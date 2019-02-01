Старый город преткновения

Каково будущее исторической части Симферополя?

Всякий раз, когда в крымской столице меняется градоначальник, неизбежно «всплывает» вопрос о судьбе Старого города. Каждый из былых руководителей администрации видел будущее этого района по-своему, но все сходились в одном: в нынешнем виде данная территория оставаться не должна. Сейчас, с появлением в Симферополе нового главного архитектора, вопрос преображения Старого города снова оказался в топе обсуждений.

Постепенно и публично

Разговоры о том, что со Старым городом нужно что-то делать, начались ещё лет десять назад. По этому поводу звучали самые разные предложения, в том числе довольно радикальные. Например, начисто снести ветхие домики и освободить место для многоэтажных новостроек. Или превратить Старый город в историко-архитектурный музей под открытым небом. Или сделать из района «город мастеров»: отреставрировать исторические здания и устроить в них мастерские крымских ремесленников, сделав территорию объектом туристического посещения.

Что характерно, практически все эти проекты предполагали выселение из района местных жителей, которых подобная перспектива совершенно не устраивала. Да, в Старом городе нет канализации, большая часть строений давным-давно обветшала, а хаотичная застройка сильно затрудняет развитие инфраструктуры. Зато район расположен в самом центре Симферополя. И, опять же, преемственность: многие семьи живут здесь из поколения в поколение. Судя по всему, именно перспектива наткнуться на решительный и непримиримый гражданский протест всё это время удерживала городские власти от принятия каких-либо конкретных решений в отношении Старого города.

И вот в декабре прошлого года новый главный архитектор Симферополя Ирина Соловьёва, можно сказать, огласила приговор исторической части города: местных жителей расселить, всё снести, а полезную площадь застроить многоэтажками. По её словам, уже идёт подготовительная работа для создания соответствующего проекта. Скорее всего, есть и желающие «облагородить» освободившееся пространство. Шутка ли: огромный участок дефицитной для Симферополя земли в самом центре столицы способен в два счёта озолотить любого застройщика. При этом единственное, что на сегодняшний день обещают горожанам, — «всё будет постепенно и публично». Однако ничего конкретного о своих планах горадминистрация пока не говорит. Так что жители района на всякий случай принялись собирать подписи в защиту Старого города.

Кирилл Бабеев, председатель Симферопольской городской организации Союза архитекторов РК:

«Работу в Старом городе нужно начать с создания качественного проекта — концепции того, как профессиональное архитектурное сообщество и администрация видят развитие данной территории. Вместо этого появляются некие громкие лозунги вроде „Всё снесём и построим заново!“. На мой взгляд, должно быть частичное восстановление исторической среды (системы криволинейных улиц, малоэтажной застройки) с прописанием дизайн-кода развития территории. Это не обязательно должно сопровождаться полным отселением жителей. Пусть этот район будет живым, а не бутафорским».

Архитекторы и историки напоминают, что задача реновации, волна которой сейчас идёт по всей России, — не уничтожать старые районы, а приводить их в цивилизованное состояние. В Крыму примером такой работы можно считать Евпаторию, где реконструкция исторического центра была проведена весьма удачно: и архитектурный стиль не пострадал, и атмосфера сохранилась, и туристам нравится, и местные жители довольны. Будем надеяться, что и симферопольский Старый город сможет получить новую жизнь, сохранив при этом свои исторические сокровища.

Потребительское отношение

Вопрос качества реконструкции исторической части столицы обрёл новую степень остроты после того, как завершилось преображение двух старинных зданий в центре Симферополя: на улице Пушкина и на перекрёстке её же с улицей Карла Маркса.

Кирилл Бабеев:

«Моё мнение по поводу этих зданий таково, что они не соответствуют ни историческому облику города, ни принципам современной архитектуры. Это некое компромиссное решение. Примеры некачественной архитектуры, которой в центре города быть не должно. Они появились там потому, что данные проекты не проходили ни градостроительный совет, ни общественные обсуждения. Заказчик захотел и построил».

Вообще, согласно архитектурным догмам, существует несколько подходов к работе в историческом центре. Один из них — консервация — строгое следование историческим принципам застройки. Таким путём пошёл, например, бельгийский Брюгге, где в историческом центре вообще нет современных зданий. Второй путь менее консервативен. В соответствии с ним, исторический центр растёт и развивается, но по строго определённым регламентам, касающимся, в частности, высотности застройки. В этом случае современные объекты органично вливаются в историческую среду и формируют лицо современного города. Увы, Симферополь пока не идёт ни по одному из этих проверенных путей.

Ольга Сергеева, архитектор-реставратор, член правления Союза архитекторов РК:

«Я скажу, что это просто безобразие! Но к нему были все предпосылки. Дело в том, что историко-культурный опорный план Симферополя разрабатывается с 1980 года — город не утверждает документ вот уже 39 лет. По закону РФ об охране культурного наследия историческая застройка Симферополя отвечает всем требованиям исторического поселения. У неё есть древняя часть, средневековая, классическая русская с прямоугольной сеткой улиц, новый город, загородные усадьбы. Такого набора ценностей исторической застройки надо ещё поискать. Но мы потеряем всё, если не будет историко-культурного опорного плана, который диктует регламенты. А потребительское отношение к городу кончится тем, что мы его просто уничтожим».

Из-за того, что в Симферополе практически отсутствует градостроительная политика и нет градостроительного совета, администрация фактически лишена рычагов влияния, которые позволили бы правильно развивать столицу. Так и появляются здания, которые не отвечают требованиям современной архитектуры и не вписываются в историческую застройку, выделяясь на фоне города некими бутафорскими вставками.