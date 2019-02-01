Семейство Лерих

Кто владел домом, откуда теперь уходят в жизнь симферопольские младенцы?

В конце января в Симферополе после существенной реконструкции торжественно открылся Дом новорождённых (ул. Шмидта, 7). В этом старинном особняке регистрируют рождение младенцев и выдают счастливым родителям первый государственный документ новых граждан — свидетельство о рождении. Обновлённое здание, сияющее чистотой и свежими красками, вполне соответствует торжественной церемонии. До революции это был обычный жилой дом, принадлежавший симферопольскому купцу Роберту Францевичу Лериху (1878 — 1950). История представителей семейства Лерих весьма занимательна, а их немецкая фамилия навсегда осталась в летописи Симферополя.

Франц Лерих и производство струн

Во второй половине XIX века немецкий музыкант Франц Лерих (1842 —1900) приехал в Крым. Он основал в Симферополе производство струн для музыкальных инструментов и организовал их поставки в Европу. В 1887 году был причислен к сословию симферопольских купцов второй гильдии. Согласно общему списку предприятий Симферополя за 1895 год, его завод располагался на Салгирной улице (струны в то время делали из внутренностей животных).

Известный историк, патриарх отечественного краеведения Арсений Иванович Маркевич упоминает об этом предприятии в своей книге «Симферополь, его исторические судьбы, старина и недавнее прошлое», изданной в 1924 году. Он пишет: «В 80-х годах открылся в Симферополе кишечно-струнный завод купца Лериха, на котором в 1889 г. было изготовлено 45 000 штук струн на сумму 11 500 рублей при 5 рабочих».

Из архивных источников известен и другой адрес завода: улица Братская, 68-70. Производство действовало там вплоть до установления советской власти в 1920 году.

В семье Франца Игнатьевича Лериха и его супруги Марии росли трое детей: Анна, Люиза-Мария и сын Роберт-Франц-Матвей (двойные и даже тройные имена были традиционны в немецких семьях). Жили они в центре Симферополя, владели двумя собственными домами на Лазаревской улице (ул. Ленина, 3).

Со временем дело отца продолжил его сын Роберт. Роберт Францевич Лерих был не только купцом, но и известным общественным деятелем в дореволюционном Симферополе.

Роберт Лерих — директор Общественного банка

Помимо музыкальных струн, Роберт Лерих занимался производством виноградного вина, проявлял большое внимание к общественно значимым делам, с 1905 года избирался депутатом Симферопольской городской думы, состоял членом церковного совета симферопольской римско-католической церкви. Но более всего он был известен своей конструктивной деятельностью на посту директора Общественного банка, созданного городской думой.

Многие годы прогрессивная общественность Симферополя выступала с инициативой учредить общественный банк, подотчётный городской думе. Идея была замечательная: заработанные банком средства вкладывать в муниципальное хозяйство, улучшать облик города, расширять сеть школ и медицинских учреждений.

В октябре 1909 года директором создаваемого финансового учреждения был избран депутат городской думы Роберт Лерих. Открытие банка состоялось 3 января 1910 года и стало важным шагом в развитии Симферополя. Прибыль вкладывали в различные отрасли городского хозяйства, использовали для благотворительных и просветительских целей. Так, из прибылей 1913 года на содержание городской больницы были выделены 11 тысяч рублей. Деньги шли на стипендии нуждающимся ученикам, на поддержку школ и больниц. Деятельность банка контролировалась городской думой и отличалась максимальной прозрачностью, ежемесячные отчёты обсуждались на думских заседаниях и регулярно публиковались. В течение девяти лет (1909 — 1918) Роберт Лерих возглавлял Городской общественный банк, депутаты высоко оценивали его результативную деятельность. Но во время Гражданской войны Роберт Францевич подал в Симферопольскую управу прошение об отставке (19 октября 1918 г.).

В огне революции и последовавшей за ней Гражданской войны сгорело немало полезных начинаний. Сегодня о Городском общественном банке, созданном в своё время Симферопольской думой, остались лишь воспоминания.

С установлением советской власти все домовладения Лерихов были муниципализированы (изъяты из частной собственности), и семья лишилась своей недвижимости. Два дома по улице Братской, 68-70, в которых размещался кишечный завод, муниципализировали в 1920 году, помещения заняли новые органы управления коммунальным хозяйством, из 13 комнат там обустроили 6 квартир. Два дома на Лазаревской улице (ул. Ленина, 3) также подверглись муниципализации. В отличие от многих других представителей буржуазных слоёв, Лерихи не эмигрировали в 1920 году, а остались в Симферополе. Однако Роберту Лериху, глубоко уважающему право, было трудно смириться с произволом и беспорядками. В 1927 году семья всё же эмигрировала.

