Этот несносный «КУБ»

Новые подробности скандального дела о сносе здания на площади Куйбышева в Симферополе

О желании властей снести здание ТЦ «КУБ» на площади перед Куйбышевским рынком в Симферополе, известно давно. Неоднократно звучали заявления чиновников разного уровня, что, дескать, совсем скоро это здание исчезнет. Озвучивались и планы по реконструкции площади после сноса. Даже картинки соответствующие показывали. Было уже много судов, но «КУБ» до сих пор стоит... Пока только пали вокруг него «бастионы» маленьких магазинчиков... И до сих пор в СМИ озвучивалась лишь сторона властей, поэтому «Крымский ТелеграфЪ» решил узнать подробности дела у собственника здания.

Говорят, но не «зачищают»

Итак, власти хотят снести «КУБ» уже давно. Здание не эксплуатируется много месяцев, арендаторы и предприниматели были вынуждены покинуть свои рабочие места, лишиться заработка. И таких — несколько десятков человек. В апреле 2018 года прошёл демонтаж торговых объектов, расположенных в непосредственной близости от спорного здания, а на май в очередной раз «назначили» снос самого «КУБа». Но этого не произошло — собственник, ООО «Плаком», как оказалось, смог в суде временно защитить свои права. Затем, в середине декабря 2018 года заместитель главы администрации крымской столицы Татьяна Свириденко сообщила журналистам: «Арбитражным судом Центрального округа в городе Калуга объект „Куб“ признан самовольным. На основании данного постановления суда будет возобновлено дело в Арбитражном суде Республики Крым по вопросу сноса данного объекта. По результатам рассмотрения дела уже будет принято решение». Озвучивался и самый основной аргумент: «Самое главное, что объект принципиально признан самовольным по постановлению Совета министров».

Затем, уже перед Новым годом, в крымском правительстве снова прозвучала информация о грядущем сносе здания: «Выиграли суд по „Кубу“. Всё уже в кассационной инстанции. В январе приступаем к сносу. Будет площадь зачищена». Но снова заявленные сроки прошли, а «КУБ» стоит. Почему? Оказывается, суды ещё идут.

Из-за одного помещения

Чтобы разобраться в ситуации, «Крымский Телеграфъ» решил обратиться к собственнику здания. И история проблем «КУБа» оказалась весьма примечательна. Собственник здания, крымское предприятие ООО «Плаком», с 1996 года по договору арендует земельный участок на улице Тренёва, 1, на площади им. Куйбышева. «Там сначала располагалось кафе с летней площадкой, на кафе это было зарегистрировано право собственности, а в 2011-12 годах горсовет и администрация Симферополя дали разрешение на реконструкцию данного здания, с увеличением площади и этажности — рассказывает представитель ООО „Плаком“, адвокат Александр Вольвач, — ГАСК дал разрешение, мы собрали все подписи, разрешения, документы. Был составлен проект на реконструкцию, который прошел экспертизу и согласование, и в проекте была предусмотрена реконструкция нежилого здания кафе, трехэтажного с цокольным этажом и техническим чердаком, расположенным между кровлей мансардного типа и перекрытием последнего этажа». На тот момент, как говорит представитель собственника, чердак не предполагался к эксплуатации и, после завершения реконструкции, технический чердак, согласно действовавшим на тот момент строительным нормам, в общую площадь здания не был включен. «После реконструкции здания было зарегистрировано право собственности на 1325,6 квадратных метров, — продолжает Александр Вольвач — без учёта площади технического чердака. После этого, в 2014 году собственник решил эксплуатировать чердачное помещение путем создания внутренних перегородок, не достраивая ничего к уже существующему зданию. И было принято решение подать декларацию о завершении работ именно уже с учетом площади техчердака (мансарды) на 1765,3 квадратных метров. Архитектурно-строительная инспекция регистрирует эту декларацию в конце 2014 года. Но после того, как власти республики заявили, что нужно, мол, навести порядок на площади Куйбышева и разобраться, мол, „что это вообще за здание такое“, служба государственного стройнадзора своим приказом отменила свою же регистрацию этой декларации». Однако, собственник обжаловал этот приказ стройнадзора в суде и его удалось отменить. «Но власти не успокоились и издают новый приказ, опять же, по отмене регистрации этой же декларации, — говорит адвокат. — И на этот раз суд пошёл им навстречу и признал приказ законным. Но! В судебном решении есть такие слова: „Тот факт, что в площадь здания кафе не была изначально включена площадь чердака, не является основанием для повторной регистрации декларации о готовности объекта к эксплуатации. То есть, обществом выбран ненадлежащий способ легализации своего права на помещение в здании“. Понимаете, не на всё здание, а на часть его. На 1325,6 квадратов есть право собственности, а на одно помещение — нет».

Как говорит собственник, поводы для сноса ищут любые. Например, «начали проверять по земельному законодательству — Госкомрегистр, земельный надзор, — что мы используем участок, на котором стоит здание, не по назначению. Но земельному участку ущерб нами не причиняется. Назначение участка сохраняется».

Про суд и компромиссы

«Крымский ТелеграфЪ» несколько дней назад побывал и на заседании Арбитражного суда РК по этому делу. На заседании, в частности, был такой эпизод: представитель собственника просил привлечь к разбирательству городскую комиссию по сносу (демонтажу) самовольных объектов, решение которой стало одним из поводов для сноса «КУБа» (симферопольская администрация предоставила в суде соответствующий протокол заседания комиссии). Но суд отказал... «У нас есть вопросы к этому протоколу, потому, что там не все подписи членов комиссии есть, к примеру, отсутствует подпись председателя комиссии — главы администрации города, — объясняет Александр Вольвач. — Кроме того, нужно решить: насколько такая исключительная, крайняя мера, как снос, вообще необходима? Ведь, если бы, например, самовольно заняли земельный участок, самовольно, без документов построили... Но ведь это не так! Или, если здание представляет угрозу жизни и здоровью людей... так нет же! Были проведены две судебные строительно-технические экспертизы и выводы категоричны: здание построено в соответствии с проектом, с разрешительными документами и нарушений градостроительного и земельного законодательства нет, и угрозы жизни и здоровью граждан строение не представляет».

Также представитель собственника акцентирует внимание вот на каком моменте. «Если кому-то не нравится внешний вид здания, то его можно исправить. Направляли в администрацию ещё с 2015 года несколько предложений, как мы могли бы его реконструировать, или пусть предложит свой вариант администрация. Это всё решаемо, обо всём можно договориться и изменить. Деревья, лавочки, фонтаны? Тоже — не вопрос. Это всё нами может быть сделано за свой счёт. Можно же и рабочие места сохранить, и площадь преобразить. Всё сделать цивилизованно».

Но... Видимо, просто есть позиция властей, которые очень не хотят проиграть, в результате чего предприятие «Плаком» оказалось втянутым в полтора десятка судебных процессов, где пытается отстоять свое право собственности. А на днях — очередной суд и «Крымский ТелеграфЪ» намерен следить за развитием событий.