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Новострой в византийском стиле

История появления нового храма в крымской столице

Храм в районе пересечения улиц Залесской и 60 лет Октября в Симферополе начинали строить ещё лет десять назад. Действительно, дело хорошее. Район тот — огромный, десятки многоэтажек, несколько десятков тысяч человек проживает, а храма поблизости никакого не было. Но тогда строительство объекта было заявлено под патронатом украинского реестрового казачества. Закладка храма была торжественной, но само строительство, едва начавшись, остановилось. Так и стоял недостроенный храм много лет...

Как это начиналось

Журналисты «Крымского Телеграфа» присутствовали тогда, почти десятилетие назад, на закладке храма на улице 60 лет Октября в Симферополе. И, надо признаться, церемония выглядела любопытно. Дело в том, что храм, как было изначально заявлено, должен был строиться «исключительно силами украинских реестровых казаков». Называлась и сумма, необходимая для строительства — 45 миллионов гривен. Также было объявлено, что новый храм будет самым высоким в Крыму и станет носить имя cвятой великомученицы Екатерины. А срок строительства определяли в четыре года. Кстати, как заявлялось, «для удобства прихожан также планируется сделать подземный автопаркинг».

К моменту начала церемонии закладки специальной капсулы в основание будущего храма на давно пустующем месте недалеко от местного рынка и сквера (там ещё с советских времён неоднократно пытались что-то строить, но так ничего, кроме заборов, не появлялось) был вырыт котлован под фундамент. Собрались представители украинского реестрового казачества, одетые кто во что горазд, военный оркестр, толпа любопытных горожан... Затем прибыл митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь, состоялась литургия, заложили капсулу в красивом футляре, забетонировали и оставили сохнуть... Одновременно там же принимали в реестровые казаки юных крымчан. Человек 200. В общем всё торжественно было. Вскоре рядом с котлованом появился вагончик «временной часовни», какие-то хозяйственные домики, потом в этом районе открылась церковная школа. Но сама главная стройка, «поднявшись» всего на один этаж, так сказать, замерла. Шли годы (ещё при Украине!), а объект не строился. После воссоединения Крыма с Россией некоторое время недостроенный храм, казалось, так и останется недостроенным, но недавно стало известно — достроят. И не как-нибудь, а в стиле, не имеющем аналогов в Симферополе. Это будет по сути совсем другой архитектуры храм, чем планировалось ранее. Вот только вопрос: капсула в честь украинского казачества так и будет находиться в основании?..

Под патронатом главы Крыма

Итак, на днях появилась новость: «Строящийся в Симферополе Свято-Екатерининский храм станет настоящим украшением города. Это будет первое религиозное сооружение крымской столицы, возведенное в византийском стиле. По проекту здание сможет вместить почти тысячу человек... Долгожданный храм возводится по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря под патронатом главы Крыма Сергея Аксёнова». Также сообщается, что меценатом строительства выступил один из крупнейших крымских застройщиков.

Сейчас там тоже работает храм, но временный, небольшой. И места прихожанам явно уже не хватает. Вот что рассказывает местный настоятель крымским журналистам. «Нам очень не хватает храма — большого, вместительного, потому что в воскресные дни, не говоря про большие праздники, нам приходится выставлять специальный монитор и аудиосистему перед входом в храм, чтобы люди, которые не могут вместиться в храм, могли хотя бы здесь слушать службы», — говорит иерей Дионисий. По его словам, церковь сейчас вмещает около 100 человек при очень плотном и, естественно, не самом комфортном размещении. Площадей не хватает и воскресной школе — буквально каждый ее уголок используется под классы. Школу посещает больше 120 детей, здесь ведутся не только занятия, связанные с духовно-нравственным воспитанием детей, подростков и молодежи, но и по многим другим направлениям — английскому языку, всесторонней подготовке к школе для малышей и к экзаменам для старшеклассников. Даже есть студии классического и современного танца, где подростки могут воплотить свой творческий потенциал в интересную форму. Потенциал для развития этих форм у храма огромен, но проблемой были и остаются помещения для занятий с детьми: «Когда параллельно занимаются четыре класса в будние дни, они забиты, а мы хотим еще художественную студию развивать и многое другое, но пока не позволяет помещение. Надеемся, что со строительством главного храма мы будем дальше заниматься организацией административного здания воскресной школы, которое позволит нам удовлетворить все нужды и большие планы на будущее».