Композитор Рудольф Лерих

Достойным продолжателем музыкальной династии стал Рудольф Лерих (1903 — 1982), старший сын Роберта Францевича. Детство и юность он провёл в Симферополе, в тёплом родительском доме на Потёмкинской улице. Его мама, Анна Ивановна, тоже слыла тонким музыкантом. В 1928 году Рудольф блестяще окончил Пражскую консерваторию, стал композитором, профессором. Жил и работал в Берлине и Гамбурге, был дирижёром и преподавателем. До конца своих дней он сохранял тёплые воспоминания о жизни в Крыму, переписывался с подругой юности Стеллой Волошенко (дочь директора-учредителя симферопольской мужской гимназии).

Эпилог

Ныне бывший дом Роберта Лериха является объектом культурного наследия. Точная дата строительства пока не определена. Из архивных источников известно, что в июне 1911 года Роберт Францевич произвёл перестройку своего дома на Потёмкинской улице. Возможно, что нынешний облик фасада появился именно в то время. Следует отметить, что Лерих владел не одним, а двумя домами с общим двором, расположенными на его земельном участке. По дореволюционным источникам, домовладение находилось на пересечении улиц Набережной и Потёмкинской. Известны точные адреса этих двух зданий: ул. Потёмкинская, 1, и ул. Набережная, 14. Пожалуй, самым интересным и загадочным в архитектуре дома Лериха является его внешнее оформление. Наверное, если не знать историю этого дома и его владельцев, то вряд ли можно догадаться, что означает лепка на фасаде в виде круга и трёх линий. Но если вспомнить, как выглядит балалайка, то сразу станет понятно, что на стене своего дома хозяева-музыканты изобразили струны! Так они увековечили память Франца Лериха и основанное им в Симферополе производство струн для музыкальных инструментов.

Письмо из прошлого

Однажды в моём почтовом ящике появился конверт с пожелтевшими от времени листами и аккуратным машинописным текстом — воспоминания Рудольфа Лериха о его детстве в Симферополе.

Автора давно не было на этом свете. Записи прислала из Германии 80-летняя Зиглинда, дочь Рудольфа Лериха. Эти мемуары, написанные более полувека тому назад, удивительно актуальны для нашего времени. В них — и о национальностях, и о языках, и о межнациональном общении, а главное — об искренней любви к родному краю.

Рудольф Лерих: Воспоминания о детстве и юности в России

«Вспоминая своё детство и юность, я вижу себя в Симферополе, главном городе Крыма. Жили мы в дачной части Симферополя — Новом Городе. Эта часть буквально утопала в зелени, так как все дома-особняки были окружены садами и цветниками.

У нас было огромное количество родственников. Куда ни глянь — всюду встретишь своего дядю, или тётю, или двоюродную сестру, или, по крайней мере, знакомых, друзей, товарищей по школе или гимназии. В гимназию я поступил в 1914 году. Конечно, сначала нужно было выдержать приёмные экзамены. Экзаменовали нас по двум предметам: русскому языку и арифметике. Мама и все мои тёти страшно волновались. Я же был очень спокоен, и одна из моих тётей, очень взволнованная, спросила меня:

— Разве ты не боишься?

— Чего мне бояться? Я ведь всё знаю, — ответил я. Счастливые годы, счастливый возраст! О нервах я тогда ещё ничего не знал.

Я действительно был хорошо подготовлен, и меня приняли в гимназию. Все мои тётушки были в полном восторге, величали меня умным и чудесным мальчиком, обнимали, целовали и поздравляли. К сожалению, вскоре, во время летних каникул, началась Первая великая мировая война. Для нас это был страшный удар. Мой отец происходил из окрестностей Карлсбада, мы были австрийско-подданные. К счастью, мой отец был в Крыму известной личностью, его всюду уважали и любили, так что после краткого ареста ему удалось остаться на свободе и заниматься своими делами. Но один раз в неделю он должен был являться в жандармерию. Из-за войны жизнь для нас, немцев, стала труднее. Директор гимназии даже советовал отцу называть меня моим вторым именем — Павлом, так как имя Рудольф было слишком немецким. Но я наотрез отказался. «Не хочу», — ответил я коротко, и папа был очень доволен. Он обнял и поцеловал меня (без этого в России не обходилось). Так я и остался Рудольфом или просто Рудей (тётушки меня нежно называли Рудичкой).

