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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... на кладбище пасутся коровы

Говорят, в Севастополе на кладбище (5-й километр) по могилам ходят на выпасе коровы, топчут их, объедая всю подряд растительность: и траву, и цветы, заботливо посаженные скорбящими родственниками. Конечно, у коров есть хозяин, который определенно знает, где пасет свой скот и какое молоко потом доит. И этого самого хозяина весьма легко найти по номеру на ухе животного. Только вот «животновода» почему-то никто не ищет. Коров с могил сгоняют только пришедшие навестить могилы и местные собаки. Правда, люди, в отличие от собак, этой мерой не ограничились. Они обращались в администрацию кладбища, где им бодро отвечают, что это, мол, не впервой и сделать они ничего не могут: «…Мы полицию вызывали, а они сказали, что не имеют права». После такого ответа у людей появляется ещё больше вопросов, и один из них: «Кто должен, наконец-то, приступить к выполнению своих прямых обязанностей, чтобы покой наших близких на кладбище был защищен?!»

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 515 от 8 февраля 2019 года

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Просмотров: 291 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 19:16

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