→ Байки, сонеты Будет ли сквер исторического пятилетия? К пятилетию воссоединения Крыма с Россией крымские власти запланировали множество мероприятий. Среди них, например, возможность высадки сквера в честь пятилетней годовщины этого исторического события. Стало известно и место, где может появиться новый сквер в крымской столице. На этой неделе глава администрации города Наталья Маленко сообщила журналистам: «На территории от памятника императрице Екатерине II до кинотеатра «Симферополь» есть идея сделать такой «уголок» растений, произрастающих в России. Наши погодные условия позволяют очень многое. Сейчас мы работаем над этим. Мы хотим, чтобы это была не аллея, а чтобы это был сквер». Впрочем, глава администрации уточнила, что вышеупомянутый сквер не появится прямо к середине марта этого года, когда будет праздноваться пятилетие воссоединения, поскольку «требует планомерного подхода». В общем, идея, как говорится, запущена, а там – видно будет. К тому же названная территория действительно требует благоустройства и, соответственно, времени. За месяц сквер не вырастет. Кстати, там в прошлом году уже начинали заниматься благоустройством, но, увы, часть высаженных деревьев не прижилась. Художник Артём Куркин

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 515 от 8 февраля 2019 года Еще статьи: В Симферополе появился «умный» сквер Поражаюсь бездарности власти Сквер-помойка Новые средства на новую зелень Предприниматели хотят заняться сквером Просмотров: 191 | Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 15:07