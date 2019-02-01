Крымские эпизоды Ивана Шишкина

Почему знаменитый художник раз за разом возвращался на полуостров?

Он родился 13 (25) января в заснеженной Елабуге, не смог усвоить математику, но сумел стать самым убедительным и хрестоматийным классиком в истории русской пейзажной живописи. На полуостров его привели трагические обстоятельства, которые, однако, не заслонили ярких крымских впечатлений...

Иваны и их гены

Иван Шишкин родился и вырос в Елабуге, на берегу Камы. Во многих биографиях указано, что семья его была вполне обычная, отец — купец, взгляды окружения — мещанско-обывательские. На самом деле всё было не совсем так, вернее совсем не так. Отец потворствовал страсти сына к живописи вовсе не потому, что тот был «идиотичен в коммерции» и из «его колов по математике можно было построить забор вокруг Елабуги». Скорее уж Ивану Шишкину-старшему хотелось увидеть в будущем творческом росте сына воплощение своей давней мечты. Сам он, чего уж греха таить, тоже не был асом в торговле. Его романтические увлечения «благородными занятиями археологией» привели к тому, что из уважаемого купца второй гильдии он постепенно превратился в купчишку гильдии третьей, а там и вовсе был вынужден записаться мещанином. Зато раскопал знаменитый Ананьинский могильник и одноимённую археологическую культуру и был избран почётным членом Московского археологического общества.

На радость отца сын относился к живописи более чем серьёзно: «Художник должен быть высшим существом, живущим в идеальном мире искусства и стремящимся только к совершенствованию. Свойства художника: трезвость, умеренность во всем, любовь к искусству, скромность характера, добросовестность и честность... Пейзажист — истинный художник, он чувствует глубже, чище». В 20 лет он отправился в Москву поступать в Училище живописи и ваяния. За всё время студенческих лет к Ивану предъявляли только одну претензию: созданные им работы слишком виртуозны. О нем говорили: «Эта реалистичность нередко вредила его пейзажам: во многих из них она заслоняла собой общее настроение, сообщала им характер не картин, задуманных с целью возбуждать в зрителе то или другое чувство, а случайных, хотя и превосходных этюдов...»

Да, увы, даже на холсте создать идеальный для всех мир не получалось, чего уж говорить о личной жизни...

Арифметика счастья и горя

В 1867 году 35-летний Шишкин взялся за обучение молодого художника Фёдора Васильева. Живописцы очень сдружились, более того, стали родственниками — Иван Иванович женился на сестре своего ученика Евгении, которая была на 15 лет его младше. Племянница Шишкина вспоминала: «Скитание по меблированным комнатам ему страшно надоело, и он всей душой предался семье и своему хозяйству. Для своих детей это был самый нежный, любящий отец, особенно пока дети были маленькие. Евгения Александровна была простая и хорошая женщина, и года ее жизни с Иваном Ивановичем прошли в тихой и мирной работе».

Год ухаживания и 6 лет вместе... Вот и всё счастье. Потом начался ад. Сначала умер отец Ивана Ивановича, потом — его маленький сын Владимир, затем от чахотки скончался брат жены Фёдор, на следующий год болезнь забрала любимую жену, а спустя еще год умер сын Константин. У художника осталась только дочь Лидия. О том периоде он всю жизнь говорил с ужасом: «Белый свет померк...».

Волею судеб, черная полоса длилась столько же, сколько и белая — 7 лет. И закончилась в Крыму.

Понять и проститься

Васильев был серьезно болен уже в начале 70-х годов, врачи диагностировали у него прогрессирующий туберкулёз. Но пока надежда на выздоровление ещё была. Возможно, просто нужно было сменить климат. И Общество поощрения художников выделило Фёдору Александровичу деньги для поездки в Крым. Климат здесь, возможно, был хорош, но буйная южная природа не произвела на Васильева впечатления. «Тоскую по России и не верю Крыму», — сетовал он в письме Крамскому.

В Крыму Васильева навестил знаменитый Айвазовский, с интересом рассматривал картины и эскизы Фёдора. И пытался внушить «молодому дарованию», что здесь всё не так плохо, есть за что зацепиться и чем вдохновиться. И практически убедил. Васильев, кажется, наконец проникся. Стал писать с натуры, а не по старым, привезенным с собой эскизам. Но было уже поздно, пришло время проститься. Последним прощай и прости Васильева гостеприимному, но своевременно не понятому полуострову стало его полотно «В Крымских горах». 6 октября 1873 года Фёдор Васильев умер в Ялте. Его похоронили на Иоанно-Златоустовском кладбище. Но запутавшийся в своих личных трагедиях Шишкин смог навестить могилу родственника только в 1879-м.

Отданная дань

У Шишкина понять и проститься получилось лучше, чем у Васильева. Естественно, приехав в Крым, Шишкин первым делом побывал на могиле Васильева. Стоял и с горечью вспоминал, как писал своего молодого друга на фоне кладбища на острове Валаам. Мистическое совпадение...

4 сентября 1879 года Иван Иванович установил на могиле родственника, ученика, друга первый памятник. Позже, во время Великой Отечественной войны, надгробие было разрушено. Но после войны место захоронения удалось определить, помог в этом рисунок Шишкина...

Так Шишкин отдал дань, расплатился за безмерное счастье и непомерное горе, которое привнесли в его жизнь Васильевы, за возможность испытать новые чувства и право жить дальше. Он подвел черту. И двинулся дальше, обновленный. Вместе с художниками А. Н. Шильдером и Е. Е. Волковым забирался в самые потаенные уголки крымских лесов на этюды, писал монастырь Косьмы и Дамиана, как цыган на арбе перебирался из Алупки в Гурзуф. А потом раз за разом возвращался в Крым, потому что понял его суть и проникся ею до мозга костей.