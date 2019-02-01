Яблоко от яблони

6 (19) февраля 1855 года родился «король российского плодоводства» Лев Симиренко

В минувшем году в Крыму собрали рекордный урожай яблок. Порядка 94 тысяч тонн с площади в почти 3 тысячи гектаров. Львиная доля собранной продукции отправилась на материк. «Яблочный прорыв» официальные лица связали с господдержкой садоводческих предприятий, реализуемыми в сельском хозяйстве полуострова инвестиционными проектами, а также стремлением самих аграриев развивать свой бизнес и получать приличные прибыли. Мол, с момента воссоединения Крыма с Россией развитие садоводства, виноградарства стало приоритетным направлением в АПК республики.

Дела давно минувших дней...

Идея выращивать яблоки в Крыму — не ноу-хау сегодняшних властей предержащих. Еще до того, первого, екатерининского присоединения Крыма к России с полуострова в места географически не столь отдаленные вывозили грецкие орехи, фундук, виноград и, конечно, яблоки. Правда, в Крымском ханстве сады ценили больше за их эстетику. Пользу из собственных садов извлекали местные армяне и греки.

Но ко второй половине XVIII века ситуация в значительной мере изменилась, наблюдалось значительное сокращение площадей, занятых под сады. Побывавший в уже русском Крыму в 1799 году чиновник, литератор и путешественник Павел Иванович Сумароков с грустью констатировал: «Сады, оставленные на произвол случаев, содержат в себе деревья, насажанные с давнего времени... Промышленники скупают у обывателей прелестные сады низкою ценою, гонят из плодов водку и продают ни за что». Речь идет уже о русских промышленниках, временщиках, тех, кто попытался извлечь выгоду в, так сказать, переходный период, до того как власти Российской империи определили стратегические направления развития региона.

В верхах векторы развития выбирали, руководствуясь ассоциативным мышлением. А с чем, скажите на милость, у среднестатистического, промерзшего насквозь за зиму россиянина ассоциируются южные края? Естественно, с вечно цветущим и щедро плодоносящим садом. И логика эта, как показали дальнейшие события, оказалась вполне экономически обоснована. Уже первые попытки поднять экономику полуострова с помощью плодоводства и виноградарства имели весьма ощутимый успех. В 1838 году ботаник, основатель Никитского ботанического сада Христиан Христианович Стевен отмечал, что в Крыму имеются сады, приносящие от 15 до 25 тысяч рублей прибыли ежегодно. История началась. Осталось только, чтобы в ней свою роль сыграла какая-нибудь выдающаяся личность.

Обретение второй родины

В 1888 году в Крым на лечение приехал бывший революционный народоволец, а ныне постоянный участник всех мало-мальски престижных международных и всероссийских выставок плодоводства, почетный член всех хоть сколько-нибудь влиятельных помологических и садоводческих обществ Европы Лев Платонович Симиренко. С тех самых пор надолго с полуостровом он уже не расставался. В работе, посвященной крымскому плодоводству, Симиренко признался: «Я исподволь знакомился с Южным берегом, предпринимая длинные экскурсии по всем его направлениям, и чем я больше осваивался с краем, тем глубже к нему привязывался, так что сейчас он мне не менее дорог и люб, чем природному крымчаку. Там, в Крыму, я не чувствую себя ни чужаком, ни посторонним, я принимаю горячо к сердцу его интересы, и тут я как бы обрел свою вторую родину».

Можно смело утверждать, что и на Южном берегу, и в крымском предгорье, где на тот момент было сосредоточено промышленное плодоводство на полуострове, практически не имелось ни одного хозяйства или крупного сада, в которых бы не побывал Лев Платонович. Он скрупулёзно обследовал сады всех крымских долин, в том числе, само собой, и близкие к столице сады долины реки Салгир.

Доверяй, но изучай

Об особо пристальном внимании учёного к усадьбе «Салгирка» (бывшая усадьба «Каролиновка» академика Петра Симона Палласа, которая после отъезда первого владельца сменила много хозяев, а в 90-х годах XIX века перешла в государственную собственность) свидетельствуют многочисленные документы того времени и публикации самого Симиренко. Не без участия Льва Платоновича в 1913 году в «Салгирке» была открыта первая в Российской империи государственная опытная станция садоводства. Ее директором стал близкий товарищ Льва Платоновича, губернский энтомолог Сигизмунд Александрович Мокржецкий.

Интересно, что решающей в подписании императорского указа о создании первой в России Салгирской помолого-садоводческой станции стала весьма примечательная для такого человека, как Симиренко, акция с элементами подхалимажа. Видимо, выводы о том, что руководство можно не только разоблачать и низвергать, но и использовать в личных целях, Лев Платонович сделал во время восьмилетней ссылки в Сибирь, когда прошел все круги этапного ада и наверняка умер бы, не помоги ему тогда Бог, жена и милосердие врача Красноярской тюрьмы. До этой ссылки Симиренко и представить себе не мог, что в апреле 1912 года в доме губернатора в Симферополе (ныне ул. Ленина, 15) он будет с нижайшим почтением вручать императору Николаю ІІ только что вышедший экземпляр I тома «Крымского промышленного плодоводства».

Теория успеха

Результатом более чем 25-летнего изучения Львом Платоновичем Симиренко плодоводства Крыма стали десятки научных статей и монографий. В том числе «Опыт и исследования крымского промышленного плодоводства» и «Материалы к изучению крымского промышленного плодоводства».

Эти работы и послужили основой для создания упомянутого фундаментального научного труда «Крымское промышленное плодоводство». Рукопись общим объемом более 2000 страниц была завершена в 1908 году и тогда же представлена на конкурс, посвященный 50-летию императорского Российского общества плодоводства. Работу восприняли на «ура» — она получила Большую золотую медаль и специальный именной приз императрицы. Автор, окрыленный успехом, получил предложение от Симферопольского отдела императорского Российского общества садоводства издать труд на общественные средства. И в 1912 году в Москве в свет вышел I том этого эпохального научного труда «Крымское промышленное плодоводство». Один из руководителей императорского Российского общества плодоводства Василий Гомилевский так оценил это событие: «Счастлива страна, в какой живут и работают такие труженики, каким является Л. П. Симиренко».

Симиренко приступил к подготовке к печати ІІ и III томов. Однако разразившаяся Первая мировая война, последующие революции и война гражданская разрушили все планы автора. Рукописи указанных работ затерялись в издательствах, и автор так при жизни и не увидел их опубликованными.

Прошли десятилетия. И сегодня крымчане наконец поняли, насколько прав был Лев Платонович Симиренко, мечтавший превратить крымское садоводство в мощную экспортную отрасль.