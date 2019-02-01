Ждём вредителей, или Что такое кунг-фу клопов

В Крыму прогнозируют нашествие азиатского клопа

В южных регионах России отмечено распространение и увеличение популяции коричнево-мраморного клопа Halyomorpha halys Stal, включённого в Единый перечень карантинных объектов ЕЭС. Данный клоп является опасным вредителем и поглощает свыше 100 видов растений из 49 семейств. Наиболее любвеобилен он к плодово-ягодным культурам (в первую очередь к винограду). Крым тоже оказывается в так называемой зоне риска...

«Портрет» вредителя

Что же это за вредитель такой? Думаем, многие жители полуострова с ним уже хорошо знакомы. Ведь в последние годы эти насекомые широко распространились даже в жилых зданиях в некоторых крымских регионах. Итак. Сам по себе коричнево-мраморный клоп представляет небольшое насекомое длиной 12-17 мм, на голове и передней спинке которого имеются округлые, медного или голубовато-металлического цвета, пятна. Ноги у клопа коричневые со слабой беловатой крапчатостью. На спинной стороне брюшка и нижней части груди имеются железы, которые вырабатывают пахучее вещество, служащее для обороны или атаки насекомого. В настоящее время клоп находится в спячке под корой деревьев или в укромных местах, забравшись на зимовку в сараи и дачные строения. Он легко может перезимовать и в человеческом жилище: на балконах, в кладовках, на чердаках, в оконных рамах и щелях.

Напомним, что коричнево-мраморный клоп родом из стран Юго-Восточной Азии, откуда направился в США, в Европу и в Турцию. С 2015 года он активно обосновался в Грузии и в Абхазии, а в конце 2017 года был обнаружен в Краснодарском крае. При этом всего за несколько месяцев он занял первое место по России в рейтинге вредителей растениеводства. Его распространение молниеносно, всего за несколько месяцев в Сочи он смог навредить растениям и аграриям в такой степени, что специальные службы были вынуждены объявить чрезвычайное положение. И вот теперь в его ненасытных челюстях оказался Крымский полуостров.

Как остановить распространение?

Для предотвращения возможного распространения клопа в Севастополе, специалистами отдела карантинного фитосанитарного надзора в этом месяце будут проведены обследования и осмотры как территорий подконтрольных объектов предприятий, осуществляющих транспортную производственную деятельность на территории города, так и мест возможной зимовки вредителя, на весну же запланировано размещение феромонных ловушек.

О том, откуда экзотический клоп мог появиться на полуострове, «Крымскому Телеграфу» рассказала севастопольский эколог Маргарита Литвиненко.

«В полномасштабные обследования я лично не верю, поскольку очень сложно обнаружить любого вредителя, а уж стопроцентно предупредить его появление невозможно. Например, насекомое — самшитовую огневку, которая засушила очень много наших самшитов, тоже обещали не допустить на полуостров, но, к сожалению, меры, которые нужно было принять, оказались не эффективны. Ну, или урок с той же самой американской белой бабочкой, когда также то ли меры оказались не эффективны, то ли их вовсе не приняли», — рассказывает специалист.

Более того, не ясен ответ на вопрос — как именно и чем планируется ликвидировать этого клопа? Эколог пояснила, что от клопов нет какого-то индивидуального вещества. Виноградники, к примеру, можно опрыскать, но от этого будет гибнуть не только клоп, но и другие организмы, которые там находятся. При этом либо будут использовать биологические методы борьбы, либо химические, которые также будут наносить вред растениям и другим насекомым.

Маргарита Литвиненко:

«Этот клоп очень стремительно распространился. Вообще, за последние годы к нам привозят различных вредителей. Это началось, как только с материка к нам начали завозить посадочный материал. Самшитовая огневка, к примеру, к нам тоже пришла с материка через Керченский пролив. Мы изучали этот момент, почти 100% уверены, что она завезена вместе с посадочным материалом из Сочи, сразу после олимпиады. И этот клоп, скорее всего, тоже добрался в Крым аналогичным способом. Сейчас же нам нужно бороться, но лучше всего ограничивать количество привозимого посадочного материала и искать его в местных питомниках. На практике же осмотреть всё: личинки, которые мог отложить клоп, или весь объем привозимого материала — просто невозможно. Поэтому ждем вредителей».

Специалисты сообщают, что для людей мраморный клоп не представляет угрозы, разве что дискомфорт, когда насекомые пытаются найти место для зимовки в здании. Не менее неприятной для человека особенностью клопов являются его отпугивающие качества, такие как выделение специальными железами резкого неприятного запаха. Это своего рода защита клопа от других насекомых, птиц и прочих хищников. И всё же жителям региона специалисты рекомендуют собирать насекомых при помощи пылесоса с последующим уничтожением. После этого место, где вы их обнаружили, необходимо обработать инсектицидами, разрешенными к применению на территории РФ. Также следует сообщить о такой находке в департамент сельского хозяйства (если это произошло в Севастополе или в севастопольском регионе) или в крымское управление Россельхознадзора (если вредителей обнаружили на территории республики).

Справка «КТ»

Специалисты сообщают, что для людей мраморный клоп не представляет угрозы, разве что дискомфорт, когда насекомые пытаются найти место для зимовки в здании. Не менее неприятной для человека особенностью клопов являются его отпугивающие качества, такие как выделение специальными железами резкого неприятного запаха.