязанности в отношении жилого помещения, а также несет предусмотренную ответственность.

Кроме того, сохраняется право пользования жилым помещением за отказавшимися от участия в его приватизации бывшими членами семьи собственника.

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