Ялтинский миропорядок

В феврале 1945 года в Крыму лидеры СССР, США и Великобритании договорились о разделе сфер влияния и начертили новые границы

В этом году дата проведения Ялтинской конференции не круглая, но в Таврической академии КФУ им. Вернадского 8 февраля пройдет Международный круглый стол к 74-летию конференции, а на 11 февраля намечено другое аналогичное научное мероприятие «Санкционный вызов Запада и ответ России (ко Дню дипломатического работника)». Некоторые параллели слишком очевидны. И подсказывают простые ответы на, казалось бы, сложные вопросы.

Наше слово — закон

«День дипломатического работника» в России учредили в 2002 году. Указом предписывалось: «Установить День дипломатического работника и отмечать его 10 февраля». Дата для этого праздника была выбрана не случайно, она связана с историей первого внешнеполитического ведомства России — Посольского приказа. На этот день 1549 года приходится наиболее раннее упоминание о нем. В 1718–1720 годах Посольский приказ преобразовали в Коллегию иностранных дел. А в 1802 году император Александр I сформировал Министерство иностранных дел — предтечу современного МИД РФ.

В общем, повод для праздника в глубинах истории нашли весомый. Однако, Ялтинская конференция, вернее успехи советской дипломатии, проявившие себя тогда во всей красе, могла бы стать не менее весомой причиной отпраздновать, причем практически в то же время: 4 февраля, когда «саммит» «большой тройки» только начался, или 11 февраля, по его окончании, когда всем от Крыма до самых до окраин стало понятно, что русские способны побеждать не только оружием и не только на полях брани, но и в высокой политике. Да, в начале просуществовавшего долгие годы миропорядка было именно Слово, и произнесла это Слово советская делегация в крымской Ялте.

Не по Запада веленью, а по Сталина хотенью

К повторной трехсторонней встрече (после Тегерана) стали готовиться еще в мае 1944 года. Первым встал вопрос: «Где её проводить?» У каждого из лидеров на него был свой ответ. По мнению Уинстона Черчилля, лучшим местом для проведения конференции был бы шотландский городок Инвергордон, место равноудаленное и от советских, и от американских берегов. Рузвельт заявил, что предпочел бы приехать в египетскую Александрию или Иерусалим, аргументы приводил аналогичные. Первому Сталин ответил в письме от 26 июля 1944 года: «Что касается встречи между Вами, г-ном Рузвельтом и мною... то и я считал бы такую встречу желательной. Но в данное время, когда советские армии ведут бои по широкому фронту, всё более развивая свое наступление, я лишен возможности выехать из Советского Союза и оставить руководство армиями даже на самое короткое время». Второму, выдвинувшему своё предложение несколько позже, сказал, что медики не рекомендуют ему длительные перелёты. Рузвельт, правда, тоже пытался ссылаться на здоровье, мол, на инвалидной коляске далеко не уедешь, да и конституция Америки не позволяет надолго отлучаться из Белого дома. Однако прислушались всё-таки к мнению Сталина, которому, во-первых, очень хотелось, чтобы американский и британский руководители своими глазами увидели те катастрофические разрушения, которым немцы подвергли советские города и села и, во-вторых, продемонстрировать, кто в геополитическом доме хозяин, ведь известно, что на своей территории «играть» проще. В итоге выбрали Крым и Ялту. Правда, Черчилль всё-таки вставил свои пять копеек и выторговал кое-что лично для себя.

Черчилль курит в сторонке

По инициативе Уинстона Черчилля операция по проведению встречи «большой тройки» получила сразу два кодовых названия. Первое из них «Аргонавты». Премьер-министр Великобритании писал Рузвельту: «Мы — прямые потомки аргонавтов, которые, по греческой мифологии, приплыли на Чёрное море за золотым руном». Второе название менее поэтичное и более говорящее «Остров». И на острове этом у Черчилля были личные интересы. Он якобы хотел побывать в Севастополе на английском кладбище. И ему такую возможность предоставили. На следующий день после окончания конференции он отправился в Севастополь, где познакомился с памятниками истории Крымской войны. О впечатлениях от этой поездки он не преминул написать спустя несколько лет в своих мемуарах «Вторая мировая война»: «Мне захотелось посмотреть поле битвы у Балаклавы. Осматривая местность, можно было представить себе ситуацию, с которой столкнулся лорд Раглан около 90 лет назад. Мы посетили его могилу утром и были очень поражены заботливостью и вниманием, с которыми за ней ухаживали русские».

Заключительная часть пребывания Черчилля на крымской земле была самой спокойной. Всю конференцию, по свидетельствам очевидцев, британский премьер необычайно нервничал: вскакивал с места всякий раз, когда на горизонте показывался Сталин, и слишком много курил, слишком много даже для такого заядлого курильщика, каким слыл. Причины, очевидно, крылись в том, что Сталин его обыгрывал, ведь других поводов для беспокойства не было. Встречу в верхах советская сторона организовала на самом высоком уровне.

Только цифры

Операция по обеспечению проживания и безопасности участников Ялтинской конференции получила кодовое название «Долина». Для восстановления разрушенных дворцов, ремонта крымских дорог, ведущих в Ялту от аэродрома Саки (там приземлялись самолеты Рузвельта и Черчилля) и Симферополя (туда поездом из Москвы приезжал Сталин), а также для решения других бытовых вопросов задействовали порядка 2500 рабочих. Половина из этого количества была брошена на приведение в должный вид южнобережных дворцов, где планировалось разместить делегации (Юсуповский дворец предназначался для советской делегации, Воронцовский в Алупке — для британцев, Ливадийский — для американцев). К слову, чтобы потрафить вкусам Франклина Рузвельта, предназначенную для него ванную комнату перекрашивали 7 раз.

В мероприятиях по обеспечению безопасности участвовали около тысячи только оперативников НКВД и НКГБ Крымской АССР, не считая подразделений войск по охране тыла и других воинских частей. На ЮБК за месяц провели 287 оперативных мероприятий, проверив более 67 тысяч человек и задержав почти 400, а также изъяв 267 винтовок, 1 пулемет, 43 автомата, 49 пистолетов, 283 гранаты и 4186 патронов. Кроме того, к началу конференции в Черном море у берегов Ялты выстроили тройное кольцо из боевых кораблей, задействовали около 300 боевых самолетов, а место проведения встречи прикрывали на суше два круглосуточных кольца охраны, к которым ночью добавлялось третье.

Но, как говорится, не безопасностью единой... Историки подсчитали, что участники Ялтинской конференции съели полтонны икры, столько же различных сыров и сливочного масла. Делегации употребили около 1120 килограммов мяса (на центральную базу были завезены живые телята, коровы, бараны, птица). Овощное меню потянуло на 6,3 тонны. Вина запасли более 5000 бутылок, водки — 5132, пива — 6300 и коньяку — 2190 бутылок.