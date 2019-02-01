→ Спецпроект → Хождение по слухам В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... на кладбище пасутся коровы Говорят, в Севастополе на кладбище (5-й километр) по могилам ходят на выпасе коровы, топчут их, объедая всю подряд растительность: и траву, и цветы, заботливо посаженные скорбящими родственниками. Конечно, у коров есть хозяин, который определенно знает, где пасет свой скот и какое молоко потом доит. И этого самого хозяина весьма легко найти по номеру на ухе животного. Только вот «животновода» почему-то никто не ищет. Коров с могил сгоняют только пришедшие навестить могилы и местные собаки. Правда, люди, в отличие от собак, этой мерой не ограничились. Они обращались в администрацию кладбища, где им бодро отвечают, что это, мол, не впервой и сделать они ничего не могут: «…Мы полицию вызывали, а они сказали, что не имеют права». После такого ответа у людей появляется ещё больше вопросов, и один из них: «Кто должен, наконец-то, приступить к выполнению своих прямых обязанностей, чтобы покой наших близких на кладбище был защищен?!» Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 515 от 8 февраля 2019 года Еще статьи: Чей могила? Мое Тысячи гектаров земли отдали американским телкам Керченское кладбище утопает в море Говорят, что... на южнобережных дорогах пасутся лошади Кладбище раздора Просмотров: 291 | Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 19:16