Что же касается предыстории появления Свято-Екатерининского храма, то она в нынешнем официальном изложении выглядит так: «Сам приход на улице Залесской в 1998 году разместился в жэке, через 6 лет был выделен участок земли под строительство храма. Несколько лет разрабатывался проект, под него же соорудили фундамент — и работы совсем остановились. К 2015 году, когда приход возглавил отец Дионисий, стало понятно, что без энергичных действий и деятельной поддержки со стороны меценатов территория будущего храма будет деградировать и дальше». Впрочем, к настоятелю на самом деле нет вопросов, ведь люди, прихожане, жители микрорайона, отзываются о нём очень хорошо.

Что же касается возобновления строительства, описывается это следующим образом: «Два года назад у нас начались переговоры по поводу выбора генподрядчика, и в итоге договорились, что строительство храма будет вестись под патронатом главы Республики Крым Сергея Аксёнова... Почти год у нас ушел на проектную документацию, на все остальные согласования и разрешения, и с сентября мы начали активную фазу строительства», — говорит священник.

42 обещанных метра

Кроме прочего, в процессе поиска решений стало также понятно, что прежний проект храма на улице 60 лет Октября не подходит — изменилась нормативно-правовая база, значительно увеличилось число прихожан, активно развивается воскресная школа. «Когда мы принимали решение о том, чтобы сделать новые облик и конструктивную часть храма, нам пришлось тот проект оставить — мы привязались к существующему строению, к цокольному этажу и полностью поменяли внешний вид храма. Соответственно, и внутренняя часть изменилась», — объясняет отец Дионисий.

Процесс фактически пришлось начинать не просто с нуля, а с частичного демонтажа. «Мы сразу столкнулись с необходимостью перепроектирования существующего здания и пошли путем реконструкции, чтобы максимально сохранить существующие конструкции. Сложность в том, что проектирование велось давно и конструкции фундамента, вертикальные несущие конструкции не были рассчитаны на тот конструктив, который на данный момент вложили в этот храм. Мы произвели полный демонтаж первого этажа, усилили фундамент, несущие по цоколю колонны, сейчас уже выбрались на отметку выше нуля и продолжаем строительство вертикальных конструкций», — рассказывает представитель застройщика.

По его словам, проект будет уникальным для Симферополя. «Это первый храм в византийском стиле, подобного проекта у нас в городе нет. Это будет действительно красивое архитектурное сооружение религиозного назначения, — заявляет представитель мецената. — Это второй в городе храм, который имеет два яруса — нижний и верхний храм, что позволит вместить 960 человек», — заявляют в строительной фирме.

«Храм будет в русско-византийском стиле, станет украшением не только Симферополя, но и всего Крыма. Высота с крестом составит 42 метра. Верхний храм — в честь святой великомученицы Екатерины, и нижний храм тоже будет действовать: когда владыка благословит, в честь того святого и будет назван», — добавляет отец Дионисий.

Сейчас, как говорят представители застройщика, строительство ведется согласно так называемому графику производства работ: количество рабочих на объекте достаточное, техника не простаивает. «У храма будет обустроена стоянка для удобства прихожан. Естественно, всё будет сделано с учетом комфортной среды. Будет доступ для маломобильных людей, предусмотрены все возможные пандусы, подъемники, проектом предусмотрен лифт в нижний храм для того, чтобы туда также могли попасть маломобильные граждане», — рассказывают в строительной фирме. Похоже, изначальная идея подземного паркинга исчезла вместе со старым проектом храма...

Но, судя по всему, в любом случае этот большой спальный район крымской столицы получит в итоге действительно грандиозное сооружение. Есть надежда, что и качественно построенное. Осталось лишь немного подождать...

Игорь ШИЛОВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 515 от 8 февраля 2019 года

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Просмотров: 208 |   Комментарии (0) Дата публикации: 11-02-2019

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