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Говорят, что... Украина подслушивает телефонные разговоры крымчан Крымчанин Владимир Н. сообщил в редакцию газеты «Крымский ТелеграфЪ», что уже несколько раз сталкивался с весьма странными обстоятельствами во время телефонных разговоров с родственниками, живущими на Украине. «Заметил, что разговор как будто записывается. Например, обратил внимание, что голос человека, с которым разговариваю, через некоторое время начинает звучать словно в записи. То есть, буквально несколько секунд назад он мне уже это всё говорил, а тут – щёлк!.. и опять по второму разу, с теми же паузами, интонацией… А потом – обрыв связи… СБУ, что ли, записывает разговоры крымчан с Украиной? Причём раньше такого не было. А как там началась избирательная кампания, так вот и начало такое происходить. И аналогичные случаи мне рассказывали знакомые, которые тоже из Крыма на Украину звонят...» Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 515 от 8 февраля 2019 года Еще статьи: Говорят, что... путь к отдыху преградили Народный вердикт. Оформление недвижимости: неизбежные трудности или семь кр ... Оператор мобильной связи делает дорогие «подарки» Говорят, что... когда приходить в Крымэнерго – непонятно Кого заставляют воевать на Украине?