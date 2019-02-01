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Приятные разности

Номер по месту жительства и праздники в перспективе

Новые номера

Автовладельцев обяжут получать госномера по месту прописки

Госавтоинспекция планирует вернуться к практике, когда автомобили получали номер с кодом региона, где зарегистрированы их владельцы. Об этом говорится в проекте поправок к закону «О государственной регистрации транспортных средств».

С 2013 года собственник машины, который приобретёт её уже с номерами другого региона, мог поставить её на учет в своем и не менять номер, сэкономив таким образом на госпошлине. Однако ГИБДД намерена вернуться к прежним правилам «из-за необходимости учёта, анализа и прогнозирования развития регионов, состояния дорожно-транспортной дисциплины и законности».

Это означает, что новый владелец будет обязан получить номер машины по месту прописки.

Нововведение может вступить в силу в августе.

Памятный месяц

Крымские власти запланировали на март 2019 года проведение около 70 мероприятий в честь 5-летней годовщины Референдума 2014 года и воссоединения Крыма с Россией

Об этом сообщили в правительстве региона, передает корреспондент 3652.ru.

Мероприятия стартуют уже в январе. Перво-наперво разработают праздничный логотип, создадут фильм, изготовят юбилейную монету, а также проведут целый ряд конкурсов и программ.

Основные мероприятия запланированы на 16 и 18 марта. В эти дни в центре Симферополя пройдут шествия, концерты, праздничные флешмобы, митинги, выставки и спортивные соревнования, возложения цветов к памятникам «Ополчению всех времен» и «Вежливым людям». В городах и районах Крыма будут заложены новые аллеи, созданы тематические арт-зоны, разработаны экскурсионные маршруты, связанные с событиями «Крымской весны».

Представители власти поздравят семьи, которые расписались в ЗАГСе или в которых родился ребенок в памятные для крымчан даты, а также наградят отличившихся жителей республики памятными медалями.

В распоряжении Совмина Крыма упоминается и об организации бесплатного проезда в общественном транспорте, в том числе в муниципальном, 16 и 18 марта, а также организации бесплатного посещения музейных учреждений 18 марта.

Напомним, всеобщее голосование по вопросу о будущем статусе и государственной принадлежности полуострова состоялось 16 марта 2014 года. На референдум были вынесены два вопроса: вхождение Крыма в состав России в качестве субъекта федерации или восстановление Конституции Республики Крым 1992 года при сохранении Крыма в составе Украины. Более 95% крымчан и севастопольцев проголосовали за присоединение полуострова к России. 17 марта Россия признала независимость Республики Крым, провозглашенной на основании Декларации о независимости и результатов референдума, а 18 марта подписала с крымскими властями договор о присоединении Крыма к России.

Евгения ПРИЙМАК
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 514 от 1 февраля 2019 года

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Просмотров: 20 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 12:45

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