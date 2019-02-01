Насколько владение – ваше?

Небольшое благоустройство уже имеется

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с жизнью Крыма в российском правовом поле. Сегодня расскажем, можно ли построить дом на земельном участке для ведения личного подсобного хозяйства. Ваш юрисконсульт — Артём Шабанов.

Исходя из назначения

Все земельные участки в России подлежат классификации по целевому назначению. Использовать землю можно только в рамках «разрешенного использования». Построить дом на участке земли, предназначенном для ведения личного подсобного хозяйства, законодательством не запрещено. Но приобретая такой земельный участок нужно точно знать, под какие цели его можно использовать.

На земельном участке, предназначенном для ведения личного подсобного хозяйства, расположенном в границах населенного пункта, допускается строительство жилых домов, гаражей и вспомогательных сооружений. Строительство жилого дома требуется согласовать с уполномоченным органом. Для строительства вспомогательных объектов недвижимости согласований не требуется.

В соответствии с п. 1 статьи 4 Федерального закона «О личном подсобном хозяйстве», для ведения личного подсобного хозяйства могут использоваться земельный участок в границах населенного пункта (приусадебный земельный участок) и земельный участок за пределами границ населенного пункта (полевой земельный участок). Личное подсобное хозяйство (ЛПХ) является формой деятельности, которая не подразумевает систематическое получение дохода или предпринимательство. Гражданин и его семья вправе владеть земельным наделом, производить и перерабатывать с него сельхозпродукцию для личных целей и потребностей. Граждане могут вести ЛПХ с момента государственной регистрации прав на земельный участок и автоматически прекращают его ведение в случае прекращения прав на земельный участок, на котором ведется ЛПХ. Регистрация личного подсобного хозяйства не нужна.

Приусадебный земельный участок используется для производства сельскохозяйственной продукции, а также для возведения жилого дома, производственных, бытовых и иных зданий, строений, сооружений с соблюдением градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов. Параметры жилого дома, возводимого на приусадебном земельном участке, должны соответствовать параметрам объекта индивидуального жилищного строительства.

Полевой земельный участок используется исключительно для производства сельскохозяйственной продукции без права возведения на нем зданий и строений.

Особенности ведения хозяйства

Жилой дом, возводимый на приусадебном земельном участке, должен соответствовать параметрам объекта индивидуального жилищного строительства (далее — объект ИЖС).

Действующее законодательство относит к объекту ИЖС отдельно стоящее здание с количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более 20 м, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, и не предназначено для раздела на самостоятельные объекты недвижимости.

С 04.08.2018 получать разрешение на строительство жилого дома не требуется. При этом до начала строительства необходимо в установленном порядке направить уведомление о планируемом строительстве в орган государственной власти или местного самоуправления, уполномоченный на выдачу разрешений на строительство. Для строительства вспомогательных зданий и сооружений получать разрешение на строительство и направлять уведомление в уполномоченный орган не требуется.

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