Цена ошибки или халатности?

Как симферопольцам приходится переплачивать за отопление

В редакцию газеты «Крымский ТелеграфЪ» обратились жители города Симферополя с жалобой на то, что, дескать, из-за ошибки совета их дома или из-за халатности МУПа люди должны платить по повышенному тарифу за услуги отопления. Сначала в подъезде их дома повесили объявление о стоимости отапливаемой площади. Жильцы думали, что там была допущена какая-то ошибка, но спустя месяц пришла платёжка...

Почти 75 рублей за метр

Началось всё с того, что в один «прекрасный» день жители дома № 20 на симферопольской улице Лермонтова увидели объявление, в котором большими цифрами была указана стоимость отапливаемой площади и составила она 74,75 рубля за один квадратный метр, что в полтора раза выше нормы. Совет дома только развёл руками и дал список номеров, обзвонив которые можно было немного прояснить ситуацию. Но, как и в большинстве случаев, найти крайнего не удалось, а оплачивать долги всё равно надо. Причина такого большого тарифа на отопление заключается в том, что МУП «Киевский Жилсервис», который и обслуживает вышеупомянутый дом, не сделал поверку теплосчётчика в многоэтажке. И стоимость была рассчитана по так называемым средним показателям. И теперь, вместо около двух тысяч рублей в месяц за отопление (если говорить, например, о трёхкомнатной квартире), жильцы обязаны выплатить более четырёх тысяч...

«Это совсем беспредел. Когда мы увидели это объявление, то были уверены, что это ошибка. Какие 75 рублей за квадратный метр? С нашими зарплатами это нереально. Всё-таки счётчик в доме стоит не для того, чтобы платить потом по четыре тысячи. И это только по одной книжке», — возмущаются жильцы дома на ул. Лермонтова, 20.

Переплатили? Ну и хорошо...

«Крымский ТелеграфЪ» обратился в МУП «Киевский Жилсервис», чтобы выяснить, почему не была сделана поверка и кому теперь выплачивать долг. Также было интересно узнать — насколько характерна данная ситуация? Сколько ещё домов оказались «заложниками» и скольким горожанам придётся теперь переплачивать?

На это в МУПе ответили, что к ним уже обращался председатель совета дома, который, дескать, принёс протокол собрания о поверке счётчика и включении сведений в статью расходов. МУП, в свою очередь, отправил запрос на проведение поверки теплосчётчика в ГУП РК «ИМТЦ «Крым» и подписал с ними дополнительное соглашение на включение в тариф этой услуги. Как выяснилось, председатель совета дома принёс протокол только первого февраля и того же числа было отправлено письмо на поверку счётчика.

«Что насчёт декабря и января? Так как представитель совета дома не обращался с заявлением в МУП, то и платить жильцам придётся по тому тарифу, что был рассчитан. То есть по 74,75 рубля за один квадратный метр. В перечне услуг не было указано такой услуги, как поверка счётчика. Они должны были выполнять её самостоятельно, так как они решили это делать при подписании договора с управляющей компанией. Сделают поверку, и даст Бог, чтобы мы успели за февраль получить расчет. Мы всё сделали для того, чтобы максимально быстро уладить этот вопрос. Я лично созванивалась с председателем совета дома и торопила, чтобы он пришёл и подписал все документы», — рассказал «КТ» представитель МУП «Киевский Жилсервис». Жильцы дома теперь возмущаются, потому что платить кровные деньги за чью-то халатность совсем не хочется. И ведь нужно учесть ещё вот что. В объявлении было указано, что именно МУП не сделал поверку и по всем вопросам нужно обращаться именно туда, а МУП говорит, мол, это совет дома затянул с подачей заявки и подписанием документов. В народе это называют: «перевели стрелки друг на друга». А ситуация «зависла»...

И теперь, как бы там ни было, оплатить задолженность всё равно нужно будет жильцам многоэтажки. И, похоже, как минимум, за два зимних месяца, что составит порядка пяти тысяч рублей переплаты (опять же, если рассчитывать разницу для трёхкомнатной квартиры, коих в доме — большинство). И не имеет значения тот факт, что в доме стоит счётчик.

Что же касается характерности данного случая и количества домов, которым вот так приходится переплачивать, то в МУПе журналистам не смогли сообщить этих сведений. И тут есть подозрение, что коммунальщикам, в общем, выгодна такая ситуация. Переплатили? Ну и хорошо — дополнительные деньги...