В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что... дорожная разметка почти исчезла

Говорят, дорожная разметка, нанесённая не так давно, точнее в декабре минувшего года, на капитально отремонтированном перекрёстке улиц Севастопольская – Козлова, сошла вместе с январским снегом. «Китайскими подошвами, гады такие, постирали...» – шутят симферопольцы в соцсетях. Кстати, симферопольская администрация анонсировала на днях, что дорожную разметку вскоре будут восстанавливать в каких-то «существенных масштабах». Ну а пока вот так...