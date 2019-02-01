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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... в озеро сливают «детскую неожиданность»

Вопросы экологической безопасности – традиционно одни из самых частых у жителей полуострова. На этот раз ситуация – следующая. Крымчанин Александр К. проявил бдительность: «В селе Родное, там, где два озера, в большое озеро сливается непонятная жидкость цвета «детской неожиданности». Что это – непонятно».

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 515 от 8 февраля 2019 года

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Просмотров: 158 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 22:13

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