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Трепанация пола

Теория гендерного превосходства объявлена несостоятельной, но в научном обиходе появилось новое понятие — «пол мозга»

Говорят, мужчины гораздо способнее женщин к науке и творчеству, на их счету несравнимо больше гениальных открытий и искусства. Даже по весу мужской мозг больше. Неужели представители разных полов настолько отличаются? «Да!» — отвечают ученые.

Кого гормоны заставили пойти налево

Гормоны — наше всё. Влиянием половых гормонов объясняется то, что у женщин лучше развито левое полушарие головного мозга — аналитическое, рациональное, вербальное и временное, а у мужчин правое — синтетическое, эмоциональное, не вербальное и пространственное. Немного странно, правда? Ведь согласно стереотипной логике большинства обывателей склонность к аналитике и рациональному мышлению чисто мужская черта, тогда как женщинам свойственно «думать сердцем», то есть поддаваться эмоциям.

Однако специалисты говорят, что ничего странного в том, что у женщин лучше развито левое полушарие, а у мужчин — правое нет. Мол, это как раз таки и значит, что женщина более вовлечена в вербальное участие и коммуникацию, тогда как мужчина больше подготовлен к действию и конкуренции.

К тому же известно, что именно левое полушарие ответственно за способность пользоваться языком, как средством общения. А ни у кого не возникнет сомнений, что женщины куда как говорливее мужчин. Женщина использует 25 тысяч слов в день, а мужчина — только 9 тысяч.

Само собой, бывают и исключения из правил. Ученые подсчитали, что 20% мужчин имеют женский мозг, а 10% женщин — мужской, конечно, с множеством индивидуальных различий.

Голова — предмет тёмный?

Герой советсткого фильма «Формула любви» о графе Калиостро, прославившемся за счет поддающихся внушению граждан, говаривал: «Голова — предмет тёмный и исследованию не подлежит». Сегодня учёные готовы опровергнуть это утверждение. Не так давно появилась возможность изучать мозг живого человека с помощью позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) и функциональной магнито-резонансной томографии (МРТ). И сразу успех — новые исследования выявили ряд существенных различий структурной, биохимической и функциональной организации мозга у представителей разных полов. Даже понятие такое появилось — «пол мозга».

Правда, в ложке мёда, как это обычно бывает, оказалась ложечка дёгтя: результаты некоторых исследований долгое время замалчивали. Их не публиковали, поскольку опасались реакции нынешней чересчур толерантной общественности. Хотя, по большому счёту тайну эту можно выразить вполне банальным и безобидным «размер — не главное». Дело в том, что однажды ученые мужи пришли к выводу, что женский мозг по размеру уступает мужскому, в среднем он меньше мужского процентов эдак на 10, посему долгое время принято было считать, что умственные способности мужчин выше. Но в итоге оказалось, что мозг женщины за счет меньшего размера значительно сложнее организован. Да, у мужчин процесс мышления четче сфокусирован, независимо от того, решают ли они математическую задачу, читают книгу или переживают сильные чувства вроде гнева и печали. Зато у женщин больше связей между полушариями, а в некоторых отделах мозга и количество нервных клеток больше. Кроме того, одновременно включается в работу больше зон при решении разных задач.

Женщины против мужчин

Помимо вышеописанных у мужчин и женщин под их черепными коробками можно найти еще целый ряд отличий:

1. Ориентирование на местности

Известно, что мужчины лучше ориентируются в пространстве. У мужчин за эту функцию отвечает специальная область мозга во фронтальной части правого полушария. Мужчинам легче представить картину местности, им несложно вращать в уме трехмерные предметы. Всему виной — процесс эволюции: для мужчин-охотников такая способность была жизненно необходима. В женском мозгу за пространственную ориентацию отвечают оба полушария: отдельной области, как у мужчин, не обнаружено. Поэтому только 10% женщин способны превосходно ориентироваться на местности. Приблизительно 90% прекрасных дам ориентация в пространстве дается с трудом. Женщина в основном полагается на приметы и ориентиры, мужчина — на геометрические параметры.

2. Серое или белое

Мужской мозг содержит больше серого вещества и в процессе мышления задействует его в 6,5 раза больше. В женском мозге преобладает белое вещество, женщина задействует его в 10 раз больше. Таким образом, женщина «думает» белым веществом, а мужчина — серым. Из серого вещества мозга состоят центры обработки информации, белое вещество обеспечивает взаимодействие этих центров. К тому же серое и белое вещества у разных полов по-разному распределены: у женщин — в основном в лобных долях головного мозга, у мужчин в этой области белого вещества нет совсем, а серое распределено по всему объему мозга. Однако два разных пути мышления могут приводить к одинаковым результатам.

3. Распределение и обязанности

Размер нижней височной доли у мужчин превышает ее размер у женщин. Полагают, что этот участок коры больших полушарий мозга очень важен для обработки зрительной и осязательной информации, а также для внимания. Известно, что у большинства выдающихся физиков и математиков, включая Эйнштейна, она больше, чем у обычных людей. Кроме того, у многих мужчин более развита левая нижняя височная доля, что способствует развитию способностей к точным наукам.

4. Радость общения

У мужчин речью заведует левая сторона мозга, и отдельной области речи нет. У женщин за речь отвечают область, расположенная во фронтальной части левого полушария, и несколько меньшая по размеру область в правом. Поэтому женщины лучше владеют речью и получают от нее удовольствие.

5. Архивы памяти

Мужской мозг способен сортировать информацию и в конце дня «складывать в архив». У женщин информация прокручивается в голове постоянно, отсюда большое желание поговорить.

6. Концентрированность и многофункциональность

Мозг мужчины разделен на отделы таким образом, что позволяет сконцентрироваться на одной задаче в конкретный период времени. Мужской мозг специализированный, поэтому большинству мужчин почти невозможно выполнять несколько действий одновременно. Мозг женщины запрограммирован так, что ей без труда удается совершать параллельные действия: например, готовить, разговаривая по телефону и посматривая телевизор...

Евгения ПРИЙМАК
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 515 от 8 февраля 2019 года

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Просмотров: 123 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 13:16

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