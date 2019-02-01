...и их осталось восемь

Кто стал чемпионом в Австралии?

Каждый новый год у профессиональных теннисистов начинается с мечты о завоевании приза «Большого шлема», самого желанного в их карьере. К его розыгрышу, который стартует в январе в Австралии, где в это время царит лето, допускаются более двухсот мастеров тенниса. Но после окончания этого турнира лишь восемь из них — по четыре мужчины и женщины — получают шанс непосредственно рассчитывать на завоевание желанного приза. Предлагаем читателям нашего еженедельника познакомиться с этой восьмёркой мастеров, ставших чемпионами Австралии — 2019.

Главный миллионер

Имя известного сербского теннисиста Новака Джоковича вот уже на протяжении многих лет фигурирует среди профессионалов этой замечательной игры, которые стремятся стать обладателями самого почётного приза «Большого шлема». Однако, в этом веке среди мужчин, как, кстати, и у женщин, выступающих в одиночном разряде, никто не выигрывал этот титул.

Ведь для того чтобы его завоевать и победно вскинуть над головой, мастеру необходимо с января по октябрь одного года стать первым на открытых чемпионатах Австралии, Франции, Англии и США, где выступают все «сливки» профессионального теннисного мира.

Так вот, в активе 31-летнего уроженца Белграда Новака (ныне он постоянно живёт в Монте-Карло) было уже 14 побед на турнирах Большого шлема. Он является обладателем приза карьерного «Большого шлема», присуждаемого игроку, побеждавшему в Гран-при на кортах Мельбурна, Парижа, Лондона и Нью-Йорка в разные годы. Но вот собрать «урожай» из четырёх побед в один год ему за шестнадцать лет выступлений на этих турнирах так пока и не удалось. Хотя Джокович является самым богатым теннисистом мира, которому игра за эти годы принесла 121015589 долларов. И из своих упомянутых выше 14 побед шесть он добыл на кортах Мельбурна.

Разумеется, и теперь, когда в Австралии в 107-й раз разыгрывался титул чемпиона открытого первенства этой страны, Новак Джокович приехал в Мельбурн с желанием в седьмой раз победить в этом престижном состязании. И ему в седьмой раз удалось это сделать, одержав семь побед подряд! А иначе успеха не добьёшься. Ведь поражение на любом этапе турнира сразу же отправляет теннисиста в число зрителей.

Так вот, если среди его первых соперников на корте не было известных мастеров, то затем ему пришлось играть с ребятами, которым палец в рот не клади — откусят. В финале первой секции серб переиграл лучшего из россиян, игравших теперь в Австралии, Даниила Медведева — 6:4, 6:7, 6;2, 6:3, в четвертьфинале — японца Кэя Нисикори — 6:1, 4:1 (травма соперника), в полуфинале — француза Люка Пуй — 6:0, 6:2, 6:2, а в финале — своего многолетнего соперника, легендарного испанца Рафаэля Надаля — 6:3, 6:2, 6:3. Теперь в активе у Новака 15 побед на ТБШ, и семь из них достигнуты в Австралии, откуда он уехал к себе в Монако единственным претендентом среди «одиночников» на приз «Большой шлем — 2019».

Кроме упомянутого выше Медведева, в Мельбурне в основную сетку турнира пробились ещё новый чемпион России Карен Хачанов, молодые таланты Евгений Донской и Андрей Рублёв, но выше третьего круга они в своих секциях, к сожалению, подняться не сумели.

Опять японка

В отличие от мужского турнира «одиночников», в женском турнире россиянок было в два раза больше. Их возглавляли многоопытная Мария Шарапова, олимпийская чемпионка — 2016 в паре Екатерина Макарова, новая чемпионка России, молодая Дарья Касаткина, но, увы, они тоже, как и ребята, выступили ниже своих возможностей.

Зато второй год подряд победительницей этого турнира стала японка Наоми Осака. Блеснув на кортах Мельбурна в начале минувшего года, она больше нигде особо не засветилась на крупнейших турнирах. И вот теперь снова в Австралии у неё словно прорезалось «второе дыхание», которое позволило ей одержать семь побед и стать двукратной чемпионкой Австралии. Для этого миниатюрной японке в четвертьфинале понадобилось сломить сопротивление неофициальной чемпионки мира — 2018, украинки Элины Свитолиной (6:4,6:1), в полуфинале — чешки Каролины Плишковой (6:2, 4:6, 6:4), а в финале — ещё одного мастера из Чехии Петры Квитовой (7:6, 5:7, 6:4).

Отметим и тот факт, что Плишковой, чтобы сыграть с Осакой, нужно было выбить из розыгрыша легендарную американку Серену Уильямс и она этого добилась — 6:4, 4:6,7:5. А вот лучшей российской теннисистке на этом турнире Анастасии Павлюченко не удалось пройти дальше четвертьфинала, где она, сильно начав поединок с американкой Даниэль Коллинз и выиграв первый гейм (6:2), затем начала «рассыпаться» (5:7, 1:6) и вновь не сумела подняться выше привычного дележа 5-8 места.

На друга надейся

Не секрет, что на турнирах «Большого шлема» львиная доля призового фонда уходит в адрес «одиночников», оставляя лишь «крохи» (разумеется, по понятиям теннисных миллионеров) для «парников». Но и они ведут упорную борьбу за желанный приз, объединяясь в мужские, женские и смешанные дуэты, причём не только по национальным, но чаще всего по интернациональным привязанностям.

Вот и теперь в Мельбурне только у сильного пола победу в финале отпраздновал хорошо сыгранный французский дуэт Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю, разобравшись с интернациональным дуэтом — финном Хенри Континеном и австралийцем Джоном Пирсом — 6:4, 7:6. В свою очередь у прекрасного пола австралийка Саманта Стосур и китаянка Чжан Шуай без особых усилий расправились с известной парой — венгеркой Тимейей Бабош и француженкой Кристиной Младенович — 6:3, 6:4. А в миксе чешка Барбара Крейчикова, впервые играя в паре с американцем Радживом Рамой, смогли тоже в двух сетах взять верх над австралийцами Астрой Шармой и Джоном-Патриком Смитом — 7:6, 6:1.

Увы, на этот раз в тени остались в парных состязаниях, как и в соревнованиях среди юношей и девушек, российские спортсмены. У молодежи сильнейшими стали: «одиночники» — итальянец Лоренцо Мусетте и датчанка Клара Таусон, а у «парников» — чехи Йонаш Форейтек и Далибор Свржна, японка Нацуми Кавагути и венгерка Адриенн Надь.

Теперь сильнейшие теннисисты мира встретятся лишь в июне на открытом чемпионате Франции — втором турнире, входящем в зачёт «Большого шлема». Он пройдёт в Париже на двадцати четырёх кортах стадиона «Ролан Гаррос», который расположен на окраине знаменитого Булонского леса, очень любимого парижанами и гостями столицы Франции. Нет сомнения, что поклонники тенниса заполнят вместительные трибуны Центрального корта, чтобы, прежде всего, полюбоваться игрой восьми претендентов на приз «Большого шлема», которые приедут в Париж в ранге чемпионов Австралии — 2019.