Крым был населён очень многими народностями. В Симферополе была большая татарская часть города, были улицы, почти всецело населённые армянами или евреями, караимами и др. В Крыму было много русских, украинских, татарских, немецких, армянских, греческих, чешских, турецких, караимских, цыганских и других деревень. Можно представить, каким пёстрым было население городов. Такая же картина была и в школах, и в гимназиях. В моём классе учились представители 14 народов: русские, украинцы, татары, немцы, поляки, чехи, армяне, евреи, караимы, греки, болгары, эстонцы, грузины и турки. Среди них были представители 8 вероисповеданий: православные, лютеране, католики, армяно-католики, армяно-грегориане, магометане, иудеи и менониты.

Вся эта пёстрая толпа учеников говорила между собой на русском языке, очень часто — на ломаном русском. Особенно плохо по-русски разговаривали татары, немцы, грузины, армяне, турки. Тем не менее, в гимназии мы не различались по народностям. Мы приглашали друг друга на семейные и религиозные празднества, и каждый из нас имел возможность познакомиться с особенностями других народов, их привычками, религиозными обрядами, национальной кухней. А хозяйки всех народов, известных мне тогда, готовили и пекли просто замечательно! Никогда не забуду блестящих, счастливых, самодовольных глаз хозяек, когда гости восторгались их искусством и ели досыта.

Жизнь в Крыму показала и доказала, что все народы способны мирно существовать, мирно жить друг с другом, помогать друг другу при условии, что у всех у них общая судьба, одни и те же радости, одни и те же заботы, и что у каждого народа есть и положительные, и отрицательные черты.

Во время войны жизнь для нас, немцев, часто была нелегка. В гимназии мальчики часто дразнили нас немцами-колбасниками, иногда из-за этого затевались драки. Однажды священник, преподаватель Закона Божьего в нашей гимназии, так резко агитировал против русских немцев, что стали опасаться погрома. Этот факт вызвал возмущение в среде интеллигенции, директор гимназии обратился с жалобой на священника, и тот получил предписание воздерживаться от злостной агитации. В дальнейшем таких эксцессов больше не было.

После революции 1917 года время в Крыму было тревожное. Положение на фронте было не в пользу России. Это обстоятельство увеличивало возможность немецких погромов в Крыму. Многие друзья советовали моим родителям временно где-то скрыться. Вдруг, в один прекрасный день, к нам совершенно неожиданно пришёл командир Крымского конного полка и пригласил всю нашу семью провести эти тревожные дни в его доме под его защитой. Мои родители были глубоко тронуты этим предложением. Так велико было значение личных отношений.

Вскоре после революции в Симферополе был основан университет. После окончания гимназии я по желанию своего отца поступил на экономический факультет. С большим рвением взялся я за занятия, слушал политическую экономию, энциклопедию права, советское право, занимался бухгалтерией. В это время на юге России был страшный голод — результат гражданской войны, во время которой вся страна была разорена и опустошена. Кроме того, свирепствовала опасная эпидемия тифа, и люди умирали, как мухи. Я тоже заразился тифом и слёг. Это были жуткие недели. Шансы на выздоровление казались слабы. Обычно умирало 50% всех заболевших тифом. К счастью, я был ещё молод и крепок. Но всё-таки болел четверть года. А вскоре после моего выздоровления советские власти закрыли университет. Что тут делать?

С раннего детства я играл на рояле, в последние годы занимался теорией, гармонией музыки и композицией. Мой учитель, московский профессор Сергей Алексеевич Бугославский, занимался со мной очень серьёзно и всё уговаривал моих родителей разрешить мне всецело посвятить себя музыке. Но отец и слышать об этом не хотел. Я ведь был его старшим сыном и должен был унаследовать его заводы, магазин, оптовую торговлю и т.д.

В Ленинграде был университет, и я мог бы продолжать там учение на экономическом факультете, а главное, там была возможность серьёзно заняться музыкой. Отец согласился. Я был очень счастлив и не мог дождаться дня отъезда.

В конце сентября 1922 года настал желанный день. За несколько часов до отъезда у нас собралась вся наша большая семья с огромным количеством тётушек, дядюшек, двоюродных сестёр, знакомых барышень и товарищей. После обильного ужина настал час прощания и начался полный переполох. Меня все обнимали, целовали, благословляли. Дамы, конечно, плакали. Я ведь уезжал далеко и надолго. Вся эта большая компания отправилась провожать меня на вокзал — это уж так полагалось. Разговорам и поучениям не было конца. Наконец я вошёл в своё купе и остановился у окна. Паровоз загудел, и поезд медленно двинулся в путь.

— Рудя, смотри не выпади из окна! — услышал я голос мамы, которая, обливаясь слезами, взволнованно продолжала напутствия.

Медленно удаляясь, я видел море платков, шапок, фуражек и постепенно уменьшающиеся очертания дорогих мне лиц«.