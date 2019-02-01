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СпецпроектОбзор прессы

На особом положении

Разные гости, вопросы экологии и особые документы для Херсонеса

На этой неделе украинские СМИ, рассказывающие о ситуации на полуострове, сообщали о нововведении, которое планируют сделать для прихожан Владимирского собора в Севастополе, о проблемах на промышленном объекте возле Керчи, о количестве пересекающих границу российского Крыма и об ожидании визита британской делегации в Крым.

Паспорта для православных

Любопытную ситуацию описывают украинские журналисты. Речь о том, что, как говорится в статье на сайте, севастопольские власти «решили пускать людей к Владимирскому храму по так называемым паспортам прихожанина». Якобы уже сейчас этот документ разрабатывают в администрации музея-заповедника «Херсонес Таврический». «Это решение приняли директор Елена Морозова вместе с благочинным Севастополя, протоиереем Сергеем Халютой», — рассказывается в статье. И утверждается, что «механизм допуска прихожан в храм» написал один из депутатов Госдумы России. «Для того чтобы постоянные посетители Свято-Владимирского собора могли быстрее проходить КПП, администрация музея в ближайшее время изготовит 3000 паспортов прихожан собора. Их передадут тем, кто постоянно ходит в собор», — сообщается в статье. Проверять же такие паспорта якобы будут на входе на территорию Херсонеса.

Британские гости

Украинские СМИ с возмущением рассказывают об очередном крымском политическом прорыве — о том, что на российском полуострове нынешней весной ждут делегацию из Британии. «В состав делегации должны войти около 15 британских политиков, экспертов и бизнесменов, сообщили местные власти», — сообщает украинский сайт. Делегация из этой страны посетит полуостров впервые с 2014 года. «Ранее в Крым уже приезжали британцы, но по отдельности, не в составе делегации», — цитируют журналисты главу Крыма Сергея Аксенова. Издание цитирует также и члена Либертарианской партии Билла Этриджа, который заявил, что посещение Крыма должно «наладить отношения между Западом и Россией». Ожидается, что делегация примет участие в работе Ялтинского международного экономического форума, который запланирован на 17-20 апреля.

Скандал в хвостохранилище

Сайт украинского телеканала сообщает, что якобы «в Керчи из-за незаконной добычи песка уничтожили дамбу, которая не пропускала отходы в море». Как утверждается в статье, это происходит в урочище Плавни на территории Нижне-Чурбашского хвостохранилища. Также делаются выводы, очень похожие на типичный пропагандистский ход, мол, «действия пророссийских властей опасны для здоровья местных жителей и экологии Черного моря». Дескать, не реагируют на возмущение экологов, общественности и правоохранительных органов и продолжают действия, которые угрожают масштабным экологическим бедствием. «И вся грязь от промывки и добычи песка идет на городской пляж», — говорится в сообщении. Приводится и ссылка на местных экологов, которые «подчеркивают, что раскрытие хвостохранилища является опасным для здоровья людей. Добыча и промывка песка провоцирует различные заболевания, в самом песке содержатся химические вещества — мышьяк, ванадий, фосфор и железо. Их концентрация значительно превышает безопасные нормы».

Едут меньше?

Как сообщают украинские журналисты, ссылаясь на государственную пограничную службу этой страны, в январе поток граждан, которые выехали из Крыма или прибыли на территорию полуострова, снизился на 10% по сравнению с январем 2018 года. «Кроме того, количество транспортных средств, пересекающих админграницу с Крымом, в январе 2019 года уменьшилось на 16% по сравнению с январем 2018-го», — сообщает украинское издание. Однако, по данным российской стороны, учитывая традиционный «новогодний бум», приезжих в Крым с Украины было даже больше, чем в аналогичный период прошлого года. Насколько больше — не уточняется. Вместе с этой информацией украинское издание рассказывает, что после прекращения военного положения на Украину не пустили более 900 россиян. «За время действия особого правового режима украинские пограничники отказали в пересечении границы 1651 гражданину России, а после его завершения — нескольким сотням», — говорится в тексте новости. Но в этом случае речь идёт о въезде россиян на Украину не из Крыма.

Александр СКОПОВ
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 515 от 8 февраля 2019 года

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Просмотров: 87 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 14:51

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