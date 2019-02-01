Не без позитива

В Керчи — новые остановки, в Евпатории — новые пирсы, в Ялте — старая свалка

Картина этой недели была бы неполной без нескольких новостей, в которых, в общем-то, можно найти некоторую долю позитива, если, конечно, всё заявленное властями и чиновниками сбудется. А именно: керчанам обещают новые остановочные комплексы и чистоту на дорогах, евпаторийцы в этом году получат новые пассажирские пирсы, а ялтинцев избавят наконец от злополучной дарсановской свалки.

Вопросы по существу

В Керчи, как стало известно на этой неделе, администрация занялась благоустройством городских остановок и потратит на это около трёх миллионов рублей. И работы обещают начать уже совсем скоро. Об этом, в частности, на своей странице в Facebook написал глава керченской администрации Сергей Бороздин. «На февраль мы запланировали несколько важных закупок, в том числе поставку и монтаж новых остановочных павильонов. На эти цели выделено 2 млн 727 тыс рублей. Также будет продолжена установка дорожных знаков», — сообщил он. Впрочем, что касается установки остановок, местные жители в соцсетях задают местным властям резонные вопросы, сопровождая их соответствующими фотографиями: «А площадки под новыми остановочными павильонами в Аршинцево будут приводить в соответствии с госпрограммой „Доступная среда“, или и так сойдет?»

Вместе с этим, есть надежда, что город станет немного чище. Ведь, как рассказал Бороздин, в Керчи теперь определена организация, которая будет заниматься обслуживанием улично-дорожной сети — муниципальное унитарное предприятие «Жилсервис Керчь». В её функции входит не только уборка улиц и проезжей части, но и содержание остановок и очистка урн. Сообщил градоначальник и о проблемных моментах. Например, что состояние путепровода по шоссе Героев Сталинграда «является важным вопросом», однако эстакада не стоит на балансе города и уборка путепровода городскими коммунальными службами может быть расценена как нецелевое расходование бюджетных средств. Так что там с чистотой — вопросы...

Преображение центра и набережной

А в Евпатории, как сообщил несколько дней назад глава администрации Андрей Филонов, началось строительство двух новых пассажирских пирсов. Стоимость строительства пирсов на евпаторийской набережной им В. Терешковой составляет почти 90 млн рублей. «Контракт заключен 21 декабря 2018 года с обществом с ограниченной ответственностью «Каштак». Сумма контракта 87,5 млн руб. Один пирс протяженностью 237,6 м в районе ул. Франко (пансионат «Солнечный»), второй в поселке Заозерное протяженностью 235,77 м в районе санаториев «Пионер» и «Чайка», — сообщил Филонов журналистам.

Всего же в городе запланировано строительство пяти пирсов (ещё трёх по программе развития морских портов). Кто будет строить оставшиеся три — пока неизвестно. Как заявил генеральный директор компании-подрядчика «Каштак» Роман Курочкин — «будут торги, будем участвовать». Но выиграют ли торги?.. Кстати, согласно контракту объекты необходимо построить до конца текущего года. А глава местной администрации отмечает, что новые сооружения помогут создать надежную систему морского транспортного сообщения, как в границах муниципального образования, так и между крымскими городами.

Кроме этого, в Евпатории на ремонт домов на центральных улицах необходимо порядка 400 миллионов рублей (власти насчитали 118 домов, которым требуется. Как минимум, ремонт фасада, ведь здания находятся в туристическом центре города и должны выглядеть привлекательно). Сумма большая, при этом, речь не идет о замене окон, крыш, коммуникаций... Как говорят евпаторийские депутаты, возможно, удастся сформировать соответствующую программу. При этом, работы по общему капремонту зданий в Евпатории ни кто не отменяет. Крыши, окна, коммуникации и другое, в городе ремонтируют согласно составленным НО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов РК» графикам.

Наконец повезло?

В Ялте, тем временем, муниципальное предприятие приступило к ликвидации стихийной свалки на горе Дарсан в Ялте. Об этом сообщил начальник департамента по вопросам ЖКХ администрации города Игорь Носков. «Это была одна из самых больших проблем для всего региона — дарсановская свалка образовалась еще в 2016 году, а со временем её объемы еще и значительно возросли», — сказал он и уточнил, что несанкционированная свалка ликвидируется силами муниципального унитарного предприятия «Объединённая управляющая компания». По словам Носкова, поручение о проведении этих работ дал глава администрации Ялты Алексей Челпанов, а завершить их планируется в течение трёх-четырёх месяцев.

Вместе с тем руководитель ДЖКХ рассказал, что после полной ликвидации свалки на этом месте предполагается организовать пункт переработки строительного мусора. «Это способствовало бы не только пополнению городского бюджета, но и в дальнейшем помогло бы очистить Ялту от несанкционированных свалок строительного мусора», — рассказал он. Со своей стороны гендиректор МУП «ОУК» Роман Барсов заверил, что свалка будет ликвидирована без привлечения средств из муниципального бюджета. «Всего на вывоз мусора с Дарсана потребуется от 1,5 до 2 миллионов рублей, которые мы изыщем в бюджете нашего предприятия», — пообещал он и уточнил, что при необходимости к работам будут привлечены дополнительные силы. По его информации, мусор будет вывезен на Тургеневский полигон в Белогорском районе Крыма, и об этом есть соответствующая договоренность. Более того, есть информация, что мусор уже начали вывозить, причём сотнями кубометров, как заявил Барсов.

На дарсановскую свалку давно жаловались местные жители, а теперь она исчезает. Если исчезнет совсем — можно будет сказать, что Ялте повезло.