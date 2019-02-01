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Половина улиц без асфальта...

На этой неделе глава администрации крымской столицы Наталья Маленко сообщила журналистам, что власти Симферополя провели полное обследование городских дорог и не обнаружили асфальтового покрытия на половине улиц. «Мы обследовали уже 1140 дорог. В Симферополе больше нет дорог, где бы не побывало МБУ «Город» совместно с администрацией, не сделали бы фотографии и не поняли, что за качество у этих дорог. У нас 570 дорог без покрытия. Мы все прошли ногами за эти полтора месяца», – рассказала Маленко. Факт, конечно, не радостный. Половина улиц города с таким высоким статусом – без асфальта… Что же творится в других населённых пунктах?.. Почему до такого довели, кто в этом виноват – вопросов много. Но на вопрос, что делать – ответы у чиновников, похоже, есть. В частности, в ближайшее время в правительстве Крыма будет утвержден перечень дорог, подлежащих капитальному ремонту в этом году. «Утверждается полностью перечень дорог, которые будут ремонтироваться в 2019 году. Очень важно, чтобы мы подготовились к этому со всеми владельцами инженерных сетей и понимали, как мы будем эти дороги ремонтировать. Мы уже отработали эту схему с министерством транспорта», – сообщила глава администрации Симферополя.

Художник Артём Куркин
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 516 от 15 февраля 2019 года

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Просмотров: 218 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 14:31

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