Накануне освобождения

Январь и февраль 1944 года выдался нелегким и для советских войск, и для крымчан, но победа была уже близка

Гитлеровское командование старалось удержать Крым любой ценой, поскольку с его потерей окончательно разваливался блок фашистской Германии с балканскими государствами, откуда поступало стратегическое сырье, рушилась и надежда на поддержку Турции...

Вера без границ

Для того, чтобы жить и поступательно двигаться вперёд, людям необходима вера, вера в светлое будущее, вера в чудо. В январе-феврале 1944 года таким чудом виделось скорое освобождение Крыма, этого своеобразного геополитического грааля, который Гитлер никак не хотел выпускать из рук. Но его необоснованным амбициям и агрессивному мистицизму противостояла твердая уверенность простых граждан большой страны в том, что правда на их стороне, в том, что реальность и эта земля принадлежит им, воинам советской армии.

В книге «Крым в Великой Отечественной войне Советского Союза» приведены сохранившиеся в архивах свидетельства этой по-детски чистой веры или, как говорили в эпоху коммунизма, «высокого морального состояния частей». Так, рядовой 387-й стрелковой дивизии, наступавшей на Перекопском перешейке в первом эшелоне, Зарипов перед самым началом операции признавался: «Я прошел большой дорогой войны, участвовал в битве на Волге, теперь моя мечта первым войти в Севастополь — город русской славы». Воины батальона, которым командовал офицер Гвоздь, на митинге перед боем поклялись освободить Крым.

Это сейчас бывшие республики СССР считают себя в праве признавать или не признавать статус российского Крыма, а тогда, перед лицом общей беды, все твердо знали: «Крым — наш». В войсках фронта и Отдельной Приморской армии было много бойцов разных национальностей, многие из них русским владели весьма слабо, но то, что такое «общая цель», понимали отлично. С ними говорили об этом на их родном языке во время специальных собраний. И это не было, как кое-кто сейчас хочет представить, идеологическим зомбированием. Это было умение наладить межнациональный диалог. Например, в начале 1944 года в 227-й стрелковой дивизии прошло общее собрание азербайджанцев, казахов, узбеков с повесткой дня «Год исторических побед Красной Армии и наши задачи в деле освобождения Крыма». Доклады готовили: на азербайджанском языке — старший сержант Мамедов, на узбекском — лейтенант Мусабеков, на казахском — младший лейтенант Джамагараев. Участники собрания приняли текст писем «наверх», в которых поклялись «приложить все силы для скорейшего разгрома врага в Крыму», Единение — вот он символ той, настоящей, веры, веры, исповедуя которую не побеждать было просто невозможно.

И, кстати, о преемственности поколений тогда тоже помнили — на собрания приходили ветераны, солдаты и офицеры постарше, которые в ноябре 1920-го под командованием М. В. Фрунзе громили врангелевские войска здесь же, в этом самом Крыму.

По ту сторону

Тогда, в эпоху Фрунзе и Врангеля, побеждающие красные сравнивали Крым с бутылкой, в которой легко закупорить врага. Теперь, когда советские войска подошли к перешейку, проигрывающие немцы пришли к аналогичным выводам. Солдаты Енекке открыто говорили: «Крым — это величайший в мире лагерь военнопленных, с той лишь разницей, что этот лагерь сам себя снабжает и сам себя стережет».

В советских исторических монографиях приводятся весьма интересные статистические данные, доказывающие, что предчувствие победы над фашистской Германией в Крыму уже витало в воздухе: «2500 солдат, насильственно загнанных в гитлеровскую армию, перебежали из теплых немецких казарм в заснеженные партизанские шалаши», «к концу 1943-го — началу 1944-го количество партизан возросло в 20 (!) раз».

В феврале 1944 года Крымский обком ВКП(б) провел четвертую, последнюю перестройку руководства партизанским движением. Вызвана она была тем, что «новые отряды окрепли, выросли командные кадры, способные самостоятельно решать боевые задачи». Централизация руководства теперь казалась чрезмерной, штаб Центральной оперативной группы и политотдел упразднили. И создали три соединения партизанских отрядов: Северное — в зуйских лесах под командованием П. Р. Ямполького, Южное — в заповеднике под командованием М. А. Македонского и Восточное — в старокрымских лесах, возглавляемое В. С. Кузнецовым.

Именно они должны были внезапно ударить противнику под дых. То бишь, в качестве главных задач партизанам накануне боев за окончательное освобождение Крыма определялось: во-первых, срывать подвоз врагом к фронту техники, боеприпасов и живой силы; во-вторых, не давать противнику возможности эвакуировать материальные ценности и население.

Не бездействовало и крымское подполье. Накануне массированного наступления Советской армии только симферопольские подпольщики провели в общей сложности 63 диверсии и вооруженных нападения на оккупантов, взорвали 11 воинских поездов с боеприпасами, горючим и другими военными материалами, уничтожили 200 тонн горючего на нефтебазе и коло 100 тонн бензина в других местах.

Вот лишь несколько примеров личного мужества крымчан. 13 февраля Владимиром Енджияком, Анатолием Бассом и Борисом Ериговым была минирована и взорвана водонапорная башня на станции Симферополь. 15 февраля Дмитрий Скляров взорвал воздуходувные машины в депо ст. Симферополь. 25 февраля Василием Бабием, Петром Бражниковым и Евгением Демченко в районе Феодосийского шоссе уничтожен склад горючего.

Но это было только начало. С февраля 1944 года в симферопольском подполье начали готовить вооруженное выступление. Из членов патриотических групп были организованы боевые отряды, назначены их командиры, намечены места хранения оружия. К моменту вооруженного выступления штаб партизан наметил переправить в крымскую столицу и укрыть в надежных местах пару сотен партизан. Планировалось, что они выступят вместе с членами подпольной организации.

Но привести этот план в действие не пришлось. Гестапо удалось заслать свою агентуру в подполье и с ее помощью схватить и уничтожить подпольщиков...