Шли последние секунды

С февральским «спортивным меню» не заскучаешь

Февраль, как правило, является временем проведения большинства чемпионатов мира по зимним дисциплинам. Недавно мы были свидетелями финального поединка мирового первенства по хоккею с мячом. А теперь внимательно следим за оспаривающими титулы чемпионов мира конькобежцами, сноубордистами и фристайлистами. И уже не за горами захватывающие состязания лыжников, северных двоеборцев, прыгунов с трамплина.

Что тревожит?

В меньшей мере результаты наших мужчин и женщин в различных дисциплинах. С лёгкой руки хоккеистов они тоже, например в параллельном слаломе-гиганте у сноубордистов, уже порадовали россиян золотой медалью чемпиона мира 19-летнего Дмитрия Логинова и «серебром» Натальи Соболевой. Нет сомнения, что своё веское слово скажут и другие наши «зимники». А тревожит, прежде всего, то, что продолжается психическая атака на конкретных наших парней и девушек, прежде всего тех, кто рассчитывает на высокие места, которых, безо всяких существенных доказательств, обвиняют в «допингёрстве». Конгресс США даже принял так называемый «закон Родченкова», согласно которому спортсмен, уличённый в применении допинга, подвергается штрафу в миллион долларов и на десять лет отправляется в тюрьму. Причём на американской территории он должен применяться не только к гражданам США, но и к любому иностранцу. После вхождения закона в юридическую силу возникает вопрос, а решатся ли иностранцы отправляться на состязания в гости к американцам?

Хоккеистам повезло

Ведь Родченков не вникал в жизнь их международной федерации, которая с момента её создания в 1957 году провела уже 39 мировых чемпионатов. В них за минувшие шестьдесят лет с хвостиком было названо всего три чемпиона: 26 титулов сильнейших в мире достались российским мастерам (четырнадцать раз под флагом СССР и двенадцать — Российской Федерации), 12 раз первенствовали шведы и однажды смогли «прыгнуть выше головы» финны. Поэтому российские мастера и без допинга были многие годы сильнее всех в мире, и радетели «чистого спорта» обходили их стороной. Как, кстати, и теперь в шведском Венерсборге, куда съехались 20 сборных, чтобы провести свой чемпионат мира, будучи разделены на два дивизиона A и B.

В первом — играли восемь команд, оспаривавших комплекты наград чемпионата, а во втором — двенадцать сборных боролись за первое место, которое открывало победителю дорогу в группу A чемпионата мира — 2020. Среди соискателей желанной путёвки дебютировали сборные Великобритании и Швейцарии. Вот на каких местах, с первого по двенадцатое, завершили соперничество в группе B сборные: Эстония, Великобритания, Венгрия, Япония, Латвия, Канада, Чехия, Словакия, Украина, Китай, Швейцария, Сомали. Теперь эстонцы будут выступать в восьмёрке лучших, из которой выбыла, заняв восьмое место, сборная Голландии. «Оранжевых» отправила на переэкзаменовку в группу B сборная Германии. В ней отличались опытные «немцы» Михаил Дунаев, Александр Кузнецов, Александр Колягин. Этих, ещё крепких сибирских мужиков мы помним как россиян, игравших пять-шесть лет тому назад в ведущих наших клубах, но так и не дотянувшихся до сборной страны.

Швеция или Россия?

Разумеется, главное внимание всего спортивного мира привлекали игры группы A, где восемь сборных были разбиты на два «квартета». В первом играли Швеция — 6, Россия — 4, Финляндия — 2, Казахстан — 0 очков. Россияне в отчаянной борьбе вырвали победу у финнов (3:2), разгромили казахов (22:1), но уступили хозяевам чемпионата (4:6). А вот как завершилась борьба во втором «квартете»: Норвегия — 6, США — 3, Германия — 3, Нидерланды — 0 очков.

И если Швеция и Россия сразу же квалифицировались в полуфинал, то четырём сборным пришлось провести поединки плей-офф, чтобы стать участниками этого этапа чемпионата. Сенсаций в этих двух поединках не приключилось. Сборная Казахстана переиграла норвежцев — 4:1, а финны в полной мере «поиздевались» над американцами — 10:1. И опять счастье улыбнулось шведам, которые в полуфинале получили в соперники казахов, которых вновь, как и на старте чемпионата, разгромили «в пух и прах» — 20:1. Зато россиянам достались амбициозные финны, с которыми в первом тайме наши парни разошлись миром (2:2), но после отдыха взвинтили темп, и северяне не смогли устоять, пропустив четыре «сухих» мяча от Дергачёва, Миргазова, Ишкельдина, Бондаренко. В итоге победив — 6:2, как и предполагалось, наши парни в финале в который уже раз должны были скрестить клюшки со шведами в борьбе за маленький красный мячик.

Перед решающим поединком «королей бенди» была разыграна «бронза» 39-го чемпионата мира, в матче между финнами и казахами, которая досталась сборной Финляндии (8:2), почти все игроки которой выступают за ведущие клубы соседней Швеции.

Ну, а затем главный тренер сборной России и хабаровского «СКА-Нефтяника» Михаил Юрьев вывел на лёд против хозяев турнира свою команду. В ней ныне ни один из восемнадцати игроков не выступает за рубежом, а все защищают цвета наших известных клубов — хабаровского «СКА-Нефтяника», красноярского «Енисея», кемеровского «Кузбасса», московского «Динамо», архангельского «Водника» и нижегородского «Старта». Но игра явно не заладилась у наших игроков. Шведы уверенно вели свою команду к очередному успеху — 3:1, 4:2, 5:3. И тут россияне как бы проснулись от летаргического сна. За оставшееся время к двум голам Дергачёва столько же мячей забил в ворота шведов Миргазов — 4:5. Ну, а на последних секундах в атаку, словно заправский конькобежец, рванулся 39-летний защитник Юрий Викулин, обвёл четырёх соперников и снайперски поразил ворота — 5:5. Ничья!

Теперь игра пошла уже до «золотого гола», который посчастливилось забить на 102-й добавочной минуте герою этого поединка, красноярцу Алмазу Миргазову — 6:5. И тут на поле началась пляска российских игроков, а на трибунах слёзы проливали шведские болельщики. А затем новым, двенадцатикратным чемпионам мира, хоккеистам сборной России вручили золотые медали шведской чеканки. Их удостоились: вратари Денис Рысев (СКА), Роман Черных («Енисей»), защитники — Артём Ахметзянов («Енисей»), Юрий Викулин, Василий Грановский, нападающие — Артём Бондаренко (все — СКА), Владимир Каланчин («Кузбасс»), Алмаз Миргазов («Енисей»), полузащитники — Янис Бефус, Алан Джусов, Максим Ишкельдин (все — СКА), Максим Василенко («Динамо»), Евгений Дергачёв («Водник»), Александр Егорычев, Дмитрий Макаров, Андрей Прокофьев, Вадим Чернов (все — «Енисей»), Дмитрий Савельев («Старт»). Средний возраст сборной 29 лет, рост 183 сантиметра, вес 80 килограммов.

Кто из них удостоится права отстаивать звание чемпиона мира в следующем году, когда первенство состоится в Иркутске? Разумеется, если в городе смогут завершить строительство Дворца спорта, под крышей которого разместится ледовое поле для игры в хоккей с мячом, что не смогли сделать к нынешнему году, из-за чего чемпионат и перенесли в Швецию, где таких арен, как говорится, пруд пруди.